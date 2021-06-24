Центри масової вакцинації, які відкривають в містах і містечках по всій країні, відіграють дуже позитивну роль для збереження здоров’я українців. «Тож даю доручення Міністерству розвитку громад та територій вжити заходів, аби такі центри запрацювали щонайменше в кожному районному центрі. Адже є області, де їх вже понад десять, проте в шести ще досі нема», — на цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

Він нагадав, що цього тижня розпочинається вакцинація компаній, які мають у своєму штаті понад 50 працівників, охочих щепитися. «Це допоможе зменшити розповсюдження вірусу всередині таких колективів і сприятиме їх безпечній роботі. Тож закликаю керівників підприємств скористатися цією нагодою та убезпечити себе й співробітників. Це в інтересах країни і вашого бізнесу», — наголосив глава уряду.

Прискорення вакцинації, на переконання Дениса Шмигаля, важливе й на тлі поширення нового штаму «дельта». ВООЗ визнає, що саме він домінує нині у світі і небезпечніший за попередні мутації. Отже, днями МОЗ, за словами Прем’єра, представить пропозиції щодо запобігання поширенню цього штаму на території України.

Щодо економічної ситуації, то на тлі зменшення захворюваності українців на COVID-19 і поліпшення загальної ситуації з пандемією, маємо значне покращення темпів зростання в усіх секторах економіки.

Нормативна база для «інвестнянь»

«Загалом на цей рік урядовий прогноз залишається незмінним. Планується, що економіка зросте на понад чотири відсотки», — зазначив Прем’єр.

Одним із таких чинників слугує надходження інвестицій та збільшення інвестиційної активності. Ухвалений Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні» вже отримав позитивні відгуки від бізнесу.

А для того, щоб цей закон про «інвестнянь» став ефективним, уряд продовжує впорядковувати нормативну базу. Тож було ухвалено постанову про затвердження порядку взаємодії «інвестнянь» з інвесторами, органами державної влади, а також із місцевою владою. І ця взаємодія, на переконання Прем’єр-міністра, стане ефективнішою, прозорішою та забезпечить якісну підготовку інвестиційного проєкту.

Ухвалено й вимоги до інвестора щодо його фінансової спроможності. Це критерії достатності капіталу, питання грошового потоку і самого ресурсу для інвестицій.

Затверджено й доповнення завдань, покладених на Мінекономіки згідно із Законом «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні», аби була інституційна спроможність і відповідальність за якісну реалізацію таких проєктів.

Прем’єр нагадав, що вже влітку розпочнеться Велика приватизація. Активно продовжують впроваджувати проєкти державно-приватного партнерства в різних галузях. Змінюються й підходи до роботи індустріальних парків, 49 з яких вже внесено до відповідного реєстру. І це також гарна точка входу для нових інвестицій.

Крім того, за словами Дениса Шмигаля, за останній рік підписано дві угоди про зони вільної торгівлі й на фінальних стадіях переговорів ще кілька таких угод, зокрема з Туреччиною. Започатковано й перегляд положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і триває активна підготовка до підписання так званого промислового безвізу з ЄС.

Сприятиме зростанню економіки і початок історичної реформи, що відбудеться вже за тиждень. Ідеться про ринок землі. Тож під час засідання уряду було внесено зміни до порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

«Це дасть змогу повністю забезпечити коректну процедуру продажу, правильно оформлювати всі відомості в реєстрі. А аграрії, які багато років працюють на землі, отримають переважне право її викупу. Водночас усі угоди купівлі-продажу перевірятимуть на дотримання вимог закону», — наголосив очільник уряду.

Він зазначив, що аграрії очікують не лише на відкриття ринку землі, а й на розвиток інфраструктури зрошення. Адже спека рік у рік не зникає і постійно створює небезпеку посух і втрати врожаю, особливо в південних областях. А отже, проєкт зрошення та меліорації в цих областях — пріоритет для уряду і профільного міністерства.

Електронний квиток

Серед реформ, які завжди в центрі уваги уряду, — цифровізація. І цього року Україна має повністю перейти в режим «без паперів». Цифровізація триває в усіх галузях. Тож уряд затвердив законопроєкт для ефективного впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. А також затверджено форму, реквізити й відомості, які він міститиме.

«Ми створюємо можливості, щоб у кожному місті можна було сплачувати за проїзд у громадському транспорті через електронний квиток», — наголосив Денис Шмигаль.

Також було ухвалено рішення про поліпшення системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів і розширення можливостей інформаційної системи у будівництві.

Превенція від пожеж

Акцентував Прем’єр-міністр і на пожежонебезпечній ситуації, яка загострилася останніми днями через велику спеку. Нині рятувальники максимально мобілізовані відповідати на виклики, які можуть виникнути. Та найрозумнішою політикою він назвав дії в порядку превенції. Тож, за ініціативою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, перелік природоохоронних заходів буде доповнено Положенням про запобігання виникненню лісових пожеж. Це сприятиме правильному спрямуванню фінансового ресурсу на превентивні заходи, захистить природу, майно і життя людей.

Щодо повені, яка спіткала нещодавно Чернівецьку область, очільник уряду повідомив, що, на жаль, було підтоплено понад 200 домогосподарств, пошкоджено 4 школи, зруйновано або перебувають в аварійному стані 19 мостів і доволі великий кілометраж доріг, а дві будівлі зруйновано повністю і не підлягають відновленню.

«Очікуємо від Чернівецької облдержадміністрації підрахунку збитків і оформлення відповідних документів», — зазначив він.