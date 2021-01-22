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Споживчий кредит – це кошти, які позичає вам банк на певний час для купівлі якогось товару або оплати певної послуги. Ви плануєте купити ноутбук, пральну машину чи телевізор, а потрібної суми не вистачає? Споживчий кредит – це вихід із такої ситуації. Банк позичить вам кошти на певний термін під певний відсоток. Перед тим, як йти до банку, дізнайтесь про повну вартість та всі умови споживчого кредиту.

Іпотека — це кредит на купівлю житла. Він надається банком під відсоток, а гарантією повернення є застава вашої нерухомості: квартири чи будинку. Зазвичай іпотечний кредит передбачає надання великої суми грошей на довгий термін. Перед тим, як оформити іпотеку, ви повинні усвідомити всі ризики, а також спрогнозувати свої витрати та доходи упродовж усього терміну кредиту.

Розраховуватися за покупки, поповнювати мобільний, платити за комунальні послуги — все це зручно та безпечно робити за допомогою банківського рахунку. Проте, відкриваючи його та підписуючи договір з банком, варто спочатку уважно ознайомитися з умовами обслуговування, дізнатися тарифи та можливі комісії, а також перевірити наявність кредитного ліміту.

Кредит на автомобіль — один із видів цільових кредитів. Тобто гроші вам дають на конкретну покупку — автомобіль. Основна особливість: поки ви не погасите кредит, автомобіль буде знаходитися у заставі банку. Інакше кажучи, ви не зможете його продати без дозволу фінустанови. Перш ніж купувати авто у кредит, ви повинні оцінити свої фінансові можливості та зіставити свої витрати з доходами упродовж усього терміну кредиту.