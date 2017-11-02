ПОВІДОМЛЕННЯ
Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну лимонної кислоти (моногідрат) походженням з Китайської Народної Республіки
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє, що 28.05.2018 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну лимонної кислоти (моногідрат) походженням з Китайської Народної Республіки, що класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 2918 14 00 00.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.04.2013 № АД – 291/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну лимонної кислоти (моногідрат) походженням з Китайської Народної Республіки».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.