Те, чого так довго прагнула країна, нарешті відбулось! Радою Європейського Союзу було підтримано рішення про надання Україні безвізового режиму із ЄС. 17 травня 2017 року законодавчий акт про надання громадянам України безвізового режиму підписано у Страсбурзі президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ та національної безпеки головуючої у Раді Європейського Союзу Мальти Кармело Абелою.

Офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.

Відповідно до опублікованого рішення, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації.

Це означає, що в ніч на 11 червня громадяни України з біометричними паспортами отримають право на безвізовий в’їзд до країн ЄС та членів Шенгенської зони за межами Євросоюзу.

Проте перетин кордону матиме певні правила. Безвізовий режим передбачає перебування в державах Європейського Союзу, за виключенням Великобританії та Ірландії, не довше 90 днів протягом півроку. Також потрапити у країни ЄС буде можливо лише при наявності закордонного біометричного паспорту, документів для підтвердження мети поїздки і наміру повернутись назад, наявність достатньої кількості коштів, полісу медичного страхування. Новий режим не дозволятиме проживати, навчатись чи працювати у країнах ЄС. З метою отримання необхідної інформації про нові умови перетину кордону громадяни звертаються на урядову «гарячу лінію».

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру (Центр), з початку 2017-го року на урядову «гарячу лінію» надійшло чимало звернень з питань, що виникають у громадян при в’їзді та виїзді з території України.

Найбільше громадян цікавили питання перетину державного кордону після вступу в дію безвізового режиму; нелегальної міграції; пріоритетності перетину кордону поза чергою особами, що мають пільговий статус (інваліди, ветерани, учасники бойових дій); переліку необхідних документів для перетину кордону для громадян з неповнолітніми дітьми, іноземців; роботи пунктів пропуску тощо.

Так, жителька Краснокутського району Харківської області, яка є громадянкою Російської Федерації, повідомила на урядову «гарячу лінію», що має постійну посвідку на проживання в Україні. Жінка звернулась з проханням надати роз’яснення чи матиме вона право на безвізовий виїзд з України у зв’язку з прийняттям рішення Європейським Союзом про безвізовий режим. Після розгляду звернення Міністерством закордонних справ України заявниці було повідомлено, що лише громадяни України із біометричним паспортом для виїзду закордон матимуть право на безвізовий в’їзд до країн ЄС.

Мешканець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області зателефонував на урядову «гарячу лінію» із проханням надати роз’яснення, з якою метою необхідно надавати документи про бронювання готелю та квиток на зворотній шлях при перетині кордону, якщо введено безвізовий режим. Чоловік зазначив, що планує відвідати друзів, які проживають за кордоном і бажає їхати автомобілем. Звернення було відправлено фахівцями Центру до Міністерства закордонних справ України, після чого заявникові повідомили, що для безвізового в’їзду обов’язково слід підтвердити мету подорожі, а також намір повернутись. Документами для підтвердження можуть бути бронювання готелю, запрошення друзів чи родичів, зворотні квитки тощо. Також для подорожі автомобілем необхідно придбати поліс медичного страхування та поліс цивільної відповідальності власника транспортного засобу.

Заявник з м. Червоноград Львівської області звернувся на урядову «гарячу лінію» з проханням надати роз’яснення, чи має право він як учасник миротворчої місії в Лівані та інвалід І групи здійснювати обслуговування на прикордонному пункті поза чергою. Це звернення розглянуло Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України, заявникові повідомили, що право на пріоритетний перетин кордону мають особи з дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, а також громадяни, що виконують свої обов’язки згідно з повноваженнями, наданими міжнародними організаціями. Однак при накопиченні транспорту на кордоні заявник має право звернутись до відповідних посадових осіб з проханням позачергового в’їзду при наявності обґрунтованих підстав гуманітарного характеру.

За період з 15 травня 2017 року по 21 травня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 43 тисячі 785 дзвінків, а також 758 звернень зареєстровано через Інтернет.

Отримати оперативну відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і з телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua