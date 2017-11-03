ПОВІДОМЛЕННЯ
ПрозакінченнястрокузастосуванняостаточнихантидемпінговихзаходівщодоімпортувУкраїнулистівазбестоцементнихгофрованих (шиферу) походженнямзРосійськоїФедерації
Відповіднодостатті 19 ЗаконуУкраїни «Прозахистнаціональноготоваровиробникавіддемпінговогоімпорту» МіністерствоекономічногорозвиткуіторгівліУкраїниповідомляє, що 28.05.2018 закінчуєтьсястрокдіїостаточнихантидемпінговихзаходівщодоімпортувУкраїнулистівазбестоцементнихгофрованих (шиферу) походженнямзРосійськоїФедерації, щокласифікуютьсязгіднозУкраїнськоюкласифікацієютоварівзовнішньоекономічноїдіяльностізакодом 6811 40 00 10.
СтрокзастосуваннязазначенихзаходівбулопродовженорішеннямМіжвідомчоїкомісіїзміжнародноїторгівлівід 24.04.2013 № АД-289/2013/4423-06 «ПропродовженнядіїантидемпінговихзаходівщодоімпортувУкраїнулистівазбестоцементнихгофрованих (шиферу) походженнямзРосійськоїФедерації».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України