Сумчанин Сергій Світайло відомий багатьом в обласному центрі. Інженер-системотехнік за освітою, він організував власне підприємство і останнім часом активно розробляє програмне забезпечення, яке слугує і полегшує життя насамперед городянам з порушеннями зору. А їх у Сумах майже 400. Свої зусилля він часто поєднує із братовими.

Хоч як визнають у КП «Електроавтотранс» та численні користувачі створених ними продуктів, вони стають у неоціненній пригоді сотням інших жителів міста, передовсім пасажирам громадського транспорту. Адже те, що пропонують Світайли землякам, надзвичайно потрібне, зручне і корисне.

Починали із GPS-навігації

Співпраця Сергія Світайла із сумськими транспортниками розпочалася ще вісім років тому, коли він брав активну участь у розробленні й упровадженні системи моніторингу руху тролейбусів з використанням GPS-навігації. На той час це була особлива новинка, ноу-хау, адже оголошення зупинок відбувалося в автоматичному режимі, без участі водія. Система інформувала пасажирів про подальший рух транспорту, водієві підказувала, наскільки він дотримується графіка руху, а якщо відхиляється, то нагадувала про це.

Нині цю зручність сприймаємо буденно: мовляв, а як інакше? Але Сергій не зупинився на зробленому і за останні роки істотно вдосконалив не тільки цю, а й інші розробки. Серед них система моніторингу руху громадського транспорту, в основі якої GPS-трекери, встановлені в кожному тролейбусі чи автобусі. Це відкрило якісно нову сторінку в роботі сумського громадського транспорту, який став більш дисциплінованим і прогнозованим для пасажирів на маршрутах руху.

В Електроавтотрансі Сергія вважають помічником, що цілком відповідає його ролі у повсякденній життєдіяльності комунального транспортного підприємства.

А тим часом спеціаліст ІТ-технологій продовжує пошуки, знаходить нові варіанти програм, які допомагають землякам.

Допомагає голосовий додаток до смартфона

Одна з недавніх розробок — голосовий додаток до смартфона, який Сергій Світайло виконав на приватне замовлення. Подружжя Анатолія і Дар’ї Сасса кілька років тому переїхали в Суми з Донбасу, вони обоє інваліди по зору. До речі, Анатолій очолює громадську організацію «Ініціативи Слобожанщини», що додає йому особистої відповідальності у втіленні соціальних проєктів. За словами Анатолія й Дар’ї, вони добре знайомі із Сергієм Світайлом і попросили його виготовити додаток для людей з порушеннями зору, аби пристрій за допомогою голосу робив підказки.

Невдовзі мобільний застосунок був готовий і успішно витримав перші іспити.

На екран смартфона виведено голосову функцію, що підказує власникові, де саме він перебуває, за допомогою Google Maps прокладає оптимальний маршрут до необхідної зупинки, обирає, яким видом транспорту краще скористатися — автобусом, тролейбусом чи маршрутним таксі, відстежує перебування на маршруті тощо. А вже в салоні двічі — за 500 і 200 метрів до потрібної зупинки попереджає про прибуття, щоб її не пропустити.

Як з’ясувалося, це зручно і безпечно не тільки для осіб з порушеннями зору, а й інших цілком здорових людей. Наприклад, повертаючись із важкої нічної зміни, людина може заснути в салоні й проґавити свою зупинку. А так додаток нагадає, що час готуватися до виходу.

В.о. директора сумського КП «Електроавтотранс» Андрій Новик з гордістю розповідає про втілення проєктів, адже саме завдяки таким новинкам комунальними тролейбусами й автобусами можуть повноцінно користуватися громадяни з обмеженими фізичними можливостями. Він стверджує: співпраця підприємства, представників бізнесу, громадськості та науки триватиме й надалі.

Нещодавно мобільний додаток Dnipro GPS Inclusive презентували у Дніпрі. Як повідомляють на сайті Дніпровської міської ради, його розробили і безплатно надали для користування жителям міста на Дніпрі фахівці із Сум спільно з компанією Easy Way. Тож є чудовий приклад конструктивної співпраці, завдяки якій дедалі більше громадян почуваються і почуватимуться повноцінними у цьому житті.

Зручно буде всім у містах країни

Не тільки Дар’я й Анатолій Сасса, а й чимало інших городян і приїжджих щиро вдячні Сергієві Світайлу за його шляхетність. Мобільний додаток він розробив не заради заробітку, а щоб допомогти тим, хто передовсім потребує підтримки, адже всі мають право вільно і безпечно ходити і їздити. Звісно, перед тим, як братися за роботу, ретельно врахував усі побажання цільової групи, продумав майбутні функції додатка. Нині програма безплатна, вона є у вільному доступі у Google Play.

Важливо, що відповідні версії вже розроблено для міст Харків, Полтава, Дніпро, тривають тестування для Миколаєва, Рівного, Львова, Херсона, Запоріжжя.

Як розповідає Сергій, у сумському додатку він спочатку використовував власну інформацію про маршрути і зупинки. Із часом дізнавшись про зацікавленість розробкою в інших містах України, перевів його на сайт компанії Easy Way (сайт eway.in.ua). Там підтримали сумчанина і надали доступ до інформації всіх міст країни, які є в базі.

Нині ця компанія узагальнює дані з різних куточків України (Сергій Світайло, наприклад, передає інформацію про Суми, Ніжин, Тростянець і Полтаву), обробляє на власних серверах, прогнозує прибуття транспорту до зупинок, розміщуючи дані на сайті й у додатку.

Сергій Світайло з тих, хто прагне приносити користь своєму місту і суспільству. Нині займається реконструкцією й удосконаленням механізму одного із символів Сум — знаменитого Кота в чоботях, що при вході до дитячого парку «Казка». Раніше механізм дозволяв Котові кланятися відвідувачам, однак із часом вийшов із ладу. Проте Сергій обіцяє, що відновлений Кіт не тільки зможе кланятися, а й матиме новий дизайн очей, які світитимуться у темряві.

Можна не сумніватися: такі, як Сергій, якщо обіцяють, то неодмінно дотримують слова.

Алла ЛИХОВОЗ

для «Урядового кур’єра»