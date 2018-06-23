Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
(фото автора)
Літо вабить активним відпочинком на природі. Але щоб він залишав гарний настрій і незабутні враження, треба не забувати про правила безпеки. Відділ туризму Тернопільської облдержадміністрації разом з управлінням ДСНС України в області проводять навчально-тренувальні семінари «Подорожуй безпечно». Перший такий захід організували в печері «Кришталева» у Борщівському районі. Днями ж наголос поставили на водних мандрівках.
Вишкіл розпочали на берегах річки Дністер в селі Устечко Заліщицького району. Його учасниками стали представники туристичних фірм, громадських організацій, студенти, викладачі, журналісти, блогери, працівники відділу туризму та Національного природного парку «Дністровський каньйон». Прибули сюди зацікавлені особи не лише з Тернопільщини, а й із Києва, Львова, Дніпра.
Сергій Яворський представляв пошуково-рятувальне відділення управління ДСНС України в Тернопільській області. Перебування у човнах на воді завжди становить потенційну небезпеку, тож радив не перевантажувати маломірні плавзасоби, не стрибати з них у воду, не вживати спиртних напоїв. А ось рятувальник, медик Віктор Репута поділився навичками з надання домедичної допомоги постраждалому. Майор Руслан Сивак, начальник відділення водолазно-рятувальних робіт управління ДСНС України в області, розповів про пошук і порятунок людей на водних об’єктах Тернопілля.
Володимир Горон, інструктор кемпу «Білий бізон», 17 років організовує активний відпочинок не лише на Дністрі, а й на гірських річках, у горах узимку та влітку. Він розповів, на що треба звернути увагу, аби безпечною й щасливою видалася подорож, на що слід зважати, сплавляючись на річці. Радив передусім обирати для водних мандрівок кваліфікованих інструкторів. Якщо туристи зібралися самостійно освоювати водні простори, то варто подбати про засоби безпеки, вміти орієнтуватися на місцевості, забути про вживання алкогольних напоїв.
На Дністрі він порадив використовувати для сплаву каное, каяки, рафти, катамарани. Учасники навчально-тренувального заходу могли не тільки оглянути ці плавзасоби, ознайомитися з їхніми характеристиками, а й випробувати їх на тихих дністровських хвилях, пройшовши водний шлях від Устечка до рекреаційної стоянки «Сиклівка» неподалік села Іване-Золоте Заліщицького району. Літній день на свіжому повітрі та річній хвилі вдався.