Система бізнес-послуг щодо махінацій з ПДВ, яка останніми роками набула в країні нечуваного розмаху, несподівано для багатьох зазнала тектонічного потрясіння від основ до самого даху. Дах не поїхав остаточно. Але посунувся так, що на видноті опинилися окремі учасники податкових маніпуляцій з їхніми сотнями мільйонів гривень, знятих лівим кешем з ухиляння від сплати податків.

Усі побачили, що до махінаторів належать бізнесмени, які наживаються на схемах, «як обдурити бюджет». А ще державні службовці, які, певно, не за красиві очі імітують боротьбу з цими схемами і без яких, скажемо щиро, податкові правопорушення не могли б безкарно існувати і процвітати.

Імітація слідства не пройшла

Епіцентр струсу був у Чернівцях. Шевченківський районний суд 10 червня 2020 року ухвалою (вона оскарженню не підлягає) змусив слідче управління ГУ Національної поліції у Чернівецькій області поновити кримінальне провадження у справі щодо посадових осіб кількох приватних чернівецьких фірм, що працюють під єдиним центром управління у сфері дистрибуції будівельних матеріалів. Їх підозрюють у злочинній діяльності за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України: ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах зокрема через приховування реального доходу від реалізації товару.

Як свідчить залучений у судовому розгляді рапорт управління захисту економіки в Чернівецькій області відповідного департаменту НПУ, ці фірми надавали іншим суб’єктам господарювання послуги з незаконного проведення безготівкових коштів у готівку на підставі фіктивних документів (щорічно на суму понад 500 мільйонів гривень), а також послуги з формування штучного податкового кредиту з ПДВ та зменшення ставки цього виду податку.

Тож 5 липня 2019 року було розпочато слідство. Проте співробітники головного управління Нацполіції Буковини спочатку перекваліфікували доручене їм провадження на ч. 1 ст. 358 КК із значно меншими санкціями — підроблення, використання і збут документів, печаток і штампів. А 13 лютого 2020 року взагалі його закрили.

У судді Шевченківського районного суду Чернівців Л. Яреми були всі підстави сумніватися у твердженнях слідчих Нацполіції щодо відсутності у цій справі складу кримінального злочину. Проаналізувавши факти, суддя дійшла висновку, що слідство було проведено не повно, не всебічно і не об’єктивно. Показання свідків не відібрано, документальне оформлення торгових і логістичних операцій (яких фактично не було) не досліджено, не перевірено обставин, що свідчать про наявність ознак фіктивності у 90% контрагентів зазначених фірм. Слідчі навіть не вважали за потрібне отримати результати експертизи документів, печаток і штампів, які вони вважали підробленими.

«Проведені слідчі дії спрямовані на імітування процесу досудового розслідування. Перекваліфікація кримінального правопорушення не відповідає вимогам чинного законодавства», — йдеться в матеріалах судової ухвали.

Тож постанову про закриття кримінального провадження скасовано, а його матеріали направлено прокуророві Чернівецької області для організації повторного розслідування.

Cui prodest? У чиїх інтересах?

Дивно, що оприлюднених у суді фактів не помічали раніше в місцевій прокуратурі, зокрема у відділі нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби та підрозділами Нацполіції. А податкова поліція, виходить, на всій своїй вертикалі відверто ігнорувала факти існування на території області злочинних угруповань із шахрайськими схемами несплати податків на сотні мільйонів.

За великим рахунком, лише за допомогою чернівецької ланки, якщо за неї взятися чистими руками, можна було вже давно витягти з тіньової економіки весь ланцюг податкових махінацій, які не лише вичавлюють кошти з бюджетів усіх рівнів, а й душать легальний бізнес у масштабах усієї країни недобросовісною конкуренцією і залучають його у схеми розкрадання держави. Одне слово, на вигляд так, ніби не лише суб’єкти господарювання, які опинилися під слідством, були зацікавлені спустити його на гальмах.

У Головному управлінні Національної поліції у Чернівецькій області ще не вирішили (а може, просто не бажають розголошувати інформацію), чи вестимуть внутрішнє розслідування стосовно слідчих, аби з’ясувати мотиви їхнього рішення про закриття цього кримінального провадження.

Тим часом у податковій міліції краю в авральному порядку відбулися кадрові зміни. Там щойно призначили нового керівника, не пояснюючи причини звільнення попередника. Як повідомили у головному управлінні Державної фіскальної служби Чернівецької області, новачок тільки починає ознайомлюватися зі станом справ. А тому, мовляв, мало що може сказати про цю історію, яка, до слова, тягнеться з 2016 року.

