Зустріч міністрів внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен і України Ігоря Клименка — продовження діалогу між країнами в межах Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, укладеної 3 березня 2024 року.

Після покладання квітів до Стіни Пам’яті полеглих Героїв на Михайлівській площі фінська та українська делегації відвідали Ситуаційний центр МВС України, де мали змогу ознайомитися із сучасними технологіями моніторингу та аналізу безпекової ситуації в країні. Фінська делегація високо оцінила роботу центру, зокрема використання цифрових рішень для оперативного реагування на загрози, координацію дій правоохоронних органів та забезпечення громадського порядку в умовах війни.

Окремо сторони ознайомилися з роботою Координаційного центру з питань протидії незаконному обігу зброї та Центру інтегрованого управління кордонами. Вони провели переговори, зосередившись на таких важливих темах, як поточна безпекова ситуація, гібридні загрози, екологічна безпека, розвиток БпЛА, розбудова системи укриттів, прикордонна співпраця, безпечне освітнє середовище, документування та розслідування воєнних злочинів, контроль за обігом зброї та інших.

Ігор Клименко подякував фінській делегації та особисто главі МВС Марі Рантанен за підтримку України на тлі повномасштабного вторгнення росії, а також плідну взаємодію в межах Угоди про співробітництво у сфері безпеки. Він зауважив, що війна змінила принципи роботи органів системи МВС. Поліція, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці виконують значно ширший обсяг завдань, ніж до війни. Також відомство постійно вдосконалює протоколи реагування: «Ми змінюємо протоколи реагування на надзвичайні події, особливо на енергетичних об’єктах. Також проводимо командно-штабні навчання і відпрацьовуємо взаємодію зі службами. І ми готові спільно з фінськими колегами такі навчання провести, адже маємо бути стійкими та готовими до будь-яких викликів».

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен наголосила, що для неї честь бути в Києві в цей складний час та мати змогу підтримувати Україну.

«Хочу відзначити надзвичайний факт: уже понад три роки Україна героїчно відбиває російські атаки, і значна частина цієї роботи лягає на плечі служб системи МВС. Ми захоплюємося вашою стійкістю та рішучістю. Від імені Фінляндії хочу ще раз наголосити: ми з вами й підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно. Ви можете цілковито на нас покладатися», — заявила міністр.

Марі Рантанен зазначила, що Україна зробила великий крок у виробництві БпЛА, і Фінляндії цікавий такий досвід: «Готовність — це така річ за теперішніх обставин, що її занадто багато не може бути. Маю на увазі готовність реагувати на загрози на суходолі та на морі, і ми дуже вдячні вам за нагоду зустрітись та обговорити це. Останніми роками Україна йде вперед у розробленні безпілотних систем. Порівняно з вашими системами ми лише починаємо цей шлях. Тому, безперечно, ми б хотіли перейняти ваш досвід».

Також делегації обговорили питання гібридних загроз, зокрема протидію дезінформації у європейському сегменті соціальних мереж. Для цього Ігор Клименко запропонував партнерам створити спільну групу з реагування для вчасного виявлення, оперативного реагування на спільні деструктивні виклики та скоординованої спільної позиції.

Ішлося й про розбудову системи укриттів в Україні. Як відомо, торік у жовтні Україна та Фінляндія започаткували діалог щодо створення коаліції укриттів.

«Ми ретельно вивчили досвід Фінляндії, і тут хочу подякувати за можливість навчання для наших фахівців у цьому питанні. МВС розробило Стратегію розвитку фонду захисних споруд, яку затвердив уряд. Тепер вноситимемо зміни в законодавство, враховуючи історичний досвід Фінляндії», — наголосив Ігор Клименко.

«У нас пішло 80 років, щоб вибудувати таку мережу бомбосховищ. Сподіваємося, що вам це вдасться, і ми готові ділитися власним досвідом у цьому питанні», — заявила у відповідь Марі Рантанен.

Українська та фінська делегації обговорили питання прикордонної співпраці. Ігор Клименко зазначив, що наявність спільного кордону Фінляндії з рф створює загрози для країни в контексті безпеки в регіоні.

Також партнери обговорили питання незаконного обігу зброї та формування безпечного освітнього середовища в Україні в умовах війни.

Іноземні гості відвідали один з ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України в Києві, одну з пожежно-рятувальних частин ДСНС України та Департамент авіаційної безпеки МВС.

У межах офіційного дводенного візиту в Україну Марі Рантанен разом з Ігорем Клименком відвідала Чорнобильську зону відчуження.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