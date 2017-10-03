За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Але українська школа не готує до цього.

Центральне місце в системі освіти належить середній школі. На відміну від університету, в школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя. Випускник нової української школи має в собі об’єднувати цілісну усебічно розвинену особистість, патріота зі стійкою та активною позицією а також інноватора, який здатний змінювати та розвивати світ.

Нові шкільні освітні стандарти будуть ґрунтуватися на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя», які затверджені 18 грудня 2006 року, але не обмежуватимуться ними.

Автори ухваленого закону «Про освіту», який був підписаний Президентом України 5 вересня 2017 року, наголошують, що документ створює можливості для розвитку компетентнісного навчання. Зокрема, у законі закладено ключові компетентності й наскрізні вміння, якими має володіти учень після закінчення школи. Серед них вільне володіння державною мовою, математична, загальнокультурна та екологічна компетентності, підприємливість, інноваційність, економічна компетентність тощо.

Також нова українська школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Реформою передбачено низку стимулів для особистого і професійного зростання з метою залучення до професії найкращих.

У Законі «Про освіту» закладено норму про підвищення місця вчителя у єдиній тарифній сітці. Учителі, які пройдуть добровільну незалежну сертифікацію, будуть отримувати надбавку. Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя. Учителі вивчатимуть особистісно-орієнтований та компетентісний підходи до управління освітнім процесом, психологію групової динаміки тощо.

Наприкінці 2016 року Урядовим контактним центром проводилося прогнозне дослідження на тему «Проблеми шкільної освіти в Україні». Опитування громадян показало, що найбільше люди нарікають на невідповідний стан шкіл та їх матеріально-технічне обладнання (з 1025 опитаних 31,9% відзначили цю проблему, як найголовнішу). Щоправда, для сільської місцевості ця проблема стоїть не на першому місті. Найголовнішою проблемою селяни називають відсутність якісних сучасних підручників та навчальних матеріалів. Згадуючи ситуацію із забезпечення сільських шкіл підручниками, можемо припустити, що скарги більшою мірою стосуються не «сучасності» навчальних матеріалів, а їх відсутності як таких. Також 17,1% опитаних підкреслили суттєве ускладнення ситуації стосовно закриття частини шкіл у сільській місцевості та, відповідно, необхідність перевезення дітей до місця навчання і додому. Дослідження, проведене Урядовим контактним центром, ще раз довело, що сучасна українська освіта потребує цілеспрямованого втручання в ситуацію та істотних змін, які принесе із собою реформа не лише середньої освіти, а усієї системи освіти України загалом.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 10 тисяч звернень з питань освіти, з них майже 2200 звернень стосувалися діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Найбільше громадяни скаржилися на те, що у загальноосвітніх навчальних закладахучнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій не забезпечують безкоштовним харчуванням; учні не забезпечені достатньою кількістю підручників; від батьків вимагають сплачувати кошти на потреби шкіл за відсутності прозорої схеми контролю за їх використанням; некомпетентність педагогів та погане забезпечення шкільним автобусами для учнів віддалених населених пунктів.

Так, жителька с. Постоята Івано-Франківської області звернулася на урядову «гарячу лінію» з приводу відсутності шкільного автобусу із села до Пасічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Жінка зазначила, що з даного питання попередньо зверталась до Надвірнянського районного відділу освіти, проте питання залишилося не вирішеним. Прохання забезпечити шкільним автобусом дітей з с. Постоята. Надвірнянська районна державна адміністрація розглянула це звернення, відновила рух шкільних автобусів та проінформувала заявницю про те, що автобус був відсутній тривалий час через те, що знаходився на ремонті.

Громадянка із с. Новорепівка Херсонської області повідомила фахівців урядової «гарячої лінії» про те, що учні 4-го класу загальноосвітньої школи № 1 у с. Новорепівка взагалі не забезпечені підручниками, що унеможливлює здобуття якісної освіти дітьми. Прохання безкоштовно забезпечити учнів підручниками. Після уважного розгляду даного звернення, Херсонська обласна державна адміністрація посприяла здійсненню перерозподілу підручників між навчальними закладами району. Відтак учнів 4-го класу загальноосвітньої школи № 1 у с. Новорепівка повністю забезпечили підручниками. Питання вирішено повністю.

Приємно й те, що на урядову «гарячу лінію» надійшло чимало подяк працівникам освіти. Наприклад, громадянка із с. Вашківці Чернівецької областівисловила подякукласному керівнику, учням 6-В класу та директору Вашківецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Жінка повідомила, що маючи хворе серце, вона втратила свідомість, а учні не розгубилися, надали їй першу допомогу та допомогли достатись до дому. Прохання учням виказати подяку, а також директору та класному керівнику за високий професіоналізм у вихованні дітей та молоді України. Киянка висловила подяку педагогічному колективу ЗОСШ № 220, директору Комраковій М.І. та вчительці 2-Г класу за високий професіоналізм, чуйне ставлення до дітей, любов і увагу. Зазначає, що дитина заявниці відвідує школу із задоволенням.

Нещодавно в Україні відсвяткували День вчителя. Урядовий контактний центр в свою чергу вітає всіх вчителів України з професійним святом та бажає сили і наснаги в роботі. Пам’ятайте, в ваших руках – майбутнє України!

За період з 25 вересня по 1 жовтня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 37 762 дзвінки, а також 750 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua