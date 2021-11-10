Щодня Міністерство охорони здоров’я мусить оприлюднювати невтішні цифри про кількість нових хворих на COVID-19 і тих, чиє життя ця хвороба забрала. Серед них, на жаль, є й малі діти. Статистика жертв коронавірусу нагадує зведення з війни. Наша держава серед країн-лідерів за рекордами і щодо нових хворих, і щодо летальних випадків.

Уся ця інформація є в інтернеті, на телебаченні, тож важко не бути в курсі чергової набагато важчої за попередні хвилі коронавірусу. ЗМІ щодня розповідають, як лікарні переповнені ковідними хворими, а медики їх рятують, падаючи з ніг і закликаючи українців вакцинуватися. Адже 96% госпіталізованих невакциновані, в реанімаціях невакцинованих 99%. Влада теж не втомлюється звертатися до свідомості громадян, переконувати їх у тому, що вакцинація рятує життя. Волонтери, які підставляють плече допомоги державі в боротьбі з COVID-19, розповідають, як просять надати концентратори кисню хворим їхні рідні (киснева залежність у нинішній хвилі пандемії набагато більша).

А також тим, які одужали, але дихати їм ще важко. Їх виписали з лікарень, щоб була змога рятувати інші життя, адже часто ліжок бракує. Щоб допомогти краянам, родичі померлих від коронавірусу приносять концентратори волонтерам. Їм вони вже не потрібні, але комусь дадуть змогу одужати.

Реанімація знімає пелену з очей

І попри все це у столиці днями пройшов марш з антивакцинальними гаслами. Його учасники мають телевізори, комп’ютери, нарешті вуха й очі. Серед них ті, які банально хочуть заробити. Компанію їм складають жертви фейків про шкоду вакцинації, які не хочуть думати. Напевно, вони не знають, що і в Україні, і в Європі на таких пікетах однаковісінькі плакати, лише різними мовами. А це свідчить про існування єдиного центру, що продукує фейки та координує антивакцинаторів. Лялькарі роблять ставку на продажність і маніпуляції, збираючи смертоносний урожай. Адже фейки й протести на тему шкоди щеплень проти коронавірусу обертаються численними людськими жертвами.

Активакцинатори прийшли на протест добиватися скасування вакцинації проти COVID-19 із багатьма плакатами. На них було написано «Стоп геноцид». Та їм, напевно, байдуже, що йдеться про підміну понять, адже геноцид — це цілеспрямовані дії для повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими чи релігійними мотивами. В Україні ж кількість смертей від самого коронавірусу перевищує 70 тисяч осіб. Ще один плакат — «Права людини — понад усе», «Конституція — понад усе» (а як щодо прав інших на здоров’я, безпеку тощо згідно із самою Конституцією?).

Реакція міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на цю акцію була такою: «Зібрання людей із закликами не вакцинуватися — це насмішка над нашими медиками та родинами, які, на жаль, втратили рідних через COVID-19. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз».

Спростування фейків

Міністр закликав не вірити фейкам, користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках МОЗ, Центру громадського здоров’я та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко акцентував, що дуже багато українців досі вірять фейкам. Він зібрав найпоширеніші з них про вакцинацію від коронавірусу.

У телеграмі міністр написав: «Ми живемо в електронному світі й величезний масив інформації отримуємо з телебачення або соцмереж. Зізнайтеся, хто з вас читав постанови Кабміну про встановлення карантину? Упевнений: одиниці. Але всі ми бачили в текстах та промовах посилання на ці постанови. Проблема, як саме ці документи подають окремі політсили та антивакцинатори. Як виривають із контексту положення. Чи навпаки, офіційних документів, аргументів учених, статистики не цитують, а наводять антинаукову, пропагандистську інформацію.

Найпоширеніші тези серед антивакцинаторів: «Ефективність вакцини не доведено» (насправді підсумки вакцинації помітні у світі, бо в тих європейських країнах, де вакциновано 60—70% населення, кількість смертей у рази менша, ніж в Україні); «Незрозумілі наслідки. Краще подивимося, що буде з вакцинованими, а потім самі довакцинуємося» (COVID-19 від цього не стане на паузу, саме 96% госпіталізованих, що в тяжкому стані, невакциновані); «Вакцини загрожують здоров’ю та життю, вони неперевірені, ковішилд небезпечний» (теза про небезпеку ковішилду пов’язана з доступністю вакцини під час активного просування Кремлем свого спутніка-V); «Україна не може захистити своїх людей від епідемії, вакцин не вистачає» (вакцин вистачає); «Коронавірус — це всесвітня змова»; «Коронавірус можна вилікувати часниковою водою». Просто жахіття якесь, а надворі, нагадуємо, навіть не ХІХ і не ХХ століття.

За даними Оксфордського інституту інтернету, за 92% дезінформації про COVID-19 відповідальні Росія та Китай. Люди, які критично мислять, можуть розпізнавати фейки. Але є ті, що вірять, не розуміючи, кому вигідний цей потік дезінформації. Кому потрібен розбрат і залякування українців? Відповідь очевидна: не нам самим. Тому треба переконувати батьків, рідних, друзів, знайомих, сусідів вакцинуватися».

В іншому дописі Олександр Ткаченко продовжив тему фейків, яких багато в соцмережах: «Людина може заразитися COVID-19 внаслідок вакцинації» (насправді неможливо заразитися від вакцин з однієї простої причини: жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричиняти хворобу; «мРНК-вакцини — генетична зброя, яка змінює наші гени» (мРНК-вакцини проти COVID-19 (як пфайзер або модерна) не потрапляють в ДНК, тож ніяк не можуть змінювати гени); «Авіакомпанії рекомендують вакцинованим людям не подорожувати літаками через підвищений ризик утворення тромбів (таких рекомендацій авіакомпанії не надавали, і медичні експерти вважають, що щеплення проти COVID-19 не може вплинути на ризик виникнення тромбозів під час повітряних подорожей); «Масова вакцинація призведе до мутації коронавірусу» (на мутацію будь-якого вірусу не впливає масова вакцинація. Якщо щепити значну частину населення, вірусу не буде де мутувати, нові штами з’являтимуться з меншою ймовірністю. Саме тому і ВООЗ, й інші міжнародні організації й уряди всіх країн закликають людей вакцинуватися); «Вакцинація від коронавірусу призвела до зростання захворюваності на COVID-19» (насправді зростання захворюваності від штаму «Дельта» збіглося з початком масової вакцинації. Ніхто й не каже, що щеплення завжди допомагає уникнути зараження, але воно добре захищає від госпіталізації та смерті)».

Треба згадати ще про фейк «Вакцина Pfizer призводить до безпліддя в жінок, що нібито вакцина Pfizer/BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це призведе до безпліддя в жінок» (на сайті МОЗ зазначено, що це не так, що ще під час клінічних випробувань вакцин кілька досліджуваних жінок завагітніли. Понад 130 тисяч вагітних у США вакцинувалися проти COVID-19. Дослідження на більш як 35 тисячах вагітних, яких щепили проти COVID-19 мРНК-вакцинами, засвідчили: немає жодних доказів, що вакцини можуть нашкодити вагітній або ембріону).

За даними дослідження ПРООН та ЮНІСЕФ за 2020 рік, в українських соцмережах було зафіксовано понад 250 тисяч фейкових повідомлень про коронавірус.

Радник міністра охорони здоров’я Володимир Біруля під час дискусії «Дезінформація у галузі охорони здоров’я. Чи впливає пропаганда на вакцинацію?» поінформував, що МОЗ за допомогою моніторингів відстежує фейки, які постійно продукують різні джерела інформації, й намагається якомога швидше їх спростовувати.

«Для цього формуємо бібліотеку знань на сайті з вакцинації, сайті МОЗ. Але розуміємо, що не завжди антифейк ефективний. Маємо привчати людей до критичного мислення, щоб вони могли відрізняти фейки від правди.

Усю інформаційну кампанію з вакцинації ще до прибуття в Україну перших партій вакцини було побудовано на достовірних джерелах, підсумках досліджень. Усі цифри чи показники МОЗ взяло не з повітря. Їх підтверджено дослідженнями та заявами Національної технічної групи експертів з імунізації, яка все перевіряє, аналізує й надає рекомендації МОЗ. Вакцинація рятує життя — це безумовний факт», — констатував експерт.

