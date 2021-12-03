Нещодавно у Шостці на Сумщині з’явився квартал, який місцеві жителі й насамперед городяни з обмеженими можливостями та інвалідністю назвали доступним для маломобільного населення. Ідеться про район між вулицею Депутатською та центральною районною лікарнею, який віднедавна не впізнати. Здавалося б, нічого особливого, однак численні штрихи не тільки додали території мальовничості й привабливості, а й створили для певної категорії городян максимум зручностей для пересування, відпочинку, спілкування. Відтепер тут вимощено тактильною плиткою частину пішохідних доріжок зі спеціальними заїздами, на окремих відрізках встановлено поручні і облаштовано спуски.

Зручно і комфортно

Як розповідає місцевий громадський активіст голова ГО «Паритет-Шостка» Дмитро Васильцов, до турботи міських будівельників додався ентузіазм і бажання небайдужих громадян, які оголосили челендж «Підфарбуй-прикрась рідне місто!» У його межах усі охочі впродовж місяця зачищали від старої й фарбували новою фарбою кілька десятків секцій парканів на Депутатській вулиці, що додало їй краси і піднесеності. Іти чи їхати такою вулицею — справжнє задоволення. І насамперед тим, хто відчуває труднощі під час пересування.

Інший приклад у Сумах — Національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна, де після капітального ремонту створили максимум зручностей для маломобільних груп населення. Перелічити всі будівельні елементи, починаючи з окремого ліфта і закінчуючи пандусами та іншими зручностями, навряд чи можливо, бо їх набереться величезна кількість.

Як каже генеральний директор — художній керівник театру Микола Юдін, колектив турбується про всіх шанувальників Мельпомени, аби вони могли безперешкодно відвідувати заклад, переглядати вистави, концертні програми тощо. Адже нині репертуар напрочуд розмаїтий, і кожен глядач може обрати для себе те, що найцікавіше і найближче.

Ще один приклад. Один онлайн-супермаркет у Сумах налагодив інвалідам безплатну доставку продуктів додому — для цього лише потрібно стати учасником програми «Власний рахунок Сільпо». Зручно? Авжеж, бо для них кожен похід до магазину — випробування.

Ще одне. У Сумах реконструюють центральний ринок, зокрема, введено в експлуатацію новеньке приміщення «Євробазару», де облаштовано доступні входи з пандусами, на горішні поверхи передбачено ліфт, облаштовано окрему стоянку. Тобто будівельники передбачили зручності, оскільки торговельним закладом користуватимуться люди з обмеженими можливостями.

Наведені приклади — лише невелика частина того, що на Сумщині зроблено і роблять, аби маломобільні групи населення і особи з інвалідністю не відчували дискомфорту та незручностей у повсякденні. Адже для них найменший і майже непомітний для пересічних громадян бар’єр може стати клопітним і не тільки зіпсувати настрій, а й завдати проблем.

Однак говорити про повне благополуччя і порядок у цій царині поки що не випадає. А гострих питань і навіть вузлів стільки, що над їх розв’язанням доведеться ще працювати і працювати.

Ще є що вдосконалювати

Саме на цьому сконцентрували увагу учасники недавнього засідання Сумського обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної, інженерно-транспортної та інших видів інфраструктури. За визначенням заступника голови Сумської ОДА Вікторії Медвідь, це питання завжди у пріоритеті всіх рівнів влади. Вона вважає, що Сумщина має стати територією, де кожен і всі мають рівні можливості і права.

Нині ситуація хоч і далека від ідеальної, однак не безнадійна. То тут то там з’являються зручності й пристосування, будівельники здебільшого реагують на прохання і запити представників маломобільних груп населення. Однак, як наголошували учасники засідання, є відверта неувага й ігнорування, яка не витримує жодної критики.

Як розповіли урядова уповноважена із прав людей з інвалідністю Тетяна Баранцова та її представник у Сумській області громадський активіст Олег Габ, разом вони проінспектували одну із центральних вулиць Сум Харківську. Після недавнього ремонту з одного боку магістралі є з’їзд, з другого — немає. Або з’їзд є з обох боків, але із проїзної частини заїхати неможливо. Людина на візку може перекинутися, що дуже небезпечно.

Як зазначив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, свого часу така проблема була в Охтирці, однак після звернення до будівельників її усунули. Так само можна й потрібно зробити і в Сумах.

Якщо моніторинг проводити за відповідними показниками, наприклад облаштування об’єктів пандусами, їх перевірка стосовно пристосування, обстеження житла, де мешкають інваліди, наявність місць паркування на автостоянках, світлофорів із спеціальним звуковим сигналом тощо, то десь усе це облаштовано, а десь — ні. Звісно, надзвичайно важливо мати вільний доступ насамперед до приміщень райдержадміністрацій, районних рад, ЦНАПів, центрів зайнятості, органів Пенсійного фонду, медичних закладів тощо, куди найчастіше доводиться звертатися.

Якщо про повністю безперешкодний доступ говорити поки що не випадає, то про частковий, на щастя, так. На жаль, залишаються окремі недоступні об’єкти, на чому акцентували учасники засідання.

Так само потребують вирішення питання нестачі на зупинках громадського транспорту систем голосового повідомлення про автобус чи тролейбус, що прибуває, аудіооголошень у салонах тролейбусів, спеціального обладнання для дітей з обмеженими можливостями у місцях масового відпочинку, зокрема парках та на спортивних майданчиках, інші. Хоч би якими вони були — складними чи простими, але розв’язувати їх все одно потрібно. І що швидше, то краще для всіх.

Першочергова увага — дітям

Як поінформував директор департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА Михайло Дубровський, в області розроблено та реалізують регіональні плани і програми забезпечення прав осіб з інвалідністю. Нині на Сумщині загалом 63,9 тисячі осіб з інвалідністю, із яких 3,9 тисячі — діти. Для них є обласна комплексна програма, положення якої передбачають підтримку і допомогу.

Реабілітаційні послуги надають сім центрів комплексної реабілітації системи соціального захисту населення, зокрема Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, шість місцевих центрів, які розташовані у Білопільській, Буринській, Конотопській, Охтирській, Роменській та Шосткинській територіальних громадах, п’ять відділень. Цього року на їх фінансування у місцевих бюджетах передбачено понад 30 мільйонів гривень, а на 1 жовтня реабілітаційні заходи надано майже 430 дітям з інвалідністю.

І діти, й дорослі з інвалідністю перебувають у полі уваги і підтримки місцевої влади, аби вони максимально інтегрувалися у щоденне повноцінне життя.