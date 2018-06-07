Проблема накопичення відходів виробництва і споживання є однією з провідних загроз екологічній безпеці нашої країни. Зростають обсяги їх утворення, у тому числі хімічно небезпечних, значно поширюються площі несанкціонованих звалищ. Крім того, тривають процеси забруднення річкової мережі відходами вуглевидобувної, хімічної та металургійної промисловості, об'єктів інфраструктури комунального і сільського господарства.

Відходи, утворені у процесі медичної діяльності, несуть потенційно вищий ризик для людей, ніж будь-який інший тип відходів.

За оцінкою експертів, близько 70 відсотків небезпечних для навколишнього природного середовища та здоров’я людини речовин, що перебувають у побутових відходах, міститься у відходах електричного та електронного обладнання.

Як зазначається у Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р, відмінність ситуації, що склалася з відходами в Україні, порівняно з іншими розвинутими країнами полягає у великих обсягах утворення відходів та у відсутності інфраструктури поводження з ними. При цьому наявність такої інфраструктури є неодмінною ознакою всіх економік розвинутих країн.

Під час конференції «Нова політика управління відходами –основа економіки замкненого циклу», яка відбулася 5 червня у Києві, було відзначено, що в Україні 95 % відходів вивозять на полігони, в той час як, наприклад, Швеція переробляє 99 % своїх відходів, при цьому ще й купляючи сміття для переробки у своїх сусідів. У Великій Британії річний оборот індустрії поводження з відходами становить понад 12 млрд дол., у цій сфері працюють 3000 компаній, на яких працевлаштовано 70 тис. осіб.

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак повідомив на конференції, що важливу місію у реалізації реформи у сфері відходів покладено на місцеву владу, яка має підготувати регіональні плани дій виконання завдань Національної стратегії управління відходами.

Аналіз звернень, що надходять на урядову «гарячу лінію», свідчить, що питання екологічної тематики викликають серйозне занепокоєння заявників. Про це повідомили Урядовому кур’єру в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру. Загалом, на урядову «гарячу лінію» у 2017 році надійшло понад 3 тис. звернень стосовно проблем екології та захисту навколишнього природного середовища. Насамперед, це питання, пов’язані з промисловими викидами в атмосферу (1200 із загального числа звернень екологічної тематики), що вказує на подальшу інтенсифікацію антропогенного впливу на довкілля, його забруднення різними видами відходів промислового виробництва, яке функціонує зі значними порушеннями норм природоохоронного законодавства.

З початку 2018 року домінуючим у зверненнях, пов’язаних з проблемами екології, залишається питання забруднення атмосферного повітря. Найактивніше щодо даної проблеми зверталися жителі Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Львівської, Полтавської областей та м. Києва.

На урядову «гарячу лінію» зателефонувала жителька м. Вишневе Київської області. Вона просила провести перевірку з приводу порушення екологічного стану ділянки землі фірмою-забудовником, яка знищує зелені насадження, зливає залишки бетону в водоохоронну зону річки Желань та веде забудову житловими будинками на ділянці, яка відповідно до генерального плану є парковою зоною м. Вишневе.

За результатами розгляду звернення Департамент Державної будівельно-архітектурної інспекції у Київській області повідомив, що замовнику видано дозвіл на виконання будівельних робіт стосовно будівництва багатоквартирного житлового кварталу, про який йдеться у зверненні. Посадовою особою Департаменту розпочато проведення позапланової перевірки на зазначеному об’єкті будівництва. У разі виявлення за наслідками проведення перевірки порушень вимог містобудівного законодавства, Департаментом буде вжито відповідних заходів реагування.

Заявниця з м. Кам’янське Дніпропетровської області звернулася зі скаргою на керівництво ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат». За словами жінки, з серпня 2017 року постійно забруднюються навколишнє середовище та атмосфера екологічно небезпечними викидами з підприємства, через що місцеві мешканці почуваються дуже погано: головні болі, постійні легеневі захворювання, особливо відчувають себе погано діти та люди похилого віку.

Громадянка з активною життєвою позицією отримала відповіді від двох установ. Так, Кам’янська міська рада поінформувала, що направила листа до керівництва ПАТ «ДМК» з вимогою запобігти наднормативним викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря та надати роз’яснення з приводу ситуації, що останнім часом спостерігається у повітрі над комбінатом.

Зі свого боку, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області за результатами розгляду повідомила про таке. На 2018 рік заплановано проведення перевірки ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат». Для вжиття відповідних заходів реагування та усунення порушень направлено припис комбінату.

Ще одне звернення аналогічної тематики отримано на урядову «гарячу лінію» від небайдужої заявниці зі Стрийського району Львівської області. Жінка повідомила, що за результатами діяльності свинокомплексу, відходи від вирощування свиней розливають по орендованих полях та земельних ділянках, які знаходяться неподалік с. Кавське. Також відходи потрапляють у місцевий ліс та інші частини земельних ділянок, що спричиняє неприємний запах, внаслідок хворіють діти.

Заявниця просила вжити належних заходів щодо перевірки даного факту та зобов'язати свинокомплекс не виливати відходи від вирощування свиней на близько розташовані земельні ділянки та ліс с. Кавське, а також зобов'язати спорудити очисні споруди.

Стрийське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби провело огляд території у межах населеного пункту с. Кавське за даними викопіювання проекту формування Кавської сільради. Факти, викладені у зверненні, частково підтвердилися. З метою отримання відомостей про наявність причинно-наслідкових процесів, що відбуваються у сфері господарської діяльності свинокомплексу, скеровано запит ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Результати досліджень будуть повідомлені.

За період з 30 травня по 6 червня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 52 248 дзвінки, а також 1246 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

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Урядова гаряча лінія 1545-2

Урядова гаряча лінія 1545-3

Працює «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua