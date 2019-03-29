Той, хто пропонує змінити формат мінських домовленостей на щось інше — будапештські формати, варшавські, московські, робить це лише з єдиною метою: дати Путіну вислизнути із взятих зобов’язань. Адже саме мінські домовленості передбачають чіткі зобов’язання Росії щодо визволення захоплених нею українських територій та виведення військ і озброєння. Якщо Україна сама відмовиться від мінських домовленостей, від нормандського формату, знімуть санкції. Це те, чого прагне Путін. І Україна нічого не доб’ється. Тому некомпетентних і безвідповідальних політиканів на гарматний постріл не можна підпускати до цих процесів. Бо виявиться даремною та величезна ціна, яку заплачено за нашу можливість будувати країну. На цьому Президент Петро Порошенко наголосив під час інтерв’ю телевізійним каналам.

«Зобов’язання, які взяла Росія, мають бути забезпечені в тому числі через наше рішення щодо введення місії блакитних шоломів ООН відповідно до рішення Ради Безпеки ООН. Це наша спільна позиція. Миротворці мають витиснути окупаційні російські війська з Донбасу. Наступні позиції — роззброїти незаконні військові формування, викинути назад у Російську Федерацію незаконне озброєння, важку військову техніку, передати під контроль України неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, щоб припинити інфільтрацію російських КАМазів, гуманітарних конвоїв, які везуть зброю, амуніцію й паливо. Усе це чорним по білому записано у мінських домовленостях», — підкреслив глава держави.

За підтримки міжнародних партнерів

Щодо введення миротворчої місії ООН Президент, повідомляє департамент прес-служби АП, уточнив, що класична миротворча місія може бути моделлю повернення миру на Донбас та деокупації захоплених територій. Це буде кроком до повернення українського суверенітету та визволення українських Донбасу та Криму. Компромісів у цьому питанні повернення бути не може.

«Російська позиція щодо миротворців пропонує надати спостерігачам ОБСЄ ескорт-послуги миротворців, бо саме так зазначено: «ескорт спостерігачів, вони працюють з 9.00 до 18.00 в супроводі ескорту». Це має дуже віддалений стосунок до безпеки. ООН має чіткий формат миротворців. Якщо миротворці несуть відповідальність за безпеку людей, їм повинні надати права і повноваження — починаючи із озброєння і завершуючи правом застосування сили. Класичну місію потрібно прийняти, завести на всю окуповану територію включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, — додав Петро Порошенко. — Ми не збираємося торгувати Кримом. Крим — це коли-небудь потім.

Нині маємо багатонаціональну платформу щодо деокупації Криму. Учасники цієї платформи — багато країн. Створено її було в тому числі у форматі Генеральної Асамблеї ООН. Вона має багато напрямів. Перший — санкції. Не вірте тому, хто каже, що вони не працюють. Санкції щодо Криму, Донбасу, Керченської протоки. Це ціна, яку Росія платить за агресію проти України.

За даними Bloomberg, лише втрати російської економіки становлять 150 мільярдів доларів, Росія заплатила понад 10% ВВП. Санкції — мотивація для Російської Федерації бути за столом переговорів і приймати рішення. Саме через санкції, рішення судів і сплату Росією величезних багатомільярдних штрафів за захоплення іноземних інвестицій Україна досягне повернення своїх територій. Координаційна група, створена в українському уряді, чітко, крок за кроком, робить наступ на позицію Росії, мотивуючи її звільнити Крим», — переконаний Президент.

Він акцентував, що всі перемовини з Росією можуть відбуватися лише за підтримки міжнародних партнерів, оскільки РФ сприймає лише позиції сили. «Саме тому ми йдемо в НАТО, бо Альянс — це не коли кожен за себе, а один за всіх і всі за одного. НАТО — це коли 30 країн-членів забезпечують недоторканність кордонів. Той, хто добровільно відмовляється від цієї підтримки, напевно, має інші цілі.

Той, хто каже «я стану на коліна і піду просити пробачення, протягну руку, лише з сльозами на очах», «я вимолю пробачення для України», не дуже уважно дивився російські фільми. Москва сльозам не вірить. Москва визнає лише силу. Силу Української держави, силу українського війська, силу світової коаліції», — констатував Президент і процитував гімн української армії «Зродились ми великої години»: «Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ».

Гарант незалежності

На запитання про загрозу повномасштабної війни з боку Росії глава Української держави зауважив: «Триває війна з Росією. Війна не холодна, конфлікт не заморожений. Щодня є обстріли, поранені. Майже щодня втрачаємо наших героїв. І в цих умовах маємо демонструвати відповідальну поведінку. Кожен наш крок у напрямку ЄС — це поразка Путіна. Отримання українською церквою Томоса про автокефалію — це поразка Путіна. Наші успіхи у створенні української армії, утвердженні української мови, децентралізація, реформи освіти, медицини — це поразка Путіна. Так він сприймає кожен успіх України.

Чи здатні ми розраховувати на адекватну реакцію Путіна? Ні. Бо анексія Криму, введення військ і початок агресії на Донбасі, напад на наші кораблі в нейтральних водах Чорного моря біля Керченської протоки, наявність дивізій на наших кордонах з Росією — це неадекватна реакція Путіна, яка може призвести до нападу і широкомасштабної агресії».

Петро Порошенко зазначив, що нинішня ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була 2014 року. «Нині Україна має армію, відбудовану не просто з нуля, а з мінусу. І ціна, яку заплатить агресор, буде набагато більшою. Гарантом нашої незалежності, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави є не підписані меморандуми, не папірці, а Збройні сили та інші силові підрозділи», — підкреслив він.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»