Право на працю — одне з основних прав людини, визнаних міжнародними актами, конвенціями та чинним законодавством України. Тож питання ефективної зайнятості населення і формування конкурентного ринку праці посідають провідні місця в системі економічних і соціальних завдань держави. А для більшої ефективності активно залучаються громадські організації та міжнародні партнери.

Всесвітня пандемія коронавірусу та економічна криза призвели до того, що чимало українців втратили роботу. Та ніде правди діти, якщо людина тривалий час не може знайти для себе застосунку, вона втрачає мотивацію до праці й соціальну активність. І, зрештою, звикає жити на випадкові заробітки чи соціальну допомогу від держави.

У Києві представили два проєкти сприяння зайнятості вразливих на ринку праці груп населення та жінок.

Їхнє запровадження підтримала директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. Вона зауважила, що нині на обліку в ДСЗ перебувають 364 тисячі безробітних, 61% з яких жінки, і лише 39% — чоловіки. З початку 2021 року працевлаштовано понад 240 тисяч людей, серед них 44% жінки, а 56% — чоловіки. Це доводить, що жінці знайти роботу значно важче. І проєкти, які покликані їм в цьому допомогти, дуже важливі й корисні.

Для ВПО та жінок з інвалідністю

Отже, перший проєкт «Підтримка економічного розвитку жінок і внутрішньо переміщених осіб в Україні» (SEW Ukraine) спрямовано на підвищення їхнього економічного достатку через подолання фінансових і моральних бар’єрів. Впроваджує його Канадська фундація кооперативного розвитку (CDF Canada) у партнерстві з благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний фонд «Горєніє» та за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

«Наша цільова аудиторія: близько 50% — внутрішньо переміщені особи та близько 10% — жінки з інвалідністю. Плануємо залучити їх до роботи у легкій промисловості, а саме в швейній галузі. А також працюватимемо із жінками, які володіють або керують мікро-, малими або середніми підприємствами, або працюють на рівні старшого менеджменту. Вони отримають доступ до додаткових бізнес-ресурсів», — розповів керівник офісу Канадської фундації кооперативного розвитку в Україні Максим Філяк.

Програму реалізовуватимуть у трьох областях: на Харківщині, Київщині й Дніпропетровщині. Дві тисячі жінок не лише опанують професію швачки, а й працевлаштуються. А ще 100 жінок отримають підтримку в започаткуванні власної справи у швейній галузі — цікавих і корисних стартапах. І допоможе їм у цьому відібрана в межах програми кредитна спілка, яка створить кредитний фонд. Він надаватиме мікрокредити для новостворених підприємств.

Розвиватиметься і жіноче лідерство в межах гендерної складової та залучення жінок для роботи на керівних посадах. А також вже розпочали роботу на місцевому рівні — з громадами й підприємствами — для створення сприятливого середовища для жінок, які на такі підприємства працевлаштовуватимуться.

У межах проєкту буде створено шість швейних кооперативів, які отримають приміщення, обладнання, ресурси. А асоціація «Укрлегпром» надасть підтримку в сертифікації підприємств-учасників проєкту, у доступі до широких ринкових можливостей, співпраці з великими виробниками й допоможе поліпшити стандарти якості.

Професія швачки — затребувана

А керівник робочої групи проєкту SEW Ukraine від благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Горєніє» Олена Гречко уточнила, що проєкт реалізовують у тісній співпраці з Державною службою зайнятості. А до решти 40% його цільової аудиторії належать жінки, які живуть у сільській місцевості, дівчата й жінки ромської національності, а також постраждалі від гендерно зумовленого насильства.

Для реєстрації участі в проєкті жінки можуть звертатися за телефоном інформаційної гарячої лінії +380995494973 (вайбер). А також за адресою інтернет-сайту http://fgorenie.org.ua/sew. Достатньо перейти за цим посиланням і залишити свої контактні дані. Менеджер проєкту зв’яжеться з вами найближчим часом. Під час спілкування буде вирішено, до якої са ме групи проєкту жінку можна зарахувати. Їх дві: навчання роботи швачки або створення власного мікробізнесу.

