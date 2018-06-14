Нещодавно (9 червня), міжнародна архівна спільнота відзначала Міжнародний день архівів. Під час проведення XV Міжнародного конгресу архівів «Архіви. Пам’ять. Знання» (м. Відень, 2004 р.) було прийнято визначення архівів як Пам’ять націй і суспільств, що формує їхню ідентичність і є наріжним каменем інформаційного суспільства, фундаментом демократії, відповідальності і влади.

Водночас архіви – це не тільки інформаційний ресурс культурної та історичної спадщини. У житті кожної окремої людини архіви відіграють не меншу роль. Адже там зберігаються індивідуальні дані про кожного з нас. Архіви містять надзвичайно важливу генеалогічну інформацію, завдяки якій можна вивчати історію власної родини.

В Україні реалізацію державної політики у сфері архівної справи забезпечує Державна архівна служба України (Укрдержархів). Серед пріоритетів служби: цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства, організація формування, обліку та зберігання документів Національного архівного фонду, надання якісних та комплексних інформаційних послуг у сфері архівної справи.

За інформацією Укрдержархіву, в архівних установах зосереджено понад 56 млн одиниць зберігання та обліку різних видів документів Національного архівного фонду. Запити до державних архівів поділяються на такі види: соціально-правового характеру, тематичні, майнові, персональні.

Запити соціально-правового характеру – це запити фізичної або юридичної особи, пов’язані із соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, що передбачають витребування інформації, зокрема, про:

♦ реєстрацію актів громадянського стану;

♦ національність (підтвердження громадянства України);

освіту;

♦трудовий стаж (для трудових книжок лише архівна довідка) та заробітну плату;

пенсії;

♦ присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;

♦ нагороди, присудження почесних звань;

♦ творчу діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці;

♦військову службу в складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку;

♦ участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

♦ поранення, стан здоров’я та перебування у військово-лікувальних установах;

♦ репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію.

Виконання запитів, спрямованих на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов'язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, займає провідне місце в роботі державних архівів. Згідно з Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (ст. 35), надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, надання фізичним особам для користування в читальному залі архівної установи архівних документів, що належать державі, територіальним громадам, та архівних довідок судам, правоохоронним, органам державного фінансового контролю, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру,у 2018 році з питань архівів на урядову «гарячу лінію» отримано майже тисяча звернень. Зокрема, стосовно допомоги в отриманні інформації про трудовий стаж та заробітну плату, необхідних для оформлення або перерахунку пенсій, а також з питань пошуку втрачених документів про родичів, генеалогічних запитів.

Так, заявник (учасник бойових дій в АТО) з Новотроїцького району Херсонської області зателефонував на урядову «гарячу лінію» з такого питання. Він проходив військову службу за контрактом у військовій частині Одеської області. Неодноразово звертався до військової частини задля отримання довідки про страховий стаж та розмір заробітної плати, але відповіді не отримав. Він просив сприяння у наданні довідки про грошове забезпечення та страховий стаж з метою надання до Центру зайнятості у найкоротший термін.

У Міністерстві оборони України оперативно розглянули звернення. За результатами необхідну довідку надіслали на адресу заявника.

Телефонним дзвінком на урядову «гарячу лінію» мешканка м. Дніпро повідомила, що звертається від імені свого чоловіка. Її чоловік подавав документи на оформлення йому пенсії за віком до Правобережного об'єднання УПФУ м. Дніпро. При цьому надав архівну довідку з колишнього місця роботи, яка при перевірці працівниками УПФУ виявилася оформленою неправильно. Тому, було подано запит до м. Кривий Ріг до архівного відділу ПП «Архіваріус» з метою отримання належно оформленої довідки, проте відповіді не дочекалися. Заявниця просила допомоги в одержанні від ПП «Архіваріус» довідки належного зразка про відповідний стаж роботи її чоловіка.

В Архівному відділі виконкому Криворізької міськради повідомили, що звернулися до керівника ПП «Архіваріус» для з’ясування ситуації з оформленням довідки, який у телефонній розмові поінформував, що довідку підготовлено та у найкоротший термін буде надіслано заявниці. За результатами зворотного зв’язку фахівці урядової «гарячої лінії» переконалися, що питання вирішено.

Житель Балаклійського району Харківської області попросив посприяти у наданні йому довідки для оформлення спадку, яку мають підготувати у сільраді села Кролевецького району Сумської області. Після розгляду звернення заявник отримав від сільради Кролевецького району Сумської області необхідну довідку.

За період з 6 по 12 червня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 37 665 дзвінки, а також 978 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545 -1

Урядова гаряча лінія 1545-2

Урядова гаряча лінія 1545-3

Працює «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua