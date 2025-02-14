У середу міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у багатосторонніх безпекових переговорах з колегами із Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства, главою дипломатії ЄС та єврокомісаром з питань оборони, присвячених довгостроковій безпеці України та решти Європи. Дипломати обмінялися думками щодо взаємодії європейських союзників з новою адміністрацією США та посилення євроатлантичної безпеки.

Андрій Сибіга висловив вдячність французькому колезі за запрошення та наголосив на необхідності дотримання принципів «нічого про Україну без України» та «нічого про Європу без Європи». Міністр підкреслив, що Україна готова відігравати важливу роль у зміцненні євроатлантичної безпеки завдяки своїй сильній армії, технологіям, оборонній промисловості та унікальному досвіду.

«Україна мала занадто багато поганих угод у минулому. Будапешт 1994 року. Бухарест 2008-го. Мінськ 2015-го. Висновок простий: жодні безпекові домовленості за рахунок України чи її безпеки не принесуть надійної безпеки євроатлантичній спільноті. Маючи цей негативний досвід за плечима, ми прагнемо натомість гарної угоди, яка принесе стійку безпеку та справді справедливий мир. Такого результату можна досягнути лише з позиції сили», — заявив Андрій Сибіга.

Міністр наголосив, що всеосяжний та справедливий стійкий мир потребує комплексних гарантій безпеки задля неповторення російської агресії та стримування росії. Такий підхід передбачає елементи, серед яких тотальний санкційний тиск на росію, ізоляція та ембарго для держави-агресора, максимальне посилення оборонних спроможностей України, масштабування українського та європейського оборонного виробництва, використання військових контингентів партнерів для стримування росії від повторення агресії та інших складових, що будуть ефективними лише в комплексі.

За підсумками переговорів союзники підтвердили готовність зберігати та зміцнювати підтримку України, зокрема військову, незалежно від будь-яких обставин. Вони також домовилися працювати разом зі США заради досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні і довгострокової безпеки в Європі.

За підсумками переговорів сторони ухвалили спільну заяву. У ній міністри закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, ФРН, ЄС та України зокрема зазначили: «Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни росії.

Ми поділяємо мету подальшої підтримки України, допоки не буде досягнуто справедливого, всеосяжного та стійкого миру. Миру, який гарантує інтереси України та її європейських союзників.

Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах.

Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту — наша спільна відповідальність. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей», — ідеться в заяві.

Джерело: Міністерство закордонних справ