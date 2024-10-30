План перемоги, оборонна підтримка та підготовка до зими: результати четвертого саміту Україна — Північна Європа, який відбувся в Рейк’явіку

Маємо шанс перемогти у Східній Європі, щоб потім не воювати на північному, інших східних фронтах, на півдні чи в африканських країнах. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Рейк’явіку під час виступу на саміті Україна — Північна Європа.

Глава держави подякував Ісландії, Швеції, Данії, Фінляндії та Норвегії за пакети військової допомоги й підтримку українського оборонного виробництва.

Президент закликав приєднатися до оснащення бригад, збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні, зокрема ракет великої дальності, безпілотників і систем РЕБ, та в закупівлю артилерійських боєприпасів для українських воїнів у третіх країнах, а також вжити заходів щодо тіньового флоту рф.

«Ми бачимо, що путін нарощує виробництво зброї, а режими-ізгої, як-от пхеньян, допомагають йому із цим. Наступного року, наскільки ми розуміємо, путін має намір зрівнятися з ЄС у виробництві боєприпасів. Ми можемо запобігти цьому лише зараз», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо він наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

«Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій росії. росія має припинити свою агресивну поведінку, і це починається з відмови від своїх амбіцій щодо України», — зауважив глава держави.

Усі озвучені пункти — частина плану перемоги. Президент закликав підтримати план, втілити всі його пункти й допомогти в роботі з тими партнерами, які поки що налаштовані скептично.

Саміт Україна — Північна Європа у Рейк’явіку уже четвертий у такому форматі. Третій відбувся у Стокгольмі (Швеція) цьогоріч у травні. Два попередні провели торік: в Осло (Норвегія) у грудні та в Гельсінкі (Фінляндія) у травні.

Вдячні кожній країні

Країни Північної Європи надають оборонну підтримку Україні, зокрема у виробництві зброї, допомагають у підготовці до зими, будівництві укриттів і підтримують план перемоги. Про це Президент Володимир Зеленський заявив за підсумками четвертого саміту Україна — Північна Європа.

Глава держави подякував Ісландії та Прем’єр-міністрові країни Б’ярні Бенедіктссону за організацію саміту й відданість міжнародному праву.

Він також відзначив лідерство Данії в інвестуванні у виробництво зброї в Україні.

«Ваша рішучість створила особливу модель інвестування в наше оборонне виробництво, якою ми ділимося з іншими партнерами. І сьогодні всі партнери підтвердили свою готовність наслідувати данську модель», — сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував Фінляндії за нещодавній оборонний пакет, участь у коаліції укриттів та організацію конференції на основі пункту формули миру щодо захисту довкілля.

Глава держави відзначив допомогу від Швеції українському енергосектору перед початком опалювального періоду, подякував Норвегії за посилення ППО, допомогу в морському компоненті, довгострокову фінансову підтримку України та готовність посилити енергетику.

«Сьогодні ми домовилися про підтримку північними країнами плану перемоги, який я представив ключовим партнерам. Цей план може підштовхнути росію до миру, якщо його буде реалізовано», — зазначив Президент.

Учасники саміту обговорили додаткові потреби у протиповітряній обороні та запропонували шляхи посилення повітряного щита України системами Patriot.

Прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон акцентував на важливості збільшення фінансування енергосектору та оборонної підтримки України.

«Ми говорили з Президентом Зеленським про нагальні потреби українців. Розглядаємо можливість максимального врахування цих потреб», — сказав він.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що його країна долучилася до ініціативи Данії щодо сприяння розробленню та виготовленню артилерійських снарядів в Україні на суму понад 20 млн євро, а також допоможе в підготовці до зими. Крім того, Швеція планує приєднатися до програми постачання ракет для ППО, F16, обладнання для розмінування.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що його країна готує черговий пакет підтримки, зокрема для будівництва укриттів.Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни — учасниці саміту намагаються якомога більше підтримувати оборонну промисловість України.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив про надання нового пакета допомоги Україні розміром 500 млн євро, із яких 350 — саме військова підтримка.

Ісландія — надійний партнер

Свій перший візит до Ісландії Президент України Володимир Зеленський розпочав із зустрічі з Прем’єр-міністром країни Б’ярні Бенедіктссоном.

Глава держави подякував Ісландії та всім партнерам — державам Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня. Але це не було б можливим без вашої сильної підтримки, підтримки кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні маємо бути сильнішими, щоб зупинити путіна. І це я хочу обговорити з нашими партнерами, з усіма союзниками. У нас є план перемоги, ми прагнемо його реальної підтримки», — наголосив Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем.

Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів, ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Окремо Президент поінформував про залучення військових північної кореї до російської агресії проти України, про що свідчать дані розвідки, і застосування росією північнокорейських та іранських озброєнь. Володимир Зеленський наголосив, що на тлі цього важлива рішуча реакція світу.

Глава держави також подякував Ісландії за підтримку нашої країни на шляху до НАТО.

Президент акцентував, що запрошення України до Альянсу — перший пункт плану перемоги, адже тільки це єдина гарантія тривалого миру.

Джерело: Офіс Президента