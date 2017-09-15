Чергове засідання Ради національної безпеки та оборони мало, швидше, технічний характер. Цього разу Президент Петро Порошенко не виносив конкретних тем на загальний розгляд. Без зайвих відступів він почав говорити про здатність країни стримувати російського агресора. Того ворога, котрий має найсильнішу армію на континенті, того, чиї війська перевищують за кількістю українські щонайменше вп’ятеро, того, чий військовий бюджет був більшим за український у 16 разів.

Таким зачином глава держави виокремив важливий факт: «Наш військовий бюджет 2017 року зріс у рази. Якщо ви порівняєте видатки державного бюджету на оборону 2017-го і 2013 років у гривнях, то побачите, що вони істотно зросли. Але якщо візьмете доларовий еквівалент, то вони майже ті самі. Але за цю суму протягом трьох років ми багато що змогли зробити. Це свідчить про ефективність використання кожної бюджетної копійки».



Мотивація на високому рівні

Потім йшлося про антикорупційні дії керівництва країни. Їх ефективність разом із запровадженням прозорих механізмів фінансування у секторі безпеки і оборони вивели оборонну галузь держави на якісний результат і допомогли раціонально використовувати наявний фінансовий ресурс, жорстко контролювати видатки з чітким визначенням довгострокових потреб армії та інших силових структур.

У цьому розрізі виокремлювалися норми Стратегії національної безпеки, якою передбачено щорічне бюджетне фінансування оборонно-безпекового сектору обсягом не менш як п'ять відсотків від валового внутрішнього продукту. Як повідомляє департамент прес-служби АП, згідно з пропозиціями Кабміну в 2018 році планують спрямувати на потреби національної безпеки і оборони 163 мільярди гривень. Тобто показник, більший на 20 мільярдів, ніж цьогорічний.

Члени РНБО розглянули деякі проблемні питання, які потребуватимуть вирішення як у 2017-му, так і в 2018 роках. Зокрема це: належне фінансування й налагодження виробництва боєприпасів, високоточного, бронетанкового та авіаційного озброєння, а також імпортозаміщення запасних частин та комплектуючих, що постачали з Російської Федерації; посилення системи протиповітряної оборони та авіації Повітряних сил і витрат на проведення інтенсивної бойової підготовки частин та підрозділів Збройних сил та інших військових формувань.

Президент особливо підкреслив важливість мотивувати тих вояків, котрі перебувають на першій та другій лініях зіткнення. Передовсім, їм слід підвищити грошові виплати залежно від ступеня ризику й складності завдань. Нині на першій лінії український військовослужбовець отримує додаткову доплату 10 тисяч гривень. «У нас на першій лінії немає нікого, хто б отримував менш ніж 17 тисяч гривень, — зауважив Петро Порошенко. — Впевнений, що зараз, коли розпочинаємо програму збройно-технічного осучаснення армії, коли маємо його виводити на рівень ХХІ сторіччя, ми мусимо забезпечити фінансування Державної цільової програми реформування й розвитку оборонно-промислового комплексу та знайти відповідні ресурси».

РНБО визначила вектори

Після того, як Президент представив новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка, члени РНБО унормували створення та діяльність Ставки Верховного головнокомандувача як органу стратегічного керівництва ЗСУ в особливий період. Про це заявив по завершенні заходу Секретар РНБО Олександр Турчинов. Він розповів про розгляд і ухвалення двох документів: Концепції забезпечення контррозвідувального режиму в Україні й Концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період. Посадовець наголосив, що в Україні чи не вперше унормовано створення та діяльність Ставки Верховного головнокомандувача як органу стратегічного керівництва ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період.

Також Олександр Турчинов наголосив, що пріоритетними напрямами фінансування у 2018 році стануть: виробництво високоточного ракетного та артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, боєприпасів і високоточних засобів ураження, а ще — виконання Державної цільової програми створення й виробництва боєприпасів.

Особливу увагу приділятимуть інтенсивній бойовій підготовці частин і підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, облаштуванню державного кордону. Наступного року в сфері кібербезпеки головним вектором стане модернізація спеціального зв’язку та захисту інформації. «Окрім цього, з огляду на безпекову ситуацію пріоритетами будуть реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку й модернізації спеціального зв’язку та захисту інформації; виконання Національної розвідувальної програми на 2016—2020 роки, посилення контррозвідувального захисту та боротьба з тероризмом і диверсійною діяльністю», — розставив крапки над «і» Секретар РНБО.