В Україні власники закордонного біометричного паспорта можуть вільно подорожувати до 131 країни світу. Згідно з даними рейтингу Global Passport Power Rank 2019, оприлюдненого на порталі Passport Index щодо паспортів світу за кількістю країн, доступних для відвідування без візи, на першому місці паспорт ОАЄ з можливістю в’їзду без віз у 167 країн. На другому – Німеччина і Сінгапур. Громадяни цих країн можуть відвідати без віз 166 країн.

Наш закордонний документ випередив усі країни колишнього радянського простору.

У Міністерстві закордонних справ прогнозують запровадження у найближчі роки безвізового режиму ще приблизно з 20 країнами Латинської Америки та Азії.

Для того, щоб їздити до Європи без візи, потрібен біометричний закордонний паспорт громадянина України. Документи для поїздок за кордон, які оформляються з кінця 2016 року, – біометричні; у 2015–2016 роках видавали як біометричні, так і звичайні паспорти. Відмінність такого документа від його старої версії в тому, що він має вбудований в обкладинку електронний чип, на якому є інформація про власника паспорта, цифрове фото, відбитки вказівних пальців. Крім того, за письмовою заявою власника паспорта, до нього може бути внесена додаткова інформація (група крові, сімейний стан тощо).

Українцям зі звичайними, не біометричними закордонними паспортами, потрібно, як і раніше, оформляти візу.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2018 року спостерігалася тенденція до зменшення надходження звернень з питань міграції, громадянства, паспортизації. Це пов’язано із поступовим зниженням попиту серед населення на біометричні паспорти, запуском в експлуатацію у січні 2018 року нової лінії персоналізації закордонних паспортів на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна», скороченням черг і строків видачі цих документів.

Минулого року на урядову «гарячу лінія» надійшло 15 875 звернень з цього питання. На майже 6 тисяч звернень працівники Центру надали заявникам роз’яснення з питань законодавства та довідкову інформацію. Із звернень, що були надіслані на розгляд органам виконавчої влади, 72%, або майже три чверті, стосувалися отримання паспорта громадянина України, переважно для виїзду за кордон.

Найбільше звернень з приводу отримання закордонних біометричних паспортів надійшло з м. Києва, Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Донецької, Полтавської, Одеської, Запорізької та Херсонської областей.

У переважній більшості випадків заявники зверталися за сприянням у прискоренні оформлення та видачі біометричного паспорта, оскільки оплачене термінове виготовлення цього документа упродовж 7 робочих днів і його видача у підрозділах Державної міграційної служби затримували на тривалий час, а іноді й на кілька тижнів.

З-поміж звернень щодо прискорення видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон 11 були надіслані Державній міграційній службі для невідкладного розгляду та реагування у зв’язку з тим, що заявникам необхідно було терміново виїхати за кордон на лікування в іноземних клініках або у зв’язку зі смертю за кордоном їх рідних.

Зокрема, заявниця з м. Одеси звернулася з проханням пришвидшити процес виготовлення біометричних паспортів для виїзду за кордон своїм знайомим: двом громадянкам, які подали документи для оформлення паспортів 14 листопада 2018 року до Головного управління ДМС в Одеській області. Жінка пояснила причину такого прохання тим, що родичка її знайомих перебуває у комі у реанімаційному відділенні лікарні в одному з міст Угорщини, знаходиться за кордоном наодинці та жодної інформації про її стан здоров'я працівники лікарні у телефонному режимі не надають. Тому є потреба у терміновому оформленні закордонних біометричних паспортів для відвідування хворої родички.

20 листопада звернення було зареєстровано на урядовій «гарячій лінії», а 21 листопада громадянкам були видані біометричні паспорти, про що й повідомила заявниця фахівцю урядової «гарячої лінії» під час зворотного зв’язку.

Житель Полтави – особа з інвалідністю внаслідок війни II групи, зателефонував на урядову «гарячу лінію» та повідомив, що 25 січня 2018 року звертався до ДМС у Полтавській області, подавав документи на виготовлення біометричного паспорта для поїздки за кордон. У березні заявник мав здійснити авіа поїздку за кордон з метою оперативного втручання на хребті, сподівався на своєчасне виготовлення паспорта, проте, проблема залишається невирішеною – паспорт він вчасно не отримав. У зв’язку з цим просив посприяти в отриманні закордонного документа.

Здійснюючи зворотний зв’язок, фахівець урядової «гарячої лінії» пересвідчився, що заявник отримав документ у середині березня. При цьому він повідомив, що готується їхати на лікування та подякував за турботу.

З подібною проблемою на урядову «гарячу лінію» звернувся мешканець м. Могилів-Подільський Вінницької області. 9 березня 2018 року він подав пакет документів до паспортного сервісу м. Вінниця на виготовлення біометричного паспорта для своєї дитини, якій ще не виповнилося і місяця від дня народження. Заявник був занепокоєний тим, що немовля потрібно терміново вивезти на лікування до Польщі, оскільки вона народилася з жовтяницею. Станом на 18 березня паспорт для дитини не був виготовлений, поїздка відкладалася на невизначений термін і тому заявник просив надати сприяння у якнайшвидшому виготовленні паспорта.

Через десять днів після звернення на урядову «гарячу лінію» біометричний паспорт було видано сім’ї хворої дитини. Про це повідомив заявник під час телефонної розмови з фахівцем урядової «гарячої лінії», який здійснював зворотний зв’язок.

За період з 29 січня по 6 лютого 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 38 122 звернення, з них телефоном 35 714, через інтернет 2408.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.