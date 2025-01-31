Перебуваючи з офіційним візитом у Республіці Хорватія, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із представниками хорватського бізнесу, подякував за допомогу в обороні та закликав долучатися до проєктів відновлення нашої держави.

«Нині Україна — це країна можливостей для приватного капіталу», — зазначив глава українського уряду і назвав перспективні галузі для співпраці бізнес-спільноти Хорватії. Це зокрема гуманітарне розмінування. Прем’єр-міністр наголосив, що одне із пріоритетних завдань, які стоять перед Україною, — якнайшвидше обстежити земельні площі та знешкодити знайдені небезпечні предмети.

«У цьому вже відчуваємо підтримку Хорватії. 67 хорватських розмінувальних машин звільняють українську землю від російського мінного сміття», — підкреслив Денис Шмигаль.

Інвестиції та робота в газовій галузі, за словами глави уряду, також відкривають великі можливості для хорватського бізнесу і держави загалом.

«Україна має найбільші підземні газосховища в Європі, які слугують газовим сейфом для всього континенту. Це убезпечує країни ЄС від тиску росії. Свій газ в українських газових сховищах може зберігати і Хорватія. Прокладення маршруту транспортування блакитного палива до України буде одним із ключових проєктів для всього регіону», — наголосив Денис Шмигаль.

Перспективним є і оборонно-промисловий комплекс. Лише за минулий рік, зазначив Прем’єр-міністр, ОПК зріс ушестеро. Україна виготовляє широкий спектр озброєння: бронетехніку, боєприпаси, артилерію.

«Постійно перебуваємо в пошуку найкращих технологічних рішень. Сектор Military Tech після війни буде адаптовано під потреби цивільного населення, зокрема, для сфери послуг та сільського господарства», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що аграрний сектор — один із найбільших сегментів для реалізації бізнес-проєктів. Уже зараз Україна годує майже 400 мільйонів людей у всьому світі, а в перспективі здатна нагодувати до 600 мільйонів.

«Що більше продовольства експортує Україна, то меншим буде міграційний тиск на Євросоюз. Розраховуємо, що бізнес Хорватії допоможе втілити ці плани в життя», — підкреслив він.

Важливий напрям, до якого Денис Шмигаль закликав долучатися хорватський бізнес, — відновлення. За його словами, є чіткі пріоритети відбудови, перший з яких — енергетика: «Через російські дронові та ракетні атаки ми втратили майже 10 ГВт генеруючих потужностей. Прагнемо не просто їх відновити, а побудувати нову енергосистему з високою часткою поновлюваних джерел енергії в генерації».

Другим пріоритетом Денис Шмигаль назвав будівництво, зокрема житла.

«росія зруйнувала більш як 10% житлового фонду України. У Хорватії є величезний досвід відбудови, яку вона пройшла в 90-х роках минулого століття. Ми потребуємо залучення найкращих практик, а також участі компаній, які принесуть із собою нові рішення, нові технології, нові підходи», — наголосив Прем’єр-міністр.

У середу Денис Шмигаль виступив перед депутатами Хорватського сабору, подякував за підтримку нашої держави та відзначив високий рівень двосторонньої співпраці між державами.

«Вдячні за допомогу, яку Хорватія надає нам з перших днів повномасштабного вторгнення. Вдячні Хорватському сабору за ухвалення доленосних та історичних для України рішень. Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення тут було ухвалено декларацію щодо України, а згодом хорватські парламентарі визнали Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу», — зазначив глава українського уряду і додав, що 2022 року саме у Загребі було проведено перший парламентський саміт міжнародної «Кримської платформи».

Денис Шмигаль також наголосив, що Україна може стати одним із гарантів безпеки Європи та флагманом протидії російській загрозі.

«За роки війни ми здобули безцінний досвід. Наші Сили оборони воюють за стандартами НАТО. Потужності українського ОПК лише за минулий рік зросли вшестеро. Ми майже з нуля побудували інфраструктуру виробництва дронів», — сказав Денис Шмигаль і додав, що як протидіяти росії, українцям відомо не в теорії, а на практиці.

«Зараз Європа переживає один з вирішальних моментів у своїй історії. Доля України вирішить долю всього континенту. Існування єдиної, сильної, незалежної Української держави буде однією з міцних опор єдиної Європи», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Він висловив упевненість, що вже скоро Україна буде повноправною частиною європейської родини: «Посилення України сьогодні — це посилення всієї єдиної Європи завтра та післязавтра».

Окремо відбулася зустріч Дениса Шмигаля зі спікером Хорватського сабору Горданом Яндроковичем. Сторони обговорили військову й гуманітарну допомогу, інтеграцію України в ЄС і НАТО.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