Уже понад чотири століття таку іграшку виготовляють із дерева в Яворівському районі, що на Львівщині. Народні умільці Оксана Когут та Остап Сойка із селища Івано-Франкове захопилися нею майже десять років тому. Поставили собі за мету свято дотримуватися автентичності, традицій виготовлення та розпису, а також активно їх вивчати й популяризувати.
Першим містом-країною, де запрагли яворівською забавкою прикрасити ялинку, став Ватикан. Було це 2011 року. Примітно, що тоді ж й у Львові звернули нарешті увагу на іграшку, яку творять лише за кількадесят кілометрів від обласного центру. Тож уже п’ять років поспіль забавками з Яворівського району можна помилуватися й на головній ялинці Львівщини. Тепер цей творчий тандем виготовив і спакував до української столиці цікавий колоритний вантаж, який має додати настрою, радості, приємності всім, хто святкуватиме Новорічні та Різдвяні свята біля київської ялинки. 140 яворівських забавок з’являться на ній. Будуть це птахи, янголятка та верхівки.
Процес творення такої іграшки, за словами Оксани Когут, тривалий. Спочатку закуповують деревину, обробляють її, за лекалами відтак вирізають, складають докупи й отримують потрібний виріб. Сировиною слугує липа. Звісно, все це заготовляння-різьблення — справа чоловіча, тобто пана Остапа. Потім пані Оксана ці заготовки починає замальовувати нажовто, а згодом орнаментує іграшку. Для розпису вона використовує суто традиційні рослинні мотиви: гілочки, квіточки. Основні барви, які застосовує художниця, — жовті, зелені, червоні.
«Наша забавка із цілковито плоских деталей, профільного силуету, — додає Оксана Когут. — Іграшки на столичну ялинку — наші авторські роботи, ми якнайбільш достовірно дотрималися давніх традицій. Звичайний та автентичний також розпис у трьох кольорах. Він дуже стриманий. Коли художник тривалий час малює, йому хочеться вносити щось нове, я ж намагаюся не піддаватися цій спокусі й ніколи не переходжу межі тих канонів, що закладалися протягом століть».
Примітно, що яворівську забавку почали розмальовувати наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття. Аби їй надати барвистості, народним умільцям доводиться витратити чимало часу. Щоправда, іграшки для головної ялинки країни замальовувати у жовтий колір Оксані Когут допомагали друзі. Спали лише по кілька годин на добу, а то працювали й працювали. Тож роботу вдалося завершити за два тижні.
Утім, кияни та гості столиці зможуть не лише помилуватися яворівськими забавками на ялинці, а й навіть покататися на них. Адже народні майстри подбали ще й про вісім великих конструкцій, які виставлять на дитячому майданчику. Це будуть гойдалки: коники, пташки, колиски. На них, запевняє пані Оксана, можуть гойдатися одразу навіть троє дорослих.