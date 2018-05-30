Сучасне лікування багатьох хвороб є дуже дорогим, і для бюджету окремої сім’ї його вартість зазвичай є значним фінансовим шоком. Як зазначається в Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я,близько 3,8 відсотка домогосподарств в Україні (або 640 тис. родин) потерпають від катастрофічних витрат на медицину, 92 відсотки населення боїться потрапити у фінансову скруту у випадку хвороби. Основні проблеми у фінансуванні системи охорони здоров’я, які потребують розв’язання – це, по-перше, катастрофічна фінансова незахищеність пацієнтів, по-друге – низька якість та ефективність надання послуг. Третя проблема – неефективне витрачання бюджетних коштів. Неефективність витрачання коштів пов’язана передусім з їх витрачанням не за принципом «гроші ходять за пацієнтом», а за принципом «гроші ходять за інфраструктурою».

19 жовтня 2017 року Верховною Радою України, за урядовою ініціативою, прийнято Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»,який дав старт медичній реформі.

Одним із стрижневих елементів реформи є запровадження системи «гроші ходять за пацієнтом». Як коментують спеціалісти Міністерства охорони здоров’я України, можна звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, як тільки пацієнт відчує необхідність в обстеженні чи лікуванні. У розвинених країнах лікарі первинної меддопомоги без госпіталізації вирішують до 80% медичних звернень за допомогою сучасних знань, базової апаратури та найбільш розповсюджених аналізів та ліків. Варто знати, що заклад первинної ланки отримує за пацієнта кошти і тоді, коли він здоровий. Чим менше людина хворіє, тим менше у лікаря роботи, а доходи ті самі. Так відбувається стимулювання лікарів дбати про своїх пацієнтів. Ця модель ефективно працює в усьому світі.

За інформацією, розміщеною на сайті Міністерства охорони здоров’я, станом на 17 травня, майже 4,5 млн людей підписали декларації з терапевтами, педіатрами і сімейними лікарями у рамках національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї». Серед тих, хто уже визначився зі своїм лікарем, найактивнішими були люди 40 – 64 років – саме вони підписали третину усіх укладених на сьогодні декларацій.

Як повідомили Урядовому кур’єру в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, важлива роль в інформаційному супроводі медичної реформи покладається на урядову «гарячу лінію». У зв’язку із запровадженням з квітня ц. р. кампанії з вибору лікаря первинної медичної допомоги громадяни активно зверталися за роз’ясненнями щодо порядку укладення відповідних декларацій з лікарями.

Лише за квітень - травень на урядову «гарячу лінію» надійшло понад півтисячі звернень. Найбільшу активність виявили жителі Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київської областей та м. Києва.

Так, заявники потребували роз’яснень щодо процедури вибору та підписання декларації з лікарем, який надає первинну медичну допомогу. Зокрема, порядку підписання декларації з лікарем приватного медичного закладу; переліку документів, що необхідно подати при укладенні декларації з лікарем; порядку підписання декларацій особами, які за станом здоров’я обмежені у пересуванні тощо. Крім того, громадяни скаржилися на працівників комунальних закладів охорони здоров’я, які під різними приводами відмовляють у прийнятті декларацій про вибір лікаря. Повідомлялось про відмову у прийнятті декларацій через звернення до медичних закладів не за місцем реєстрації, проблеми з роботою програмного забезпечення, незабезпеченість закладів охорони здоров’я комп’ютерною технікою, відсутність у заявників мобільних телефонів та індивідуальних податкових номерів тощо.

Вимога залишати у медичних закладах при укладенні декларацій з лікарями копії документів, що посвідчують особу (паспорта та картки платника податків), викликає стурбованість заявників, вони занепокоєні можливим несанкціонованим використанням їх персональних даних.

Так,на урядову «гарячу лінію» зателефонувала жителька м. Київ. Вона поскаржилася на роботу сімейного лікаря міської поліклініки, який відмовив жінці в укладенні угоди, мотивуючи це тим, що заявниця проживає за адресою, яка не обслуговується лікарем. Жінка попрохала, аби їй посприяли в укладенні угоди з лікарем незалежно від її місця реєстрації чи проживання. У відповіді Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зазначено, що згідно з наказом МОЗ №504 від 19.03.2018 р. «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» та наказом МОЗ № 503 від19.03.2018 р. «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», авторка звернення, як і будь-який громадянин, може обрати лікаря, який йому подобається незалежно від місця реєстрації чи проживання і укласти з ним угоду. Для укладення потрібні паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон (для надсилання коду авторизації). Лікар вносить дані в систему і роздруковує декларацію у двох примірниках (один із них залишається у пацієнта).Відповідно до інформації, наданої керівництвом комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги», лікар підписала декларацію заявниці, про що засвідчив зворотний зв’язок.

Доволі типовий випадок трапився із заявницею з м. Вінниця. Вона повідомила фахівцям урядової «гарячої лінії», що 10 квітня 2018 р. разом з іншими мешканцями міста протягом 4-х годин знаходилася у медичній установі, але так і не змогла укласти договір з сімейний лікарем через неналежну якість програмного забезпечення. Заявниця вважає, що працівники міського Центру медичної допомоги не організували належним чином роботу з укладенням декларації з сімейним лікарем. Тому вона просила сприяння в оформленні декларації.

Виконавчий комітет Вінницької міської ради поінформував, що вiдповiдно до наказу МОЗ «Про тестування компонентів електронної системи обміну медичною iнформацiєю, необхідних для запуску нової моделі фінансування на первинному рiвнi надання медичної допомоги» вiд 07.09.2017 року №1060 електронна система обміну медичною інформацією функціонує в тестовому режимі. За інформацією КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», заступник головного лікаря особисто надав авторці звернення усні роз’яснення. Зокрема, що електронна система «Електронне здоров’я» може некоректно працювати при великому навантаженні, на що працівники Центру не мають технічного впливу. За результатами зворотного зв’язку встановлено, що питання вирішено –декларацію заявниця підписала.

На самому початку кампанії обрання сімейного лікаря на урядову «гарячу лінію» зателефонувала лікар-терапевт з м. Добропілля Донецької області. Вона працює у центрі надання медико-санітарної допомоги, звернулася з питання роботи системи Helsi. Жінка зареєструвалася як лікар-терапевт, проте у неї немає ідентифікаційного коду, а по номеру та серії паспорта програма не приймає інформацію. Зазначає, що має ЕЦП, виготовлений також на основі серії та номеру паспорта. Проте при укладенні декларацій з пацієнтами виникає технічна помилка при підписанні декларацій та з’являється надпис: «Помилка. Ідентифікаційний код ЕЦП, яким підписано декларацію, не співпадає з ІПН користувача», у зв’язку з чим заявниця не може підписати декларацію електронним ключем. З цієї причини вимушена відмовляти громадянам у підписанні декларацій. Заявниця просила посприяти в усуненні технічних негараздів.

За результатами розгляду звернення, Департаментом охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації було вжито заходів для оперативного усунення технічних проблем. Сімейний лікар здійснила успішну реєстрацію на «Helsi» та розпочала реєстраційну кампанію.

За період з 21 по 29 травня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 53 914 дзвінки, а також 1425 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua