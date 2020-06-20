Проведення зовнішнього незалежного оцінювання стане ще одним нелегким іспитом, нав’язаним пандемією коронавірусу, для працівників центрів ЗНО, української школи, учнів та їхніх батьків. І якщо раніше під час підготовки та проведення ЗНО перш за все йшлося про прозорість, об’єктивність та неупередженість оцінювання знання абітурієнтів, то нині наріжним каменем організації заходу постає забезпечення умов недопущення інфікування вірусом СOVID-19 усіх учасників державної підсумкової атестації.

Допомагає досвід минулих років

За словами освітян навіть за таких непростих умов Харківщина має надійний фундамент для проведення ЗНО, і в цьому їй допоможе накопичений більш ніж за десятиріччя досвід, яким область може пишатися.

Торік, як до речі, й раніше, у регіоні було створено всі необхідні умови для якісного проведення ЗНО, яке пройшла понад 21 тисяча учасників оцінювання. Уже перші підсумки минулої атестації продемонстрували високий рівень знань абітурієнтів і високопрофесійну підготовку працівників регіонального центру оцінювання якості освіти.

«Система відпрацьована, — каже директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти доктор соціологічних наук професор член-кореспондент НАПН України Олександр Сидоренко. Окрім того ЗНО стало дієвим інструментом, у подоланні корупції в освітній сфері під час вступу до вишів».

За його словами, торік кількість 200-бальних оцінок по Харківській області становила чверть сотні.

«Оцінок 25, але дітей, які показали такий результат, — 23, тому що в Харківській області є унікальний випускник школи №8 Московського району міста Харків, який отримав 200 балів одразу з трьох предметів. Усі інші — 200 балів з одного предмету», — згадує директор центру.

Аналізуючи результати тестування минулих років Олександр Сидоренко зазначив, що динаміка якості освіти на Харківщині демонструє зрушення у бік поліпшення, і, як правило, учні, які отримували по 200 балів з одного предмету, мали високі оцінки (здебільшого вище 190) і з інших.

Карантин — випробування, а не завада

Порядок проведення ЗНО-2020 порівняно з попередніми роками залишається незмінним. В області працюватимуть округи з центрами в Балаклії, Ізюмі, Краснограді, Куп’янську, Лозовій, Чугуєві, Харкові. Загалом тестування проходитимуть у 107 пунктах. До роботи залучено 4310 працівників освіти.

Однак нинішня державна атестація в Харківській області має свої особливості. Окрім того, що проходитиме в умовах карантинних обмежень, для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання цього року зареєструвалося на три тисячі осіб більше ніж торік.

Як пояснив директор регіонального центру, зростання кількості учасників відбувається за рахунок збільшення одинадцятикласників. І така тенденція спостерігається впродовж двох останніх років. Також щороку додається все більше вступників до вишів з профтехучилищ та студентів коледжів і технікумів, які зобов’язані пройти зовнішнє оцінювання.

Олександр Сидоренко також уточнив, що участь у ЗНО мають намір взяти 22 тисячі 710 жителів Харківщини, з яких 13250 — це учні шкіл.

«Безумовно, ми маємо виконати всі вимоги головного державного санітарного лікаря України і епідемічної ситуації, убезпечивши дітей від інфікування. І область сьогодні до цього готова», — запевняє Олександр Леонідович.

Високий рівень підготовки до ЗНО регіон продемонстрував вже напередодні пробного тестування, коли ще не було відомо про рішення Міністерства освіти і науки про дистанційний формат його проведення.

«Станом на вечір п’ятниці 12 червня ми вже були готові до проведення пробного ЗНО. Тобто забезпеченість індивідуальними засобами захисту, рідким милом, паперовими рушниками, засобами скринінгу, супроводом медиків і Національної поліції… Усе це чекало на учасників пробного ЗНО», — зазначив Олександр Сидоренко. — Але після оголошення про дистанційне проведення нам довелося зосередитися на консультаціях для учасників».

Він також зауважив, що Харківська область — одна з перших, де заздалегідь було підписано розпорядження голови ОДА щодо підготовки до проведення ЗНО.

«Для нас це дуже важливо. Ми отримали всі необхідні нормативні документи на регіональному рівні, що розв’язало нам руки щодо залучення логістики. Нам фактично є на що спиратися в роботі», — пояснив директор регіонального центру.

Про скасування ЗНО не йдеться

Олександр Сидоренко зазначив, що дистанційне проведення пробного ЗНО необхідний захід в умовах карантину, однак навряд чи зможе сповна допомогти адаптуватися до умов проведення головного іспиту.

Його думку поділяє і більшість батьків учасників державної атестації, наголошуючи, що пандемія, безперечно, змушує йти на такі кроки. Адже здоров’я дітей передусім. Тим паче, що на пробне ЗНО зареєструвалася велика кількість охочих. Тож повернення грошей за пробне ЗНО — це своєчасне рішення уряду.

Проте є й противники дистанційного пробного тестування, оскільки вони вважають, що діти не матимуть можливості ознайомитися з порядком доступу до пункту тестування та робочого місця, психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання та не матимуть змоги навчитися ефективно розподіляти час під час тестування. Вони також висловлюють побоювання щодо скасування проведення ЗНО у зв’язку з коронавірусом, наголошуючи на неприпустимості такого заходу.

ПРЯМА МОВА

Любомира МАНДЗІЙ,

в.о. міністра Міністерства

освіти і науки України:

— Скасування ЗНО неприпустимо. Це запорука справедливого та об’єктивного оцінювання, а також чесного й прозорого вступу. Багато зусиль під час підготовки до ЗНО доклали не лише учні, а й їхні батьки та вчителі. Інші способи оцінювання — як-от середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту — не можна вважати об’єктивним, оскільки кожна школа має свою шкалу оцінювання. Крім того, нині виші готові приймати заяви вступників саме за результатами ЗНО. Альтернативний механізм для проведення вступної кампанії створити неможливо. Тому скасування ЗНО ставить під загрозу майбутнє вступу-2020.