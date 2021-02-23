Мало збудувати меморіал — слід побудувати країну, за яку Герої Небесної Сотні віддали життя

Революція Гідності стала знаковою історичною подією для України та ключовим елементом державотворення. Вона визначила незворотність європейського шляху України. А Герої Небесної Сотні стали уособленням відваги та самовідданості.

«Це висока відповідальність і спільне завдання кожного з нас — побудувати сильну й квітучу європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції Гідності, а також ті, хто продовжив захищати цінності Євромайдану від російської агресії», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуці.

Днями Кабмін затвердив план заходів з ушанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021—2025 роки. План передбачає забезпечення проєктування, будівництва та функціонування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.

Міністерство культури та інформаційної політики розраховує, що проєктно-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності розпочнуться вже цього року. У державному бюджеті-2021 на цей проєкт закладено 50 мільйонів гривень.

Переговори з переможцем архітектурного конкурсу німецькою компанією Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH перебувають на завершальній стадії.

Зазначимо, що навіть не маючи приміщення, музей щорічно реалізовує проєкти з пошанування учасників Революції Гідності. І нині відбуваються виставки, екскурсії, презентації відповідних відеоматеріалів, видань тощо.

19 лютого 2021 року на алеї Героїв Небесної Сотні увосьме відбулася тиха акція «Ангели пам’яті», приурочена загиблим Героям Небесної Сотні.

Ініціатори акції — українська співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька і «Територія А», які 2014 року започаткували символічну традицію поминати загиблих за Україну білими ангелами.

Щороку українці в усьому світі створюють тисячі витинанок з білого паперу, які символізують загиблих за Україну і нашу спільну болючу пам’ять та віру в перемогу світла над темрявою. Паперових ангелів у Києві розвішують на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців, які обстоювали своє право на гідність.

Цьогоріч приєдналися кілька десятків великих і малих українських міст, сіл, ініціативу підтримали школи, виші, військові частини, бібліотеки, музеї у різних куточках нашої країни. До акції долучаються українські громади й амбасади Франції, Німеччини, Австрії, Канади, США, Бельгії, Туреччини, Норвегії, Греції, ПАР, Польщі, Угорщини, Латвії, Литви, Лівану, Кіпру, Португалії, Фінляндії, Азербайджану. Уперше приєднається Австралія.

«Ангели пам’яті» перетворилися з невеликої київської ініціативи на масштабну народну акцію шани і любові, — коментує ініціаторка заходу Анжеліка Рудницька. — Нині вже важко відстежувати всі місця проведення акції, яка залишилася тихою, бо відбувається без гасел, лише з молитвами, свічками і ангелами, але перетворилася на справді всенародну. Це до сліз зворушливо і радісно. Для мене кожен ангел цінний, він не лише символ загиблих за Україну, а й знак небайдужості тих, хто, попри всі складнощі, творить нову омріяну Україну. Щиро дякую всім, хто приєднався до нас. Вічна пам’ять Героям».

Цьогоріч акція «Ангели пам’яті» відбулася 19—21 лютого на всіх континентах.

Вона проходить за підтримки Національного музею Революції Гідності та Центру фольклору та етнографії Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»