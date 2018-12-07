Бджоли — це лікарі, й психотерапевти, і постачальники високоякісних продуктів харчування, і фінансова підтримка, стверджує чернівчанин Віктор Головченко. Пасічник за фахом, він переконався у цьому на власному досвіді й досвіді рідних.

Завдяки цим комахам, стверджує фахівець, він майже ніколи не звертається до лікарів. А коли якось потрапив до лікарні, бджілки швидко допомогли впоратися із хворобою.

Віктор Головченко бджільництвом займається майже все життя: має пасіку в селі, а три сім’ї бджіл навіть тримає на балконі своєї квартири у чернівецькій багатоповерхівці. Останні 27 років ще й навчає бджільництва всіх охочих: завідує природничим відділом Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та керує гуртком «Юні бджолярі». Там школярі мають змогу доглядати за справжніми вуликами і здобувати професію пасічника.

«Доведено: 80% довгожителів у світі — це пасічники, — запевняє пан Віктор. — Працюючи із бджолами, ви не лише оздоровлюєтеся медом та іншими апіпродуктами, а ще й дихаєте цілющим повітрям із вуликів, відчуваєте звуки і запахи комах».

Знеболює вдесятеро краще за анальгін

— Як вам бджоли допомагають лікуватися?

— Майже не хворію, але років із 15 тому таки потрапив у лікарню. Кровила виразка дванадцятипалої кишки. У лікарні підлікували (велике їм спасибі) і виписали додому. А вдома я взявся за спиртову настоянку прополісу. Пив по 20 крапель за півгодини перед їдою тричі на день. За місяць-два забув про виразку, і досі вона мене не турбує. Потім радив цей рецепт свасі, тещі, знайомим і переконався, що 30—40-відсоткова настоянка прополісу затягує всі виразки і тамує біль.

— Як готувати таку настоянку?

— Роблю її сам. На рамках завжди є дрібні крупинки прополісу. Заливаю цей прополіс спиртом і тиждень настоюю в темній пляшці, щодня струшуючи.

— Що ще лікує прополіс?

— Мої колеги знають: якщо болить зуб, треба взяти горошину прополісу і прикласти до ясен. Біль швидко минає. Прополіс — у 6—10 разів сильніше знеболювальне, ніж анальгін. Добре ним полоскати горло чи просто жувати його в разі ангіни.

— Чому такий корисний прополіс?

— Це спеціально створений бджолами засіб проти мікробів. Бджоли бережуть свій вулик від проникнення шкідливих мікроорганізмів. Бджола навіть не гине у вулику — завжди летить якнайдалі, щоб не засмічувати його. Навіть якщо котрась випадково загине у вулику — інші комахи виносять її надвір.

Але всіляке буває. Уявіть, що восени, приваблена теплом, у вулик залізла зимувати миша. Бджоли, звісно, зажалять її, але що робити із трупом, щоб не розносилися хвороботворні мікроби? Вони дохлу мишу повністю вкривають шаром прополісу, муміфікуючи її. І в такому стані та миша може зберігатися десятки років без шкоди для бджолиної сім’ї. Ось який захист від мікробів, природний антибіотик.

Бджоли дають і молоко, і хліб

— Пилок на своїй пасіці збираєте? Вживаєте його?

— Квітковий пилок не вважаю продуктом бджільництва. Це просто побічний продукт, який пасічники навчилися збирати, встановлюючи пилковловлювачі на вулику. Природа так створила квітку, що нектар перебуває на самому дні її маточки. І щоб його добути, бджола мусить залізти у квітку. Під час цього до ворсинок на її тілі, як реп’яшки, чіпляється пилок. Перелітаючи із квітки на квітку, бджола переносить його, здійснюючи перехресне запилення. Пилок із тіла бджола зчищає в кошички на задніх лапках і приносить його у вулик. Пилок у вигляді жовтих чи коричневих (залежно від виду квітів) крупинок бджоляр збирає щодня, інакше за ніч він відсиріє. Так, пилок — це унікальний набір вітамінів та мікроелементів, але значно кращий за нього бджолиний хліб.

— Що це за продукт?

— Коли бджола приносить пилок у вулик, вона його передає іншій бджолі-приймальниці. А та складає у комірки, обробляє спеціальною речовиною, а зверху заливає медом, запечатує для дозрівання. Там він переброджує і перетворюється на пергу, тобто бджолиний хліб. Три дні бджоли годують своїх личинок маточним молочком, а далі — цим хлібом. Якщо ж личинку годувати тільки молочком, то з неї виростає не робоча бджола, а вдвічі довша за неї бджолина матка, яка єдина у вулику дає потомство. Ось яку силу має молочко бджіл!

— А звідки воно береться?

