Оприлюднено п’ять головних переваг Рамкової угоди про стратегічні основи оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США

Напряму безпеки та оборони приділено головну роль у Спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та США — його винесено на перше місце. А передувало цьому підписання міністрами оборони двох країн Рамкової угоди про стратегічні основи оборонного партнерства. Документ визначає спільну оборонну політику, окреслює цілі відповідно до наявних між Україною та США документів, які сторони спільно зобов’язуються реалізовувати. Тому її в жодному разі не можна вважати політичною декларацією або звичайним протоколом.

Навпаки, угода уповноважує до укладання відповідних контрактів, проведення спільних навчань, участі в операціях, створення нових інституцій та нових спроможностей.

«Це те, що ми можемо робити спільно, використовуючи національні ресурси і застосовуючи безпекову допомогу, яку надає наш стратегічний партнер — США», — так прокоментував це заступник директора департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони Олександр Буняк.

Посадовець назвав п’ять головних переваг Рамкової угоди про стратегічні основи оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США.

По-перше, зосередження всіх ресурсів безпекової допомоги на посиленні спроможності України з відбиття агресії Російської Федерації. США вже понад сім років допомагають нам матеріально та ресурсами задля стримування російської агресії. З 2014-го надано допомоги на суму понад 2,5 мільярда доларів. Останнім очевидним прикладом стало нещодавнє рішення президента США додатково надати 60 мільйонів доларів. Ці кошти буде спрямовано на закупівлю боєприпасів, засобів захисту, евакуації, що вкрай необхідні українському війську, яке виконує завдання на сході країни.

У рамковій угоді вказано, що США готові робити більше: спрямовувати безпекову допомогу і ресурси Україні на протидію російській агресії та наближати відновлення територіальної цілісності й суверенітету держави.

По-друге, США як один із засновників ООН і НАТО, учасник клубу потужних держав у форматі G7 готові й надалі підтримувати Україну у прагненні набути повноправне членство в Північноатлантичному альянсі. І це не про декларативні плани, не про статус і не про нові методики. Це саме про набуття повноправного членства в Організації північноатлантичного договору. Щоб гарантувати в майбутньому безпеку та недоторканність України.

По-третє, основне завдання ЗСУ — оборона країни в повітрі, на морі, суходолі, в кіберпросторі. Рамкова угода окреслює, що безпекову допомогу США спрямовуватимуть пріоритетно на виконання цих завдань. Із цією метою основну увагу в документі приділено розвитку спроможностей нашого війська.

Для досягнення цього передбачено не лише отримання матеріальних ресурсів, а підготовку й навчання наших військових, впровадження нових принципів НАТО в армійські будні, підготовку майбутніх лідерів за програмою міжнародної освіти, а також набуття взаємосумісності шляхом спільних дій під час навчань, тренувань і операцій.

По-четверте, США готові співпрацювати в реалізації положень стратегії реформування оборонно-промислового комплексу, розвивати військово-технічну співпрацю зокрема в галузі науки й технологій. Ідеться про передові технології, інноваційні рішення, доступ до найкращих бізнес-практик, застосування нових принципів і процедур у вітчизняному оборонно-промисловому комплексі, які містять сучасні підходи до забезпечення життєвого циклу озброєння.

Це дасть змогу вітчизняній оборонній промисловості розвиватись і ефективніше забезпечувати ЗСУ сучасним озброєнням і військовою технікою. Також створить умови для піднесення рівня української промисловості, виходу на вітчизняні та світові ринки, володіючи найкращими оборонними технологіями.

Україна будує літаки, має істотний космічний потенціал, активно і стрімко розвивається й має потенціал у галузі ІТ. Країна може робити серйозні речі спільно зі Сполученими Штатами. Угода дає змогу розвивати співпрацю в галузях кіберзахисту й розвитку кібервійськ, захисту критичної інформаційної інфраструктури.

По-п’яте, Україна та США посилять співпрацю розвідувальних співтовариств обох країн для прогнозування загроз та визначення варіантів їх нейтралізації, працюватимуть у галузі космічних технологій.

До слова, продовженням досягнутих за океаном домовленостей під час робочого візиту Президента України стало підписання угоди між Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України й Державним департаментом США про встановлення лінії захищеного зв’язку.

Представники вітчизняного відомства домовилися про подальшу співпрацю з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Держдепу, розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь. До кінця року буде укладено ще одну угоду, яка передбачатиме спільні дії із захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та надання відповідної інформації для поліпшення системи реагування на кіберінциденти й різноманітний обмін досвідом у протидії агресії РФ у кіберпросторі.