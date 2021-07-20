На понеділок, 19 липня, призначено торги цинічного аукціону, який ініціювала окупаційна влада ОРДО. В очікуванні цього неоднозначного заходу деякі жителі окупованої території Донеччини зловтішно потирають руки: «Перший пішов!» Інші здебільшого відмовчуються. А в людей, які після окупації проросійськими незаконними збройними формуваннями частини Донбасу змушені були виїхати звідти, залишивши майно, побільшало підстав подумки попрощатися з ним. Адже того дня окупанти урочисто пускають з молотка перший житловий будинок, конфіскований у вимушених переселенців. Стартова ціна віджатого в законних власників домоволодіння із земельною ділянкою у селі Василівка Ясинуватського району — 1, 7 мільйона рублів. Налітай! Хто більше?

Вимушені переселенці чи злочинці?

За сім років гібридної війни та проросійської окупації території Донбасу «захисники» регіону від «фашистів» активно займалися мародерством і віджимали приватну власність у місцевих жителів. Приміром, у Донецьку, не секрет, найпершими про себе подбали ті, кого «руская вєсна» привела до влади. Усі лідери «республіки» та їхнє оточення давно перебралися жити до шикарних квартир чи особняків, які свого часу збудували та обжили законні господарі. Інша річ, що робили це нишком і не публічно. А на сьомому році занепаду і деградації колись успішної й розвиненої української території керівні маріонетки Кремля раптом вирішили подбати ще й про пересічних людей. І кинулися це робити дуже офіційно й показово.

У квітні цього року в Донецьку вийшов указ керівника окупаційної адміністрації Дениса Пушиліна про подальшу долю житла недавніх краян, які після початку гібридної війни виїхали звідти. Такі квартири чи будинки окупанти хочуть передати в «муніципальну власність» і потім віддати тим, хто потребує житла. Щоправда, сам «глава» спробував заспокоїти, що віджимати нерухомість будуть не у всіх вимушених переселенців.

«Тому якщо громадяни — не злочинці в республіці, якщо вони добропорядні платники тощо, то жодних проблем не буде», — пообіцяв він.

Фактично маємо попередження великій частині колишніх донеччан, які не підтримали «рускій мір» і вирішили триматися від нього якнайдалі. Саме тому з 2014-го їх там вважають не тільки «злочинцями», а й «зрадниками Донбасу», «бандерівцями», «фашистами» і просто «ворогами». Частково це підтвердила у короткій промові «депутат народної ради ДНР» Анастасія Селіванова: «Чекаю обурення від колишніх донецьких, які сім років тому виїхали звідси, не платять комуналку і думають, що так можна. Але тепер так не можна! І якщо вашу нерухомість визнають без господаря, то через рік її можуть перевести в муніципальну власність і віддати нужденним людям».

Отож процес виявлення безхазяйного житла розпочався. Ще у лютому в Донецьку створили «міжвідомчу комісію з питань управління безгоспними нерухомими речами», яка почала розглядати заяви «органів ДНР» про виявлену нерухомість, що має ознаки нічийної.

Наприкінці квітня указом Д. Пушиліна в ОРДО ввели новий порядок виявлення, обліку та прийняття в «муніципальну власність» такого майна. Відтоді ретельно збирають інформацію про певні об’єкти нерухомості та їхніх власників: відразу побільшало опломбованих та заарештованих порожніх квартир колишніх донеччан. А нещодавно по той бік лінії розмежування радо повідомили про продаж на аукціоні першого будинку, «націоналізованого», точніше, віджатого у вимушених переселенців.

Донецька обласна прокуратура вже звернулася до земляків із пропозицією повідомляти про всі факти вилучення майна в людей на окупованій території краю. Таким чином прагнуть систематизувати правопорушення для подальшого захисту прав українців у міжнародних інстанціях.

За беззаконня доведеться відповідати!

Схоже, рішучий наступ окупаційної влади на приватну власність вимушених переселенців має кілька причин. І насамперед це бажання за рахунок «зрадників» та їхнього майна хоч трохи виправити жахливу ситуацію і майже параліч занедбаного комунального господарства.

До речі, ще кілька років тому ця сфера донецького «рускава міра» була предметом найбільшої гордості. Донеччани дуже хвалилися відносно низькими комунальними тарифами, які тривалий час не змінювалися. Та комунальне господарство руйнувалося, послуги стали гіршими, а ціни зростали. Виникла величезна заборгованість за платежами від збіднілого населення, яке нині не має коштів на комунальні послуги. Тому тепер цю проблему намагаються розв’язати, натиснувши на власників житла — переселенців: під загрозою «націоналізації» їх змушують заплатити борги за комунальні послуги, якими вони давно не користуються.

Звісно, «закони» писали ватажки незаконної й не визнаної ніким, навіть Кремлем «республіки». Наміри про «націоналізацію» приватного майна незаконні та неправомірні з точки зору міжнародного права. І те, що за такі дії доведеться відповідати, нагадала в ефірі телевізійного каналу «Дом» представниця ОРДЛО від української делегації у Тристоронній контактній групі юристка Тетяна Іванова.

«Хочу, щоб мене почули на непідконтрольній території: будь-які спроби змінити права власності, якщо їх встановлює законодавство України, незаконні. Тому нікому не рекомендую наражати себе додатково на кримінальну відповідальність. Якщо це «держслужбовці» — за це в будь-якому разі доведеться відповідати, навіть якщо вони виконують свою роботу як співробітники будь-яких підприємств на непідконтрольній території. Якщо це незаконні захоплення, як було у 2014—2015 роках, цим людям також доведеться відповідати», — каже вона.

Юристи проводять відповідні консультації для вимушених переселенців, житло чи інша приватна власність яких стали предметом зазіхань проросійської окупаційної влади. У представників цієї категорії людей є два варіанти щодо подальших дій у непростій ситуації.

Перший: після семи років сподівань на визволення свого населеного пункту від проросійських загарбників почекати ще, а після деокупації частини регіону розв’язувати проблеми із платою за комунпослуги та всією своєю власністю за українськими законами.

Другий: в ОРДО існує програма реструктуризації комунальних боргів, тож можна скористатися нею. А тим, хто не має змоги перетнути лінію зіткнення, варто звернутися по допомогу до родичів чи друзів — жителів окупованої території, які погодяться розібратися з комунальними платіжками.

А тим часом Донецька обласна прокуратура вже звернулася до земляків із пропозицією повідомляти про всі факти вилучення майна в людей на окупованій території краю. Тобто у прокуратурі прагнуть систематизувати такі правопорушення для подальшого захисту прав українців у міжнародних інстанціях і підтвердження злочинних дій окупаційної влади та російських кураторів щодо людей, які стали заручниками цинічної геополітики Кремля.

«Рішення переводити безхазяйне, на думку окупаційної адміністрації в ОРДО, житло в муніципальну власність — це порушення прав людини. Ці факти вже документують, і потім у контексті міждержавних суперечок між Україною й Росією вони будуть важливим підтвердженням того, що окупаційні адміністрації здійснюють неправомірні дії, порушують Женевські конвенції. Усе це важливо для захисту прав громадян України в міжнародних судових органах», — підтверджує юрист благодійного фонду «Право на захист» Еліна Шишкіна.