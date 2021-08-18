Цього року минає 150-та річниця із дня народження легендарного українського богатиря Івана Піддубного. Уже багато років на його батьківщину, в село Красенівку на Черкащині, з’їжджаються найсильніші борці України, аби помірятися силами та показати свою майстерність.

У нинішньому всеукраїнському святі богатирської сили та турнірі з греко-римської боротьби на призи пам’яті Івана Піддубного взяли участь борці з 16 областей. За перемогу боролися понад 100 учасників турніру. Упродовж двох днів спортсмени змагалися в Черкасах у спорткомплексі «Будівельник», фінал відбувся у Красенівці. Почесним гостем свята став олімпійський чемпіон Андрій Хіміч. Він передав факел титулованому чемпіонові попередніх турнірів з Полтавщини Євгенієві Савєті, який запалив вогонь змагань.

Як ішлося у виступах на відкритті свята, за багаторічну спортивну кар’єру шестиразовий чемпіон світу з боротьби серед професіоналів Іван Піддубний не програв жодного чемпіонату. Він змагався на найбільших манежах світу. Від його виступів шаленіла публіка в багатьох містах на різних континентах.

Усе життя, хай би куди його кидала доля, Іван Піддубний щиро і палко любив Україну. Коли більшовицька влада видала йому паспорт зі зміненим прізвищем «Поддубний» і національністю «росіянин», він власноруч виправив на «Піддубний» і залишився українцем. За це й потрапив 1937 року в катівні НКВС у Ростові-на-Дону за статтею «антирадянська агітація та український націоналізм». В ув’язненні атлет пройшов тортури та інші важкі випробування.

На схилі літ Піддубний переїхав до міста Єйськ на Кубань, де колись знайшли притулок його предки, запорізькі козаки, переселені Катериною II після знищення Запорозької Січі. Післявоєнні роки прожив у страшних злиднях.

Вороги України досі використовують ім’я Івана Піддубного, як і багатьох інших відомих українців, для пропаганди, називаючи його «велікім расіяніном», зауважив перший заступник голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко. Увесь життєвий шлях Івана Максимовича, його перемоги, незламність і відданість Україні свідчать, що він був великим українцем. Найкращим ушануванням пам’яті Піддубного в Україні, наголошували на святі, має стати сучасна політика розвитку спорту і єдиноборств, пропаганда здорового способу життя, підтримка українських спортсменів.

Один з головних організаторів свята голова обласної федерації греко-римської боротьби, засновник агрокорпорації «Дніпро» Петро Душейко зазначив, що ювілейне святкування у межах 30-річчя Незалежності України символічне.

«Незалежність не було б утілено в життя, якби не постаті, які виношували її. Піддубний — одна з таких постатей. Він створив імідж справжнього непереможного і чесного спортсмена-українця», — сказав Петро Душейко.

Першість на турнірі у своїх вагових категоріях завоювали Корюн Саградян (Вінниччина), Георгій Абовян та Олексій Масик (Запорізька область), Олександр Грушин із Київщини, Максим Євтушенко з Донеччини, Дмитро Пишков та Євген Савєта з Полтавщини, Дмитро Гардубей і Юрій Шкрюба із Закарпаття, Микола Кучмій з Києва. Абсолютним чемпіоном цьогорічного турніру проголошено борця Олександра Чернецького.

Уболівальників порадували богатирське шоу «Найсильніша людина свята», переможцем якого вчетверте став житель Красенівки Роман Науменко, змагання з гирьового спорту, показові виступи спортсменів. А ще — ярмарок, екскурсії. З великим інтересом гості свята переглянули відеофільми про Івана Піддубного.