— Молоко виділяється із залоз молодих бджіл. У вулику є різні посади для бджіл, кожна виконує лише свою роботу. Котрась охороняє, інша приймає пилок, третя літає по нектар. І кожна за 30—35 днів життя по кілька днів працює на всіх посадах по черзі. Так-от, із четвертого по восьмий день життя молоді бджоли годують личинок (секретом власних залоз, який за кольором і консистенцією нагадує згущене молоко). Це маточне молочко — фактично найдорожчий продукт бджільництва, еліксир від багатьох хвороб.

Хоч у бджільництві цінні всі продукти. Навіть мертві бджоли — сировина для настоянки, якою розтирають хворі суглоби і п’ють чоловіки для лікування простати.

До речі, ще один корисний для чоловіків продукт бджільництва, який вважають значно ефективнішим за віагру, — так званий гомогенат. Це вміст личинок трутня. Колись пасічники позбувалися зайвих трутнів, зрізуючи голови їхнім личинкам, а потім бджоли їх просто викидали. А тепер використовують як ліки.

— Бджолиний віск також лікує?

— Лікував воском кашель, ангіну — робив із суміші воску й прополісу парові інгаляції. Із воску роблять мазі для лікування ран, мозолів, суглобів та хребта, шкірних хвороб тощо.

Підробний мед ніяк не перевіриш

— Порадьте, як уникнути укусів бджіл.

— Бджоли кусають із трьох причин. По-перше, якщо бракує корму, вони сприймають людину на пасіці як загрозу залишитися без їжі, тож захищають вулики. Це здебільшого трапляється восени, коли поспішають запастися кормом на зиму, і якщо його бракує, стають агресивними.

По-друге, приводом для укусу стають різкі рухи людини біля бджіл. На пасіці все треба робити швидко, але плавно. Навіть якщо бачите, що бджола нападає, не тікайте. Опустіть голову, прикрийте руками обличчя (саме укуси в лице найнебезпечніші) і повільно віддаляйтеся.

По-третє, можуть покусати через те, що не терплять різких запахів: парфумів, бензину, поту тощо. Недарма наші предки йшли на пасіку тільки після того, як попарилися в лазні та одягли чисту білу сорочку. Саме білу — це не випадково. Пригадайте, хто в природі найбільший ворог бджіл. Ведмеді — кошлаті й темні, відбирають у бджіл мед. Тому бджоли агресивно сприймають темні кольори. Хоч карпатська порода дуже миролюбна.

У мене на балконі вулик стоїть багато років — сусіди навіть не здогадуються, що в них за стіною бджоли. Комахи проклали собі повітряний коридор завширшки 10—15 см і ним літають по нектар. Дружина розвішує білизну просто перед вуликом — вони її спокійно оминають. Хоч вважається, що стояти біля вулика слід ззаду або збоку.

— Як перевірити, чи якісний мед?

— Є лише один надійний спосіб — мати знайомого пасічника. Бо можна мед підробити так, що виявити це під силу лише на дорогому лабораторному обладнанні. Якщо розвести цукровий сироп і покласти поряд із вуликом, бджоли його одразу переносять у стільники і перероблять на мед. І за всіма показниками це буде мед, тільки не квітковий. Хіба хімічний аналіз доведе, що користі від такого меду жодної.

— У травні на базарах з’являється перший весняний рідкий мед. Побутує думка, що це розігрітий торішній, бо, мовляв, звідки йому так рано взятися.

— У травні може бути свіжий мед. Для цього необхідні медоносна база в місці розташування пасіки (першоцвіти, верба, мати-й-мачуха) і сильні бджолосім’ї. Маленька сім’я не збере так багато меду, щоб можна було відкачати надлишок.

— Ще одне поширене упередження щодо виду меду. Мовляв, чистого меду з акації, соняшнику чи гречки не буває — все одно додаються домішки з інших рослин. Чи справді так?

— Мед чистим може бути. Для цього пасічники використовують властивість бджіл віддавати перевагу найбільшому медоносу. Скажімо, якщо поряд із пасікою зацвітуть акації, бджоли перестають звертати увагу на інші квіти. Якщо є велика бджолина сім’я, пасічники на початку цвітіння великого медоноса кладуть у вулики порожні рамки. Туди бджоли носять мед із певного виду рослин. Після закінчення цвітіння мед із рамок відкачують. Так і отримують чистий мед з акації, соняшнику, липи тощо.

— Який вид меду вважаєте найкориснішим?

— Міжнародна федерація бджільницьких об’єднань «Апімондія» з центром у Римі діє у понад 100 країнах. Так-от, кілька років поспіль вона визнає найкращим у світі медом саме український з акації й гречки. Хоч на смак акацієвий мед може різнитися залежно від місця збирання, типу ґрунту тощо.

Надія МАКУШИНСЬКА

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Віктор ГОЛОВЧЕНКО. Народився у січні 1956 року. Закінчив Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича за фахом викладача біології та хімії (1978 рік). Потім п’ять років досліджував іхтіофауну в Магаданській області. З 1987 року працює в Чернівецькому обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді завідувачем природничого відділу, керівником гуртків акваріумістів та бджолярів. Захоплення: риболовля, фото, бджільництво та садівництво.