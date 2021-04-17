Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядали безпекову ситуацію на Донбасі та питання запровадження нових обмежувальних заходів щодо певних фізичних та юридичних осіб, інформує Офіс глави держави.

Володимир Зеленський повідомив, що на порядку денному засідання РНБО було сім питань. Найголовніше з них, яке розглядали в таємному режимі, стосувалося ситуації на сході країни, яка нині особливо загострилася.

«Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована, є дійсно питання. Ми готові відповідати на ці питання. Армія готова, і це найголовніше», — сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що нині про події на Донбасі різноманітні джерела поширюють багато неоднозначної інформації, яка не завжди відповідає дійсності. Тому Президент закликав довіряти лише офіційним достовірним джерелам.

«Я хотів би, щоб українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам нашого Генерального штабу чи Офісу Президента України», — зазначив глава держави.

Президент розповів, що питання Донбасу буде одним із ключових під час його візиту до Франції.

«Деякі деталі хочу обговорити особисто. І це головна тема, з якою я їду й буду зустрічатися із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном», — повідомив Володимир Зеленський. За словами глави держави, після його зустрічі з французьким колегою у форматі віч-на-віч відбудеться зустріч за допомогою відеозв’язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Важлива зустріч. Поки що у нас такий нормандський формат», — резюмував Президент.

Другим питанням, як повідомив глава держави, Рада національної безпеки і оборони розглядала запровадження нових персональних санкцій щодо контрабандистів. «Застосовуватимуть санкції до 12 осіб — фізичних та юридичних. І це ще не фінал. За ці 30 років у нас просто пласт контрабандистів. Таке відчуття, що це як окрема професія. Але держава не робила таке державне замовлення», — зауважив Володимир Зеленський. За його словами, нині Служба безпеки України з’ясовує громадянство тих громадян, яких вважають контрабандистами, і наявність у них паспортів інших держав.

Президент розповів, що Рада національної безпеки і оборони розглянула кілька економічних питань. Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Раді нацбезпеки та Офісу Президента у співпраці з Антимонопольним комітетом України розробити новий законопроєкт про олігархів. «Такого в нашій країні ще не було. Вважаю, що сьогодні це один із пріоритетів — розробити фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні: що буде з такими людьми, які впроваджуватимуть санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів. Тому що ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні. А впливу олігархів на Україну — на вибори, на економіку, на закони, на Верховну Раду — цього допустити більше не можна», — наголосив Президент.

У контексті нещодавнього плідного візиту до Турецької Республіки Володимир Зеленський подякував Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності.

«Ми підписали низку важливих документів. Але найголовніше сьогодні, коли ми говоримо про геополітичне питання, питання спокою в Україні та підтримку наших партнерів, то важливо, що президент Ердоган підтримує Україну, підтримує наші тимчасово окуповані території, підтримує Крим. Важливо, що він підтримує нашу позицію, не визнає анексію Криму», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що говорив із президентом Туреччини про особливі умови для українських і турецьких туристів.

«Говоримо про те, щоб можна було збільшувати туристський потік громадян України й Туреччини. Особливо зараз, мені здається, ми повинні підтримувати одне одного. Ви чули, росіяни сказали, що будуть обмежувати туризм із Російської Федерації в Туреччину. Це їхні особисті справи. А я думаю, що нам треба, навпаки, нарощувати галузь туризму і показати, що ми підтримуємо Туреччину», — вважає Президент України.

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