До можливостей навчального компонента входить сприяння жінкам в опануванні швейної техніки, а згодом — у працевлаштуванні їх на підприємствах легкої промисловості по всій Україні, а не лише цільових областей. Тож, імовірно, у жінок, які пройдуть навчання, з’явиться бажання змінити місце проживання. Зокрема в тих, які потерпають від домашнього насильства або не бачать перспектив розвитку за нинішнім місцем проживання і хочуть кардинально змінити своє життя, працевлаштувавшись на підприємстві іншої області.

Сприятимуть і в адаптації до нового робочого місця, наприклад, щодо роботи з технікою конкретного підприємства, куди вони працевлаштовуватимуться, а також допомагатимуть в укладанні трудових договорів та щодо інших юридичних питань.

Допомагатимуть і жінкам, які вже мають навички швачок, можливо, навіть високої категорії, і перебувають в пошуках гідно оплачуваної роботи. Вони зможуть пройти безоплатні курси з підвищення кваліфікації.

А тих, хто мріє започаткувати власний бізнес, навчать основ його створення і розвитку в галузі швейної промисловості.

Почати можна дистанційно

Зважаючи на пандемію коронавірусу, теоретична частина навчання відбуватиметься в онлайн-форматі на вже згаданому сайті. Спільно з харківським обласним центром зайнятості створено унікальний продукт — повну теоретичну частину фаху швачка, який жінки опановуватимуть дистанційно. Олена Гречко також зазначила, що після завершення проєкту всі цікаві й корисні напрацювання буде передано до Державного центру зайнятості. А доки проєкт триватиме, є сподівання, що теоретичну частину засобами комп’ютерної техніки опанують понад дві тисячі жінок.

«Якщо жінка за допомогою інтернету опанує цю теоретичну частину програми, вона вмітиме непогано шити хоча б для себе і родини. Адже там є і текстова версія з детальним описом усіх подробиць і нюансів, які має знати швачка, багато яскравих фото й понад 40 відеолекцій, зокрема і з техніки безпеки чи надання першої медичної допомоги», — зазначила фахівець.

Звісно, дві тисячі жінок одночасно навчання не проходитимуть, адже слід зважати на карантинні обмеження. Тож поступово формуватимуть групи по 15 осіб. Щойно група проходить онлайн-навчання, ці люди переходять до практичної частини за спеціальним швейним обладнанням у відповідно оснащених навчальних класах. І тут формується наступна група для опанування теорії.

У кожної такої групи буде власний онлайн-чат, де вони зможуть спілкуватися між собою та з викладачами, обмінюватися досвідом.

Після опанування теоретичної частини на тій самій онлайн-платформі проводиться тестування для перевірки рівня отриманих знань. Система автоматично нараховує бали за правильні відповіді. Тих, хто отримає високий бал, направлятимуть на практичні заняття. Якщо бал виявиться низьким, жінка має повернутися до наполегливішого опанування теорії.

Для практичних занять було закуплено професійне обладнання. Це комп’ютеризовані швейні машини, які виконують багато різних операцій. І саме фахівці, які вміють добре працювати на такій сучасній техніці, нині дуже потрібні на великих підприємствах, а тому попит на них завжди буде високим. Розраховано проєкт на чотири роки.

Проти гендерних стереотипів

Другий проєкт «Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки (Крила)» реалізує Представництво ПАКТ — Україна завдяки підтримці уряду Канади. Директорка Представництва ПАКТ — Україна Олена Герасимова зазначила, що залучення жінок до економічної діяльності працюватиме на подолання гендерних стереотипів і передусім в інтересах самих жінок. Адже вони отримають економічну незалежність, зможуть розвивати свій потенціал, упевненість у власних силах і почуття гідності. Це також працюватиме на фінансове благополуччя родини й сприятиме економічному зростанню громад, у яких вони проживають.

