Україна вибудовуватиме прозорі ринкові правила, де не буде монополізму і зловживань

Українська енергетична галузь останнім часом активно трансформується. Ці зміни мають дуалістичну природу. Адже, з одного боку, Україна — частина глобалізованого світу, і порядок денний в енергетичній галузі постійно змінюється. З другого, — енергетична галузь і без того вже давно потребує реформування. Тож слід розробити і запровадити тут найкращу модель. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 12-го Міжнародного Українського енергетичного форуму.

Протягом 11 років зібрання забезпечувало щорічну платформу для ключових українських і міжнародних лідерів енергетичної галузі для обговорення практичного розв’язання актуальних проблем: реформування ринку, євроінтеграції, стимулювання інвестицій, технічної модернізації тощо.

Глава уряду зазначив, що останніми роками світовими трендами в галузі енергетика стали декарбонізація, зменшення впливу людини на довкілля й зелена енергетика. А на внутрішньому порядку денному України за останній рік — три напрями: розвиток ринкових відносин і формування нових енергетичних ринків, активізація роботи для повної енергонезалежності, інтеграція європейських правил в українські реалії.

Зелений курс потребує інвестицій

Україна однією з перших ратифікувала Паризьку угоду, але тільки за останній рік ми активно долучилися до формування зеленого курсу, який хочемо синхронізувати з європейським.

«Це справді амбітна мета, яка містить перебудову економічної моделі й залучення масштабних інвестицій для модернізації енергетики», — наголосив Денис Шмигаль.

Щоб зменшити викиди до 35% порівняно із 1990-м, за підрахунками Міндовкілля, нам знадобиться понад 100 мільярдів євро капітальних інвестицій протягом наступних 10 років. Мета реалістична, адже це дуже важливо для економіки України.

Маємо зобов’язання зменшити викиди забруднювальних речовин: пилу, сірки, азоту. І стосується це передусім теплової генерації. Відповідне переобладнання коштуватиме понад 4 мільярди євро. І це виклик, який стратегічно опрацьовують на рівні держави. Адже це питання нацбезпеки.

Працює уряд над трансформацією вугільних регіонів і підвищенням ефективності роботи державних вугільних шахт. Це формування ефективної роботи галузі, де перед шахтарями не може бути заборгованості із зарплати. Прем’єр-міністр укотре наголосив, що справедлива трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт, а про соціальну відповідальність, нові інвестиції, нові можливості та розвиток інноваційних галузей економіки.

Денис Шмигаль зауважив, що одним з головних світових трендів у напрямі трансформації енергетичної галузі та зеленого транзиту залишається перехід до відновлюваних джерел енергетики (ВДЕ).

В Україні частка ВДЕ разом з підприємствами гідроенергетики становить 12%. І це добрий поступ і розвиток. Для порівняння: в ЄС до 2030 року частка ВДЕ має досягти третини.

«Уряд і профільне міністерство працюють, аби розвиток зеленої енергетики в Україні був гармонійним і справедливим. Це стосується і зелених аукціонів, питання балансування енергосистеми, розвитку технологій зберігання енергії», — зазначив глава уряду.

Укренерго, Укргідроенерго та приватні енергетичні компанії працюють у цій площині, і уряд розраховує побачити позитивні результати таких технологій найближчими роками, сподівається Прем’єр.

Долатимемо виклики

Серед ключових викликів, над якими постійно працює уряд, — надвисока енергоємність економіки, брак ринкових правил і справедливих ринків, необхідність збільшення власного видобутку газу.

Торік в Україні ухвалено нову модель тарифоутворення в електроенергетиці, яка дасть змогу провести модернізацію мереж, поліпшити швидкість і ціну підключення до них. Відкрито ринок газу, що має великий вплив на соціальну сферу життя країни. Упровадження річного продукту убезпечило населення від непомірних переплат та коливань ціни на блакитне паливо. Українці й надалі мають упевнюватися, що це цікаво і корисно. Саме тому уряд прямує далі, формуючи справедливий ринок з якісною конкуренцією.

Резюмуючи, Прем’єр-міністр наголосив, що Україна має на меті й надалі впроваджувати найкращі європейські правила й рухатися разом із партнерами у спільних амбітних проєктах. Отже, ми будуватимемо в Україні прозорі ринкові правила, де не буде монополізму і зловживань.