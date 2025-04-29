У церемонії прощання на площі Святого Петра у Ватикані взяли участь делегації з майже 130 країн, зокрема представники королівських родин, понад 60 лідерів держав і голів урядів з усіх континентів. Серед присутніх — Президент США, лідери країн Європи, Африки, Латинської Америки, Індо-Тихоокеанського регіону.

Папа Римський Франциск помер 21 квітня на 89-му році життя. Після траурної меси його буде поховано в базиліці Санта-Марія-Маджоре — одній із чотирьох великих папських базилік у Римі, як він заповідав.

Понтифік у молитвах завжди згадував Україну та український народ, а також підтримував процес повернення додому незаконно депортованих і переміщених росією українських дітей і звільнення полонених.

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Зустріч відбулася віч-на-віч у соборі Святого Петра, куди обидва лідери приїхали для участі в месі на вшанування пам’яті Папи Римського Франциска. Президенти обговорили багато важливих питань. Україна розраховує на результат щодо означених речей: захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню, надійний тривалий мир, який убезпечить від повторення війни.

Володимир Зеленський зазначив, що це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо спільних результатів буде досягнуто, і подякував Дональду Трампу.

У Римі Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити кроки, необхідні для встановлення повного і безумовного припинення вогню і напрацювання подальших гарантій безпеки.

Лідери підбили підсумки зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні і домовилися продовжувати роботу в межах коаліції охочих. Володимир Зеленський і Кір Стармер погодилися, що безумовне припинення вогню має бути в небі, на морі й на землі й має стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки. Президент наголосив, що лише сильні гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир і запобігти можливій російській агресії в майбутньому.

Також Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили шлях до повного безумовного припинення вогню та необхідність тиску на росію для його встановлення. Президенти також підбили підсумки зустрічей команд України, Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні, присвячених напрацюванню пропозицій та узгодженню позицій. Домовилися про продовження спільної роботи заради досягнення достойного миру і скоординували наступні кроки на найближчий час. Володимир Зеленський поінформував про наслідки російських ударів по Кривому Рогу, Сумах та Києву і наголосив, що для захисту життів українців є критична необхідність у посилені ППО.

Голову Ради міністрів Італії Джорджу Мелоні Володимир Зеленський поінформував про наслідки масованого російського удару по Україні в ніч на 24 квітня. Президент зазначив, що 46 днів тому Україна погодилася на повне безумовне припинення вогню, і 46 днів росія продовжує вбивати українців.

Володимир Зеленський розповів про конструктивні зустрічі української делегації із представниками США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Є спільна позиція, що безумовне припинення вогню має стати першим кроком на шляху до сталого миру в Україні.

Лідери також обговорили важливість посилення тиску на росію та гарантії безпеки. Президент відзначив принципову чітку позицію Джорджі Мелоні. Він наголосив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони.

Зустрічаючись із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президент України подякував Європейському Союзу та країнам-учасницям за підтримку України, передусім військову. Він розповів про ситуацію на полі бою та російські ракетні й дронові удари по українських містах. Попри всі дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для встановлення повного безумовного припинення вогню росія не зупиняє своєї агресії. Володимир Зеленський поінформував про оборонні потреби України для захисту людей, зокрема в системах ППО.Ішлося про реалізацію плану ReArm Europe, зміцнення безпекової співпраці між Україною та ЄС і співробітництво в галузі оборонних інновацій і технологій. Унікальний досвід України може підвищити оборонні спроможності всієї Європи.

Президент зазначив, що Україна цінує підтримку Європейського Союзу на шляху до членства в ЄС. Саме тому так важливо зробити все, щоб розблокувати відкриття першого переговорного кластера. Наша держава здійснює всі необхідні кроки та розраховує на подальше сприяння.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн окремо обговорили підготовку 17-го пакета санкцій ЄС проти рф. Президент зазначив, що його слід спрямувати на ключові сектори російської економіки: металургію, ядерну та хімічну промисловість, ІТ і фінансовий сектор, а також тіньовий танкерний флот.

Також Президент України зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска й зазначив, що Україна цінує його молитви за нашу країну та мир. Володимир Зеленський і П’єтро Паролін приділили особливу увагу шляху до справедливого тривалого миру. Президент поінформував про спільні зі США, Європою та іншими країнами дипломатичні зусилля для встановлення повного безумовного припинення вогню, яке має стати першим кроком. Глава держави подякував за позицію державного секретаря щодо права України на самозахист і неможливості нав’язування умов миру країні, яка зазнала нападу. Україна розраховує на те, що Святий Престол і надалі відіграватиме важливу роль в об’єднанні міжнародних зусиль для досягнення миру, поверненні незаконно переміщених і депортованих росією українських дітей і звільненні полонених.

Із кардиналом Маттео Дзуппі Президент України зустрівся в Посольстві України в Італії. Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска.

«Для нас сьогодні дуже важливо бути тут і об’єднатися з усім світом. Ми завжди з великою повагою ставилися до Папи Франциска. Він завжди боровся за мир для людей в усьому світі, зокрема Україні», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність за допомогу від Ватикану, особисто понтифіка та Маттео Дзуппі в поверненні незаконно депортованих і переміщених росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією із ключових під час зустрічі.

«Це найголовніше — повернути більше життя додому, до близьких, до рідних. На жаль, ще є предмет звернення. Це значить, що є дуже багато дітей, яких утримують поза їхньою волею на території росії. Ми хочемо повернути їх додому, і тому по таку допомогу знову звертаємося до Ватикану», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував за можливість зустрітися із Президентом США Дональдом Трампом у соборі Святого Петра. Президент України розповів, що ця зустріч була дуже позитивною, і зазначив, що стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки надзвичайно важливе.

«Це саме те, чого хотів Папа Франциск, — щоб був діалог, а головні герої могли зустрітися й розв’язати всі питання. Він завжди говорив, що потрібно робити більше для України й миру», — сказав у відповідь кардинал.

Джерело: Офіс Президента