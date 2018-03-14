Кожна вкладена в українську економіку інвестиція має бути успішною. Альтернативи цьому шляху країна не має

Ставити свій підпис під знаковими для держави документами під час тематичних зустрічей з представниками різних суспільних і громадських груп стає для Президента Петра Порошенка звичною справою. Так і Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» отримав путівку в життя під час зустрічі глави держави з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу «Діалог влади та бізнесу».

Mодель зразка 1991 року нарешті залишилася в минулому, а новий закон стосується більшості суб’єктів малого та середнього бізнесу, даючи важелі ефективного захисту учасників таких товариств. Документ визначає сучасні принципи ефективного регулювання, створення і ведення бізнесу.

«Ці процедури стануть простішими, зрозумілішими. Закон має забезпечити учасникам товариства комфортний правовий простір для врегулювання своїх відносин. Зменшити ризики захоплення контролю за товариством, фактично знищити ризики рейдерських атак. Знімаються обмеження щодо формування статутного капіталу, спрощується процедура реєстрації, успадкування частки у статутному капіталі товариства, право отримання кредиту чи фінансування під заставу частки товариства, що полегшить залучення додаткових коштів, — пояснював Президент. — Стає неможливим вилучення міноритарного учасника за так зване систематичне невиконання або неналежне виконання обов’язків, що було вивчено і від зубів відскакувало в певних рейдерів».

Дехто навіть вважає, що імплементація закону сприятиме підвищенню позиції України в рейтингу Doing business — шляхом поліпшення бізнес-клімату, залученням прямих іноземних інвестицій, передумовами для нових та розвитку наявних підприємств.

Продуктивний діалог триває

На нові горизонти буде виведено регулювання відносин, які пов’язані зі створенням, діяльністю та припиненням роботи ТОВ. А загалом вітчизняне законодавство ще більше наблизиться до норм Європейського Союзу.

«Пишаюся тим, що в умовах російської воєнної агресії, кремлівської торговельної війни та московської транзитної блокади Україна уникла дефолту й банкрутства, знайшла чи розширила альтернативні ринки збуту й відновила економічне зростання», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Представників бізнесу Петро Порошенко запросив до обговорення питання про запровадження в Україні нової моделі оподаткування прибутку — оподаткування розподіленого прибутку підприємства. «Вважаю, що з цього приводу потрібна чесна дискусія з нашими іноземними партнерами і асоціаціями бізнесу. Ідеться не просто про податки, а про нову філософію. Ми захищаємо цим законопроектом малий і середній бізнес. Значно спрощується облік: що ти вивів — сплати податки. Що залишив — інвестуєш у бізнес», — окреслив він позицію.

Тут глава держави готовий до компромісів: на першому етапі поширювати таку практику лише на малий та середній бізнес, знайти компроміси з іноземними інвесторам. Досвід багатьох країн, зокрема Грузії та Естонії, переконує у правильності такого шляху. Така нова податкова політика кардинально змінить інвестиційний клімат і стимулює інвестиції.

Усі зацікавлені у прозорості роботи

А Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що кожна вкладена в українську економіку інвестиція має бути успішною. Потенціал для цього є. А ось альтернативи, навпаки, немає.

Глава уряду підкреслив, що подібні дискусії важливі з огляду обговорення проблем і ухвалення рішень, спрямованих на досягнення стратегічної мети — забезпечення сталого економічного зростання, достатнього для якісної зміни рівня життя українців.

«Сьогодні маємо непогані сигнали того, що економіка починає зростати та відновлюватися, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Завдання — аби кожна інвестиція, яка потрапляє в економіку України, була успішною. І потенціал для цього є».

Держава здатна забезпечити зростання економіки на 5% і більше. «Для цього важливо ухвалити рішення передусім у галузі легкості ведення бізнесу, захисту інвестицій. Важливо, щоб усі, хто вкладає в економіку держави, розуміли, що ніхто не посягатиме на їхню власність», — наголосив Прем’єр-міністр.

Не менш важливий чинник поступу — забезпечення детінізації економіки та продовження змін, які не дадуть змоги звужувати коло діяльності для підприємництва — як у контексті роботи контролюючих органів, так і монополістів.

«Не можна залишати поза увагою монополістів, які час від часу намагаються створити умови, щоб стримувати інвестиції, зокрема через непомірні вимоги до різних речей. Тож у контексті регіональної політики ставимо завдання: на місцях влада має створювати необхідну інфраструктуру для бізнесу, — констатував Володимир Гройсман. — Усі зацікавлені в тому, щоби бізнес працював легально й конкурентно. Це стосується всіх сфер — від легкої промисловості і до, певно, космічних розробок».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»