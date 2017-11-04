«Українська артилерія відповідає вимогам і принципам роботи, які домінують серед наших партнерів — членів НАТО. Ключова характеристика — це точність», — у такий спосіб Президент і Верховний Головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко оцінив практичні заняття з нарощування спроможностей ракетних військ і артилерії. Вони відбулися в одній із військових частин Київщини з нагоди Дня ракетних військ та артилерії.
«Півтора року тому на цьому полігоні під час практичного показу ми обговорювали проблеми розвитку вітчизняної артилерії та ракетних військ. Нині майже повністю відновлено парк засобів радіотехнічної розвідки. Зокрема, звукометричний комплекс АЗК-7, комплекс артилерійської розвідки СНАР-10. На завершальному етапі — розроблення сучасного комплексу артилерійської розвідки «Радіо-Теодоліт» і модернізованого АЗК-5», — констатував Петро Порошенко.
Близько 70% органів управління ракетних військ і артилерії використовують сучасні вітчизняні автоматизовані апаратно-програмні системи управління типу «АРТОС», «Кропива», «СУВА». «Застосування цих високотехнологічних систем дає змогу налагодити якісний процес майже автоматизованого ухвалення рішень на застосування сил і засобів, напрацьовувати дані для стрільби й швидко передавати їх аж до окремої гармати, — додав він. — У результаті поєднання засобів контрбатарейної боротьби, які в межах військової допомоги ми отримали від США, можу сказати, що ми використовуємо їх краще за американських військових, навіть модернізуємо американські засоби».
Українські артилеристи мають і програмне забезпечення, розроблене українськими фахівцями, вони також отримали унікальний антимінометний комплекс (дає змогу скоротити час на знищення засобів ураження супротивника). «Час від моменту фіксації і до знищення становить лише кілька хвилин. Комплекси добре зарекомендували себе на лінії зіткнення», — додав глава держави.
Президент наголосив, що артилерія й ракетні війська відіграють унікальну і вкрай важливу роль у забезпеченні перемоги. А за чисельністю кожен 5-й військовослужбовець у ЗСУ — артилерист чи ракетник. Дедалі частіше військові констатують, що артилерія стає «зрячою». «Комп’ютери, засоби контрбатарейної боротьби, радари, звукові комплекси — це все допомагає бачити те, що не помітне через бінокль чи далекомір. Артилерія навчилася бити точно в ціль, не марнуючи снарядів і часу, — резюмував Президент. — Поступово знаходить вирішення й інше дуже важливе для артилеристів питання — ведення артилерійської розвідки за допомогою активного використання безпілотних літальних апаратів. Поставлено завдання, щоб кожну артилерійську батарею було оснащено системою БПЛА і програмно-апаратним зв’язком, щоб час від пошуку цілі до визначення і передачі її координат вимірювався секундами». Тільки такий підхід забезпечує відхід від застарілих радянських принципів «щільності» та «інтенсивності» вогню артилерії, які й надалі активно застосовує російський агресор.
«Ми впевнено просуваємося цим шляхом. Загалом лише за поточний рік Збройні сили отримали понад 600 одиниць зразків ракетно-артилерійського озброєння, близько 250 одиниць приладів нічного бачення та інших сучасних зразків озброєння», — повідомив Петро Порошенко. Було також допущено до експлуатації переносний ракетний комплекс «Корсар», безпілотно-авіаційні комплекси «Фурія», Fly Eye. Від іноземних партнерів Україна додатково отримала понад 100 одиниць приладів нічного бачення, захищених ноутбуків тощо.
Щоправда, є проблеми, коли виникають питання відновлення й модернізації озброєння, забезпечення боєприпасами, вдосконалення навчальних центрів підготовки фахівців-артилеристів та узгодження їхньої підготовки з потребами військ і стандартів НАТО. Саме тому Верховний Головнокомандувач віддав наказ керівництву Міністерства оборони й ЗСУ надалі нарощувати інтенсивність і якість підготовки артилеристів і ракетників.