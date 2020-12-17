Трохи більш як рік тому на Сумщині розпочали роботу фахівці Державної служби якості освіти, основне завдання якої — реалізація державної політики в освітній галузі, зокрема забезпечення її якості, нагляд за відповідними закладами щодо дотримання державного законодавства в межах наданих повноважень.

Про перші підсумки роботи на цьому напрямі «Урядовому кур’єру» розповідає начальник управління Державної служби якості освіти в Сумській області Алла РЯБУХА.

— Алло Петрівно, насамперед що таке інституційний аудит?

— Це комплексна підтримка й допомога освітнім закладам в оцінюванні якості їхньої роботи, напрацювання відповідних рекомендацій, які сприяли б її неухильному підвищенню.

Кожен по-своєму розуміє, що таке якість освіти, однак фахівці нашої служби насамперед урівноважують баланс таких понять, як підтримка й контроль. Не слід забувати про законодавство, в основі якого — гарантія надання учням та їхнім батькам якісної й доступної освіти. Тож разом зі школою беремо на себе відповідальність за збереження вже напрацьованого, реалізацію завдань, що ставить перед нами сьогодення, адже світ швидко змінюється.

Під час зустрічей із керівниками освітніх закладів, представниками місцевих органів управління завжди наголошуємо: «Головне завдання — баланс підтримки і контролю, щоб підвищити якість навчання в кожному освітньому закладі». Це комплексні, базові речі, які пояснюємо, щоб керівництво та педагогічні колективи шкіл розуміли, за якими критеріями й індикаторами їх потім оцінюватимуть зовні.

— Скільки фахівців працюють у новоствореному управлінні?

— На сьогодні 19. Усі мають вищу педагогічну освіту, багатий практичний досвід. Ключові відділи — інституційного аудиту та взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу й позапланового контролю очолюють відповідно Наталія Юшко та Світлана Шульчевська.

— Чи внесла пандемія корективи у проведення інституційних аудитів на Сумщині?

— Так. Цьогоріч інституційний аудит планували у п’яти закладах загальної середньої освіти області. Одержали чотири заяви від директорів, які виявили бажання пройти інституційний аудит позапланово. У двох ЗОШ I—III ступенів — Шосткинській №11 та Сумській №22 імені Ігоря Гольченка апробували цю процедуру з використанням дистанційних технологій. Так само в режимі онлайн вивчали документацію на сайті закладу, проводили наради з керівництвом і засновниками з організаційних питань, опитували й розмовляли з директорами та їхніми заступниками.

Проте комплексну перевірку з дотримання вимог законодавства дистанційно провести не можна. Потрібно бачити, що насправді відбувається в закладі, тому фахівці перебували у школах, вивчали документацію, беручи до уваги всі вимоги карантинної безпеки.

— Як саме допомагаєте освітянам, зокрема керівникам, щоб їхні заклади неухильно поліпшували якість освітнього середовища?

— Методів і відповідних форм десятки, адже в нас, образно кажучи, не гра в одні ворота, а обопільний процес, мета якого — надати максимальну підтримку і допомогу.

За різними тематичними напрямами провели майже сотню семінарів, круглих столів, онлайн-зустрічей тощо. Як упровадити у своїй школі ефективну систему власного оцінювання, можна дізнатися в «Абетці для директора». Це покрокова інструкція для керівника закладу з розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Це хоч і не на сто відсотків, але значною мірою допомогло директорам і педагогам з’ясувати, чому не варто боятися інституційного аудиту і що отримає школа після його проведення, навіщо розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти і як її сформульовано на законодавчому рівні, як визначати індикатори до певних критеріїв оцінювання, яка роль самооцінки і які її практичні інструменти тощо.

— Чи консультуєте освітян перед тим, як прийти з перевіркою?

— Неодмінно. Перш ніж розпочати інституційний аудит, маємо допомогти сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, підказати, як провести самооцінку освітньої діяльності для виявлення потенційних зон розвитку. Для цього організовуємо і проводимо семінари та круглі столи, що дає змогу не тільки познайомитися з педагогами області, а й підкреслює відкритість служби й готовність до партнерства та співпраці.

— Хто проводить аудит?

— Зовнішні освітні експерти разом із працівниками управління нашої служби. Добір кандидатів почали торік у листопаді. За цей час навчання пройшли 92 педагогічні працівники Сумщини, ще 35 випускників приєднуються у грудні. Шестеро фахівців пройшли відповідне навчання, організоване Державною службою якості освіти України.

— Чи є інші функції управління?

— Ще один напрям діяльності управління — сертифікація педагогів. Цього року 34 вчителі початкових класів Сумщини успішно пройшли два етапи пілотної сертифікації-2020. Остаточні підсумки буде оприлюднено на особистих сторінках учасників сертифікації в середині грудня. Наші експерти вивчали досвід роботи 40 вчителів з усієї України.

Одна з важливих ланок — захист прав учасників освітнього процесу: звернення, які надходять до управління, уважно розглядають, кожну ситуацію аналізують і детально вивчають.

Відтепер діємо в руслі освітніх реформ, реалізуємо державну політику забезпечення якості освіти на території Сумської області за формулою голови служби Руслана Гурака: баланс підтримки й контролю.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Алла РЯБУХА. Народилася 1974 року в Глухові на Сумщині. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка за спеціальністю «історія, правознавство». Працювала на різних посадах у системі освіти Сумщини, зокрема директором ЗОШ.

Із 28 серпня 2019 року очолює управління Державної служби якості освіти в Сумській області.