За цей час конвертаційний синдикат у Чернівцях набув статусу міжрегіонального і втягнув у протиправну діяльність чимало підприємств реального сектору економіки не тільки Чернівецької, а й Хмельницької, Житомирської, Івано-Франківської, Дніпропетровської областей.

Переважно це будівельні фірми, які отримали змогу фіктивно списувати фіктивно отримані будівельні матеріали за нібито безготівковий розрахунок. Ідеться передовсім про величезні партії цементу з комбінатів Івано-Франківська і Кам’янця-Подільського, який ніби прямував великим інвесторам на будівельні майданчики, а насправді його реалізовували вроздріб через мережу дрібних фірм за необліковану готівку без жодного оформлення торговельних операцій. Будівельники тим часом ділили з чернівецькими конвертаційниками мільйони, що матеріалізовувалися зі схем мінімізації податків.

Тому, крім усього, на часі питання про якість і безпечність будівельних об’єктів, що потрапили у схеми відмивання ПДВ. А це житлові будинки, мости, аеродроми.

Інструменти є, чомусь нема бажання

Ще активніші клієнти чернівецьких фірм, що надають конвертаційні послуги на махінаціях з цементом, — закупівельники необлікованих зернових, призначених для експорту. На фіктивних паперах цемент та інші будматеріали вони скручують у зерно. Це дає змогу учасникам скруток отримувати відшкодування ПДВ від держави у розмірі 20% мільярдного обігу. Спеціалісти ДПС України чомусь не помічають таких махінацій.

Урешті проти товариств з обмеженою відповідальністю, що наживаються на шахрайських схемах реалізації товарів, повстав легальний бізнес Чернівців.

«Ми формуємо свій прибуток відкрито з торгової націнки. Наші ж конкуренти отримують його на скрутках, з фіктивного продажу ПДВ та супутніх конвертованих послугах. Тобто з тіньових коштів, не сплачених у бюджет. Це демонстрація абсолютної зневаги до правового поля нашої держави. Унаслідок такої недобросовісної конкуренції тільки наше підприємство змушене було вдвічі скоротити кількість працівників, істотно зменшити відрахування податків», — розповідає керівник одного з поважних чернівецьких підприємств Віталій Семенюк.

Однак численні звернення до правоохоронних і фіскальних органів буковинських підприємців, що працюють у правовому полі, покласти край діяльності конвертаційної групи залишаються без належної правової оцінки.

Така ситуація склалася, зрозуміло, не тільки на Буковині.

«Лише один скручений ПДВ завдає державі збитків на 40 мільярдів гривень за рік», — заявив днями в одному з інтерв’ю голова ДПС країни Олексій Любченко. Він запевнив, що Державна податкова служба оголосила нещадну боротьбу конвертаційним послугам, скруткам, податковим каруселям та всім іншим схемам податкового шахрайства. Для цього триває вдосконалення системи електронного адміністрування ПДВ, посилено заходи контролю зокрема через механізм блокування податкових накладних, які мають ознаки фіктивних.

Хоч за великим рахунком, досі ніщо не заважало митарям ДПС у Чернівецькій області за допомогою системи SMKOR (комп’ютерний аналіз податкових накладних на наявність ризиків) кількома кліками виявити і заблокувати податкові накладні всього шахрайського ланцюжка від генераторів готівки до скрутників. Як мовиться, було б бажання.

Останні новини

Принципова позиція Шевченківського районного суду м. Чернівці, який повернув до місцевої прокуратури і Нацполіції на повторне розслідування справу щодо податкових злочинів, змусила долучитися до захисту законів України й інші правоохоронні структури.

Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру потрапила нарешті в поле зору податкової міліції Чернівецької та Житомирської областей. А НАБУ вивчає матеріали цієї справи стосовно наявності у діях її фігурантів ознак статей 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України. Є надія, що відповідатимуть за протиправні діяння не тільки ті, хто вибудовує фундамент податкових махінацій, а й ті, що тримають над ними дах.

ІЗ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА ПАРАКРИМІНАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

*Скрутки (від дієслова скручувати) — фіктивні торговельні операції, коли через багатоходові підробки фінансових документів недоброчесні бізнесмени змінюють у накладних код товару: купують один, а документують продаж іншого і так скручують, приміром, цигарки з бананами, зерном чи цементом, формуючи податковий кредит чи істотно зменшуючи відсоток податку на додану вартість. Одна з найпопулярніших нині схем отримання додаткового доходу шляхом уникнення оподаткування.

Світлана ІСАЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»