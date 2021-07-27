Сьогодні вранці з олімпійського Токіо транзитом через Стамбул додому повертається бронзова призерка Ігор-2020 із дзюдо Дар’я Білодід, яка у ваговій категорії до 48 кг виборола першу нагороду для збірної України і першу в історії вітчизняного жіночого дзюдо олімпійську медаль.

Українці щиро вітають нову олімпійську призерку та її батьків-наставників Світлану Кузнєцову і Геннадія Білодіда із здобуттям олімпійської нагороди та сподіваються, що головна перемога талановитої спортсменки ще попереду, адже наступні найголовніші старти чотириріччя літні Ігри-2024 відбудуться вже за три роки.

Українська анаконда — так називають українку у спортивному світі за притаманну їй манеру обвивати суперницю. За місяць до вісімнадцятиріччя Дар’я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Вона здобула першу золоту нагороду чемпіонату світу в історії українського жіночого дзюдо. А вже за рік повторила досягнення і стала дворазовою чемпіонкою світу.

На ІІ Європейських іграх їй також не було рівних. Тож торік на піку форми інших нагород для себе, ніж найвищої проби, спортсменка-максималістка не уявляла. Та, на жаль, вона одна з тих, хто дуже болісно пережив відтермінування через пандемію на рік олімпійських стартів у Токіо. Із часу відновлення змагань у лютому й до виходу на олімпійське татамі спортсменка з чемпіонським характером не виграла жодних змагань, однак про все це в повному карантинних обмежень лігві родоначальників дзюдо варто було забути, аби зосередитися на головному.

Уже у першій сутичці на своїх дебютних Іграх 20-річна українка змусила похвилюватися вболівальників, але на останніх секундах зустрічі зуміла виграти у Міліци Ніколіч із Сербії. Далі перемога в додатковий час над представницею Португалії Катаріною Коштою. Наступний півфінальний поєдинок вартий був найвищого — це був реванш золотих сутичок двох останніх чемпіонатів світу: Білодід проти японки Фуни Тонакі. Прикро, але на другій хвилині додаткового часу українка поступилася і втратила шанс пройти до фіналу. У сутичці за «бронзу» Дар’я Білодід із Шірою Рішоні з Ізраїлю не втратила свого шансу піднятися на олімпійський п’єдестал. Хоч…

Як зазначено на сайті НОК, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку, весь тренерський склад, батьків, які виховали дворазову чемпіонку світу, а тепер ще й олімпійську медалістку, з успіхом, адже це не лише перша медаль на турнірі в Токіо, а й історична нагорода для всього виду спорту.

«Ця медаль дуже важлива. Упевнений, вона надихне всю нашу команду на подальші успіхи. Дар’я молода й амбітна спортсменка. Виграти у 20 років олімпійську медаль — це неймовірний результат. Переконаний, попереду ще багато нових звершень та здійснення мрій», — сказав досвідчений олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною.

Після двох змагальних днів у скарбничці нашої команди було вже дві «бронзи».

У другий змагальний день Олімпійських ігор в Токіо на фехтувальну арену «Макухарі Мессе» вийшли троє українських шпажистів. Одному з них, 36-річному Ігореві Рейзліну вдалося не лише пробитися в особистій першості до фінальної стадії, а й вибороти бронзову медаль, яка стала першою олімпійською нагородою в чоловічому шпажному фехтуванні за часи незалежності України.

«Кожний спортсмен їде на змагання з бажанням здобути медаль. Однак не скажу, що очікував потрапити в четвірку і стати призером. Після поразки у півфіналі, звісно, дуже засмутився, але зумів налаштуватися на те, що необхідно продовжувати боротьбу», — розповів пресслужбі Національного олімпійського комітету України новоспечений призер Олімпійських ігор-2020 Ігор Рейзлін одразу після виступу.«Попереду командні змагання, і дуже хочу вибороти ще одну медаль і допомогти нашим хлопцям піднятися на п’єдестал Олімпіади», — поділився бронзовий медаліст Токіо-2020. Він зазначив, що хоче присвятити олімпійську медаль своїй родині — батькові й тренеру Дмитрові Рейзліну, мамі, дружині та дітям, які є найпалкішими його вболівальниками. Він дуже вдячний усім українцям, підтримка яких відчувається і на спортивних аренах в японській столиці.

Нагадаємо, ХХХІІ Олімпіада триватиме до 8 серпня.