Проєкт розраховано на п’ять років, до нього буде залучено 2,8 тисячі жінок. Впроваджуватимуть його в Київській, Полтавській, Львівській та Харківській областях — по чотири громади і одному місту в області.

А поліпшення благополуччя жінок за ним досягатиметься у схожий із попереднім проєктом спосіб — через нарощення можливостей працевлаштування й розвиток підприємництва. Цільовою групою тут передусім є жінки, які живуть у селі. Адже їхні можливості, порівняно з тими, які живуть у містах, ще обмеженіші. Серед них будуть і жінки з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи й ті, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Розв’язуватимуть їхні проблеми через розбудову сприятливого середовища навколо жінки, розвиток її потенціалу та утримання сталості здобутих успіхів.

На рівні громад буде проведено інформаційні кампанії для розвінчання стереотипів щодо ролі жінки в суспільстві, зміни ставлення до неї. «Ми працюватимемо з лідерами думок, активними жителями громад і місцевою владою. Розуміємо, що одномоментно стереотипи не здолати. Та якщо нічого не робити, то нічого і не змінюватиметься. Тож маємо розпочати», — наголосила фахівець.

Влаштовуватимуть і зустрічі жінок — успішних підприємиць із тим, які тільки мріють стати на цей шлях. А також із представниками місцевої влади, які можуть їм у цьому посприяти. Відбуватиметься це на рівні громад і області, а також на міжрегіональному.

Задля розбудови потенціалу жінок буде впроваджено так звану Майстерню можливостей. Це індивідуальні та групові сесії, де створять атмосферу натхнення й мотивації до розв’язання особистих чи інших проблем. Протягом чотирьох місяців на тренінгах жінки й дівчата працюватимуть на розбудову своїх цілей і планів. І зрештою мають вирішити, що їм цікавіше — працевлаштування чи відкриття власної справи.

Цю роботу вже розпочато. Із кожної з пілотних областей до груп набрали по майже 100 жінок. Після завершення Майстерні, орієнтовно в липні, ті, хто обере працевлаштування, пройдуть ще один тренінг, де їх навчать, як правильно і якісно шукати роботу. А ті, кому знадобляться для працевлаштування додаткові навички, зможуть опанувати певні курси для цього.

Безповоротна позика

Ті ж, хто обирає власну справу, також проходитимуть відповідне навчання й отримають доступ до стартового капіталу. «Це буде не кредит, а безповоротна позика, яку можна буде отримати на конкурсних засадах. Вважаємо, що сільські жінки, з якими ми переважно й працюємо, будуть зацікавлені у самозайнятості. Тож розраховуємо, що близько 400—500 жінок ми підтримаємо й фінансово», — зазначає керівник проєкту.

Програма працюватиме прозоро. Ті, хто обере власну справу і отримає таку підтримку, не мають перебувати на обліку в Центрі зайнятості. Вони працюватимуть на себе, можливо, створять нові робочі місця й чесно сплачуватимуть податки на користь громади.

Щодо забезпечення сталості, програма тісно та плідно співпрацює з центрами зайнятості в областях. Усі напрацювання, які покажуть себе ефективними й дієвими, передадуть місцевим ЦЗ і зацікавленим неурядовим організаціям.

А протягом п’яти років після проєкту його фахівці підтримуватимуть зв’язок із жінками, які тут отримають допомогу, щоб бути обізнаними про їхні здобутки. Якщо з’являтимуться проблеми — їх завжди підтримають, скерують і нададуть допомогу. Тобто менторство в цій програмі також присутнє.

Тож керівники проєктів закликали українських жінок, які втратили роботу через пандемію чи з інших причин або шукають перше робоче місце, можливо, хочуть кардинально змінити своє життя й оточення, долучатися до участі в них і опанувати фах, затребуваний і конкурентоспроможний на сучасному ринку праці. Або розпочати власну справу і, можливо, долучити до неї однодумців. А отже, працювати на благо своїх громад і родин. Для цього слід мати лише бажання, цілеспрямованість і наполегливість. З усім рештою допоможуть фахівці.