Запобігання онкологічним захворюванням як один із дієвих способів знизити рівень захворюваності. Промоція здорового способу життя: відмова від шкідливих звичок, активний відпочинок. Постійний доступ людей до інформації про ранні симптоми онкологічних захворювань. Зменшення чи усунення специфічних чинників ризику раку. Можливість введення імунізації проти вірусу папіломи людини на національному рівні. Усе це — ключові засади презентованого проєкту Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року.
За словами міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, основна мета документа — зниження рівня захворюваності на рак в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення, якісного лікування онкохворих, підвищення якості життя пацієнтів і зниження рівня смертності.
Комплексний підхід
Національна стратегія передбачає кілька важливих напрямів роботи міністерства. Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про забезпечення первинної профілактики онкологічних захворювань через зниження впливу чинників ризику та поліпшення поінформованості населення із залученням до активних дій; сприяння ранньому виявленню онкологічних захворювань; забезпечення рівноправного та постійного доступу до спроможної мережі закладів охорони здоров’я для діагностики й лікування. Розвиватиметься спроможна мережа надання високоякісного, скоординованого та доступного лікування онкологічних недуг у дітей на основі мультидисциплінарного підходу із забезпеченням гідного догляду та підтримки хворих на рак та їхніх родин.
Буде забезпечено реабілітацію, догляд і паліативну допомогу онкохворим пацієнтам та підтримку їхнім доглядальникам на всіх рівнях; поліпшено інформаційні системи реєстрації раку та спостереження за онкологічними хворими для відстеження динаміки та оцінки результатів заходів контролю онкологічних захворювань. Підвищуватиметься рівень професійної освіти лікарів, середнього медичного персоналу та медичних працівників для збільшення кількості та якості кадрових ресурсів. Дослідження проводитимуть з подальшим використанням результатів для контролю онкологічних захворювань.
Частина стратегії, що стосується реабілітації, догляду, паліативної допомоги передбачає забезпечення препаратами для зменшення болю та інших симптомів на всіх рівнях. Передбачено розробити та реалізувати програми підтримки людей, що пережили рак, спільно з громадянським суспільством. Для координації цих процесів та якісної допомоги буде створено мережу між урядовими і неурядовими організаціями.
Лікування дітей і дорослих
В Україні щорічно приблизно у 1000 дітей діагностують рак. Проте росту дитячої захворюваності не спостерігають ні в Україні, ні у світі. Стратегію буде спрямовано передовсім на реорганізацію процесу надання послуг для підвищення якості лікування. У цей процес буде введено перебудову системи, створення нових ланок, що дадуть змогу підвищити якість надання допомоги онкохворим дітям. Ідеться про створення кількох центрів передового досвіду (Centers of Excellence); педіатричну паліативну допомогу; інтегровану амбулаторну педіатричну гематологію/онкологію; запровадження неродинних трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин дітям на базі НДСЛ «Охматдит», початок проведення аутологічних трансплантацій ГСК дітям у регіонах України.
У проєкті стратегії зазначено, що має відбутися кваліфікована підготовка лікарів та молодшого медичного персоналу. Це структуроване навчання дитячих лікарів-гематологів-онкологів і медсестер з використанням міжнародних рекомендацій.
У 2018 році в Україні було зареєстровано приблизно 170 тисяч нових випадків раку серед дорослих та 98 тисяч смертей від цієї страшної недуги. Проєкт стратегії визначає необхідність забезпечити постійний рівноправний доступ до спроможної мережі закладів охорони здоров’я для діагностики й лікування онкологічних захворювань у дорослих; забезпечити рівний доступ до основних сучасних методів радіологічної, ендоскопічної, патоморфологічної діагностики. Буде створено маршрути пацієнта для комплексного лікування раку в усій країні, а також забезпечено доступність основних і допоміжних лікувальних лікарських засобів (хіміотерапія, гормональна та біологічна терапія).
Загалом ідеться про підвищення якості лікування у спеціалізованих центрах шляхом розвитку та підтримки мультидисциплінарного командного підходу до ведення пацієнтів із залученням хірургів, променевих терапевтів, клінічних онкологів, дитячих онкологів, патологоанатомів та інших медичних фахівців.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»