Позаминулого тижня МОЗ завдяки моніторингу вивантажило 210 тисяч згадок в соцмережах щодо можливості підроблення документів про вакцинацію, що становить загрозу здоров’ю та життю громадян. Їх усі передано правоохоронцям, за допомогою яких вичищають інформпростір і від цього, і від фейків про саму вакцинацію.

Радник говорив, що частина населення ніяк не наважується на вакцинацію, бо вакцини, мовляв, було розроблено дуже швидко, вони експериментальні, отже сумнівні. За його словами, технології, які використано під час розроблення вакцин, використовують давно, а пильна увага всього світу, особливо наукової спільноти, до вакцин не дає змоги сумніватися в їхній якості. Швидкість розроблення цих препаратів — показник людського прогресу, наукового розвитку, і це те, що працює.

Підступний сусід з манерами вбивці

Наприкінці жовтня Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони оприлюднив звіт. У ньому йдеться, що СOVID-19 вже став у світі хворобою невакцинованих, щеплені громадяни набагато рідше інфікуються й переносять коронавірус значно легше.

Центр провів аналіз активності тeлеграм-каналів, за підсумками якого виявив тривалу інформаційну спецоперацію Росії, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України, дискредитацію вакцин. У звіті зазначено: «Результати аналізу свідчать про наявні ознаки ворожої дезінформаційної атаки, що спрямована на збільшення рівня смертності від СOVID-19 в Україні».

У звіті йдеться, що, просуваючи в Україні деструктив про вакцинацію, РФ має протилежний порядок денний: заохочувати росіян до щеплень та запевняти у їхній необхідності.

«У тeлеграм-каналах, які адмініструють з РФ та спрямовані на аудиторію ТОТ Донецької й Луганської областей, ТОТ АР Крим та міста Севастополь, і ті, що на територію Росії, можна побачити діаметрально протилежні наративи», — йдеться у звіті.

Російські та проросійські інформаційні ресурси в Україні транслюють таке: «Вакцинація — це вбивство. Вакцина вкрай небезпечна, українська влада намагається скалічити дітей новим етапом вакцинації. Вакцинація — примус і порушення прав людей». Закликають подумати й не щеплюватися. Поширюють фейки та інформацію від конспірологів.

А ось що транслюють російські інформаційні ресурси в Росії: «Вакцинація — необхідний засіб для запобігання поширенню вірусу. Вакцина абсолютно безпечна. Заклики пройти вакцинацію на всіх рівнях державної комунікації. Росія постачає вакцини у різні куточки світу, рятуючи людські життя».

Центр протидії дезінформації рекомендує українцям, які мають сумніви в необхідності щеплення, вивчити всю інформацію про вакцини з офіційних джерел їхніх розробників, проконсультуватися із сімейним або приватним лікарем, зателефонувати на гарячу лінію МОЗ: 0-800-60-20-19. А владі — активніше вживати необхідних заходів для протидії фейкам і активізації кампанії вакцинації.

В уряді періодично наголошують на незмінності мети — щепити більше половини дорослого населення до початку 2022 року. Принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу щеплено понад 30% дорослого населення, кожен четвертий — двома. Українці дружніше пішли до центрів та пунктів вакцинації. Тому рівень щеплень у країні зростає. Можливо, незабаром масштабується гідний для наслідування позитивний приклад міста Моршина на Львівщині. Це успішний досвід подолання дезінформації про вакцини і приборкання самого вірусу. Тобто приклад дієвості вакцин.

У Моршині вакцинувалися понад 75% жителів, перервавши ланцюг зараження коронавірусом. Загалом пандемію COVID-19 в Україні планують побороти, коли вакцинується понад 70% населення. Тоді колективний імунітет опиратиметься хворобі, і в державі можна буде знімати карантинні обмеження без ризику для здоров’я та життя громадян. Тільки так, а не молитвами й брехнею антивакцинаторів, яким байдуже до всіх, хто їх оточує.