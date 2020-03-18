Під час першого позачергового засідання парламенту, яке розпочалося вчора незвично рано, — о 8 годині, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що вона не закривається на карантин. «Верховна Рада, як і всі інші інституції, продовжує роботу. Тому що ми розуміємо всю відповідальність, яка лежить на нас, Президентові держави та Кабінеті Міністрів. Ми змінюємо формат і режим діяльності, щоб забезпечити можливість нашої роботи і для того, щоб уберегти людей. Але ВР не буде закрито», — наголосив він.

Кабінет Міністрів за необхідності запропонує Президентові запровадити режим надзвичайного стану для протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції. Про це у виступі зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: «Ми до таких рішень готові, пропозиції підготовлено й буде надано».

Він наголосив: «Ми не хочемо бути передчасними, ми точно не маємо на меті зробити паніку, злякати населення, але ми не можемо собі дозволити зволікати, тому що, як демонструє досвід світу, зволікання коштує людських життів. Тож ми насамперед маємо дбати про людей України, про те, щоб зберегти кожне життя, здоров’я кожного українця. Рішення мають бути доволі швидкими, за необхідності жорсткими», — цитує УНІАН слова Прем’єра.

Саме тому Верховна Рада ухвалила закон №2539, який звільняє від податку на додану вартість медичні товари, ввезені в Україну закупівельною організацією за рахунок державного бюджету. За це проголосували 295 народних депутатів. Закон гармонізує норми Податкового кодексу з іншими нормами чинного законодавства. Основні його завдання — підвищення економії бюджетних коштів під час закупівель медичних товарів завдяки звільненню операцій із закупівлі від оподаткування податком на додану вартість.

«Це має стимулювати зростання пропозиції на медичні товари для закупівель за кошти державного бюджету, що посприяє підвищенню конкуренції серед учасників закупівель і зниженню вартості медичних товарів», — йдеться у пояснювальній записці, повідомляє Укрінформ.

ВР ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповує особа, уповноважена на здійснення закупівель у галузі охорони здоров’я». Рішення підтримали 290 нардепів. Закон створює засади залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету.

МОЗ залишається головним розпорядником бюджетних коштів. Закупівельна організація здійснюватиме закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету в межах програм, які буде визначено як стратегічні. Перелік медичних товарів, які можуть закуповувати за кошти державного бюджету, передбачено затвердити постановою Кабміну.

Запропонований законом порядок здійснення закупівель гарантуватиме недискримінацію та рівність доступу вітчизняних і зарубіжних постачальників медичних товарів до участі в таких закупівлях.

Ухвалення цього закону дасть змогу не допустити корупційних ризиків під час здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів за кошти державного бюджету, забезпечити своєчасність і прогнозованість постачання таких товарів у заклади охорони здоров’я, розширити доступ пацієнтів до найефективніших, найякісніших і найбезпечніших лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів.

Ухвалено й Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» №3219. За це рішення проголосували 344 нардепи. Він встановлює адміністративну відповідальність за самовільне залишення місця обсервації. Штраф для громадян за таке порушення становитиме від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для посадових осіб — від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Верховна Рада послабила вимоги податкового законодавства для підтримки платників податків на час боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції. За цей закон №3220 проголосували 359 нардепів.

Він передбачає внесення змін до Податкового кодексу, згідно з якими не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 квітня 2020 року; встановлює мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 18 травня 2020 року; подовжує до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи та ін.

Після ухвалення цих законів перше позачергове засідання парламенту було закрито. І одразу після нього відкрили друге — з розгляду питань про призначення Генпрокурора й міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. На нього прибув Президент Володимир Зеленський, оскільки саме він ініціював проведення цього засідання.

Він зареєстрував проєкт постанови про надання згоди на призначення т.в.о. ДБР Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора, а також проєкт постанови про призначення Ігоря Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Президент закликав Верховну Раду підтримати призначення Ірини Венедіктової, адже вперше на цю посаду претендує жінка, але увійде в історію вона, за його словами, як фахова й результативна людина.

Сама Ірина Венедіктова з трибуни ВР пообіцяла не повертати «прокурорських перевертнів», а також не продавати справи і не зливати їх. А прокурорам — відновити «потужну державну інституцію», щоб вони відчули себе потрібними державі, а також будувати прокуратуру за міжнародними стандартами.

Отже, після виступів представників від різних фракцій та груп з приводу кандидатури депутати 269 голосами «за» погодили це рішення.

Далі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Він наголосив, що кандидат має великий менеджерський досвід і широкі міжнародні зв’язки. «Вважаю його одним з кращих економістів України, який справді допоможе нам рухатися вперед зокрема напередодні економічної кризи», — зазначив очільник уряду.

Ігор Петрашко наголосив, що вважає за необхідне підтримати українського виробника в умовах кризи: «У ситуації, коли ринки закриватимуться, ринки Євросоюзу запроваджуватимуть протекціоністські заходи, важливо допомогти вітчизняному бізнесу. Зберегти виробництво, робочі місця, заробітну плату».

А також, за його словами, слід створити умови, щоб український бізнес в нашій країні почувався добре. Тоді буде і приплив іноземних інвестицій. «Системні речі, які вважаю за необхідне зробити, — продовження політики дерегуляції та створення умов, щоб бізнес мінімально стикався з органами влади», — додав він.

Після виступів і обговорення Верховна Рада проголосувала 243 голосами на підтримку цієї кандидатури. Одразу після цього новопризначений міністр склав присягу в сесійній залі.

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«Урядового кур’єра»