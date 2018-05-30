Проект «Північний потік-2» політичний і спрямований на розкол Європейського Союзу. Цю позицію України Президент Петро Порошенко оприлюднив під час спільної прес-конференції з Президентом Федеративної Республіки Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. «Сьогодні Україна докладає максимуму зусиль, щоб переконати деяких європейських партнерів, що «Північний потік-2» — це політичний, а не економічний проект, спрямований на те, щоб розколоти єдність Євросоюзу, щоб завдати шкоди Україні й значно знизити рівень безпеки в усьому регіоні, а не просто конкурентоспроможність європейської економіки», — сказав Петро Порошенко. За його словами, Україна розраховує, що у питанні «Північного потоку-2» буде знайдено оптимальне рішення, повідомляє Укрінформ.

Проте слова Петра Порошенка не переконали його німецького колегу. Той заявив: занепокоєння України щодо того, що вона перестане бути транзитером газу в майбутньому, доволі безпідставні. «Ви не повинні нас звинувачувати, бо навіть якщо говоримо про «Північний потік-2», говоримо також про майбутнє і безпеку України», — сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він наголосив, що Берлін робить великі зусилля для забезпечення транзиту природного газу через Україну, ведучи переговори не лише між Німеччиною та Україною, а також з Європейським Союзом. «Сподіваюся, що вони дадуть результати в найближчому майбутньому», — пообіцяв Президент ФРН.

Київ розраховує, що рішення Ради Безпеки ООН щодо розгортання миротворців на Донбасі буде ухвалено найближчим часом. «За моїм дорученням міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуває у Нью-Йорку для участі в засіданні Радбезу ООН, присвяченому Україні», — сказав Президент Петро Порошенко і пояснив, що українській делегації буде «дуже важливо почути позицію російського представника» щодо миротворчої місії на Донбасі. Він зазначив, що Україна постійно порушує питання про звільнення українських заручників з окупованих територій та політичних в’язнів з Росії.

Петро Порошенко назвав неприйнятним те, що за останні кілька тижнів через «абсолютно безвідповідальні дії» російських військ і контрольованих ними бойовиків на сході України різко зросла інтенсивність обстрілів. «Ми бачимо спроби наступальних операцій з боку бойовиків, проте їм надзвичайно ефективно дають відсіч Збройні сили України, кваліфікація, досвід і ефективність дій яких значно зросли», — наголосив Президент.

Офіційний Берлін добре обізнаний з останніми подіями в зоні конфлікту на Донбасі. Як зазначив глава Української держави, «Президент Штайнмаєр тримає руку на пульсі щодо деескалації ситуації на сході. Я надзвичайно вдячний, що ми обговорили деталі імплементації мінських угод, зокрема і як необхідну складову щодо їх безпекового компоненту, запровадження миротворчої місії за рішенням Ради Безпеки ООН», — додав він.

Франк-Вальтер Штайнмаєр сподівається, що найближчим часом переговори в нормандському форматі активізуються. «Сподіваюся, що ті переговори у Берліні, які ви провели з федеральним канцлером Ангелою Меркель, президентом Еммануелем Макроном в Аахені, і розмова канцлера з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі сприятимуть активізації нормандського процесу», — вважає він. Німецький Президент наголосив на важливості нормандського процесу для уникнення подальшої ескалації ситуації на Донбасі та на виконанні мінських домовленостей.

Глава нашої держави нагадав, що під час його візиту до німецького міста Аахен було досягнуто домовленості про спробу організувати якомога швидше зустріч у нормандському форматі. «За моїм дорученням заступник Глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв 1 червня відвідає Берлін, де буде проведено відповідні переговори про підготовку цієї зустрічі. Для нас це надзвичайно важливо», — підкреслив Петро Порошенко.