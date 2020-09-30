Новий закон щодо протидії незаконному заволодінню транспортних засобів, яким посилено відповідальність за такі викрадення, забезпечить дієвий захист майнових прав громадян. На цьому під час брифінгу, присвяченому роз’ясненню норм нещодавно підписаного главою держави документа, наголосив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, раніше особа, яка викрадала автомобіль уперше, могла відбутися штрафом або умовним покаранням. У новій редакції закону цієї норми немає. Тому той, хто посягатиме на чужу власність, нестиме кримінальну відповідальність уже за перше викрадення.

Такі дії каратимуть обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років волі. Використання спецобладнання, за допомогою якого зловмисники відкривають електронні замки автомобілів суд кваліфікуватиме як обтяжуючу обставину. Встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої за ті самі дії, вчинені з використанням таких електронних пристроїв.

«Тепер автокрадієві суд відразу має призначати реальний термін, адже викрадачі — переважно професіонали. А раніше і за повторність суди давали умовні терміни. Бувало, що поліція заарештовувала тих підозрюваних, які вже перебували під різними запобіжними заходами після викрадень, і доводилося повторно звертатися до суду, де знову не давали їм реальних термінів», — зауважив заступник міністра.

Антон Геращенко зазначив, що раніше тяжкість злочину встановлювали з урахуванням того, чи було завдано збитків. І якщо автомобіль повертався власникові в тому стані, в якому його викрали, то суд вважав, що збитків не було. Нині цю норму також змінили. Відтепер не залежно від того, чи повернули автомобіль, чи ні, вважається, що жертва зазнала величезної моральної травми, тобто було заподіяно шкоду.

Посадовець закликав власників викрадених автомобілів не викуповувати їх у зловмисників, а звертатися до поліції: «Досить велика кількість громадян платять гроші зловмисникам, але такі дії стимулюють ринок викрадення автомобілів. Тому звертайтеся до поліції й не погоджуйтеся на викуп».

Начальник департаменту карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський додав, що найчастіше викрадають автомобілі марок Toyota, Lexus, Hyundai, Kia, Mazda й Honda. Рідше крадуть європейські та американські авто. Він порадив водіям страхувати автомашини на повну вартість, оскільки це найліпший спосіб захиститися від крадіжки. Адже власникові застрахованого авто немає сенсу платити викуп викрадачам, тобто викрадачам не цікаві такі автомобілі.

«Найлегший спосіб заробітку для зловмисників — викрасти авто й продати його знову власникові. Якщо ж це не вдається, то зловмисники розбирають ці автомобілі й продають по запчастинах або ж переганяють за кордон і збувають там. Цього року викрадачам вдалося нажитися на викупі вкрадених автомобілів у 29 власників. Це авто престижних марок. Однак ці цифри можуть бути значно більшими, адже є автовласники, які викуповують свої автомобілі у зловмисників, а поліції кажуть, що знайшли їх», — розповів Вадим Дзюбинський.

А ще, за його словами, в Нацполіції пропонують внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, передбачивши, щоб під час обрання запобіжного заходу підозрюваним у майнових злочинах суди визначали альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в сумі, не меншій за розмір завданих збитків. У разі ухвалення такої норми потерпілим буде значно легше досягти виплати компенсації від зловмисників. Адже заставні кошти пропонують спрямовувати на спецрахунки, з яких за рішенням суду компенсуватимуть збитки за цивільними позовами.

Нині розмір застави інколи в десятки разів менший за суму збитків. Трапляється, що зловмисники викрадають автомобілі вартістю мільйон гривень, а суди визначають їм заставу 160 тисяч, що не становить проблеми для крадіїв. Є навіть кричущі факти, коли викрадачі дорогих автомашин по п’ять разів виходили під заставу. Але відтепер такого не буде.