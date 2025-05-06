Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 4—5 травня відвідали з офіційним візитом Чеську Республіку. У Празі глава держави провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом, під час якої йшлося про продовження оборонної, політичної та гуманітарної підтримки України. Насамперед він подякував Чехії та чеському народові за незмінну й принципову абсолютно щиру підтримку нашої держави під час повномасштабної війни та прихильність до українських громадян. Серед ключових тем зустрічі — чеська артилерійська ініціатива. Володимир Зеленський зазначив, що Чехія вже дуже допомогла, а цього року Україна розраховує на не менш результативну співпрацю — ідеться про 1,8 мільйона снарядів.

Припинення вогню можливе Припинення вогню можливе

Лідери обговорили наступні кроки в розвитку авіаційної коаліції — створення українсько-чеської школи F-16 для підготовки пілотів.

«Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні. російські удари щодня тривають. І тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритися за межами України. І це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень», — зазначив Президент України.

Окремо йшлося про дипломатичну роботу із ключовими партнерами — США та Європою, щоб збільшити тиск на рф та змусити її піти на реальні кроки заради закінчення війни. Для цього необхідні посилення санкцій проти росії, подальша підтримка України та відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі.

«Ми вважаємо, що припинення вогню абсолютно можливе в будь-який момент — хоч відсьогодні — і має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Я вдячний Чехії за підтримку нашої позиції», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент принагідно відзначив ініціативу Чехії щодо відбудови українських медичних закладів. Відновлення лікарень — пріоритет для нашої держави. Перші леді України та Чехії разом відкриють масштабну конференцію «Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України».

Петр Павел зазначив, що мир, якого прагнуть досягти Україна та її партнери, має бути справедливим для країни, на яку напали.

«Ми підтримуємо Україну із самого початку. Я вважаю це принциповим і правильним», — наголосив він і запевнив, що Чехія продовжить оборонну допомогу, а також підтримуватиме Україну у прагненні вступити до ЄС та в повоєнній відбудові.

Центр єдності допоможе поверненню громадян

У присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали відбулося підписання Спільної декларації щодо створення центру єдності (Unity Hub) України в Чехії. Документ підписали віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов і перший віцепрем’єр-міністр — міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Центр створюють для підтримки українців, які проживають у Чехії, а також для сприяння поверненню українських громадян додому. Зокрема, в закладі можна буде отримати інформаційно-консультаційну допомогу щодо тимчасового захисту, повернення та реінтеграції, а також освітні й культурні послуги. Unity Hub стане платформою для професійного розвитку громадян України: серед іншого передбачено допомогу з пошуком роботи. Нині в Чехії проживають майже 600 тисяч українців, з яких 390 тисяч мають статус тимчасового захисту.

Спільні декларації про створення центрів єдності України вже укладено з Іспанією, Німеччиною та Францією.

У Празі Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Палати депутатів Парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та заступниками Голови Палати депутатів — представниками всіх політичних партій Вєрою Коваржовою, Яном Бартошеком, Яном Скопечеком, Ольгою Ріхтеровою, Карелом Гавлічеком, Алешем Ючелкою та Павелом Жачеком. Глава держави відзначив участь Маркети Пекарової-Адамової в Парламентському саміті «Кримської платформи» торік та ухвалення Палатою депутатів вже п’яти резолюцій на підтримку України.

«Ми вдячні, що у нас є такі друзі та партнери. Хочу подякувати Парламенту Чехії, всім партіям за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення росії за резолюції на підтримку України», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що наша країна продемонструвала готовність досягти справедливого тривалого миру дипломатичним шляхом. Проте рф відмовляється прийняти пропозицію про повне та безумовне припинення вогню на 30 днів.

Ще під час зустрічі йшлося про збереження санкцій проти росії, допоки триває її агресія. Україна розраховує на швидке ухвалення 17-го санкційного пакета ЄС, зокрема проти енергетичного та банківського секторів рф. Також наша країна розраховує на підтримку практичного та ефективного продовження переговорів про вступ у ЄС. Володимир Зеленський відзначив особисту залученість Маркети Пекарової-Адамової до реалізації гуманітарних проєктів в українських лікарнях, зокрема постачання необхідного обладнання, участь чеських медиків у лікуванні та реабілітації українських воїнів. А Маркета Пекарова-Адамова наголосила, що Палата депутатів Парламенту Чехії й надалі підтримуватиме Україну на всіх рівнях.

«Ця зустріч відбулася з усіма моїми колегами, всіма представниками, заступниками спікера Парламенту, зокрема з колегами з опозиції, що також дуже важливо, щоб ми продемонстрували єдність і засудили російську агресію проти України»,—підсумувалавона.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних оборонних підприємств Чехії. Глава держави подякував за довіру до України та впровадження спільних проєктів. Окремо Президент відзначив участь чеських компаній в ініціативі щодо постачання 155-міліметрових боєприпасів.

«Тісна співпраця дала змогу для продуктивного діалогу між нашими оборонними агенціями та компаніями. Безпека України — це безпека Європи. Зробивши Україну сильнішою, ви гарантуєте майбутній мир і стабільність у всій Європі», — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, об’єднання оборонних промислових можливостей європейських країн — вагомий внесок у досягнення справедливого тривалого миру. Зокрема, під час зустрічі йшлося про взаємодію в ОПК, де українсько-чеська співпраця та спільне виробництво можуть гарантувати безпеку й запобігти повторенню агресії на європейському континенті.

Про медичне партнерство

Олена Зеленська розпочала візит до Чехії із зустрічі з першою леді країни Євою Павловою. Дружини президентів поділилися очікуваннями від конференції «Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України». На зустрічі також ішлося про приєднання Чехії до Глобальної коаліції українських студій.

«Україністики у вищих навчальних осередках стане більше. Відповідно більше буде об’єктивної інформації про Україну. Сприятиме цьому й відкриття української книжкової полички в головній бібліотеці країни», — зазначила дружина Президента України.

Перші леді України та Чехії домовилися про співпрацю між країнами в галузі ментального здоров’я. У присутності Олени Зеленської та Єви Павлової міністри охорони здоров’я Віктор Ляшко та Властіміл Валек уклали меморандум між Координаційним центром із психічного здоров’я Кабінету Міністрів, який супроводжує реалізацію Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» та Національним інститутом психічного здоров’я Чехії.

«Україна накопичила унікальний досвід реагування на виклики війни і на національному рівні, і у громадах, де надають послуги з ментального здоров’я. Партнерство між «Ти як?» і Національним інститутом психічного здоров’я Чехії, що поєднує науку, практичну роботу й розроблення політик в одну живу та дієву модель змін, дасть змогу осмислити цей досвід, адаптувати міжнародні практики та розвивати нові підходи до стійкості», — сказала Олена Зеленська.

Співпраця між двома країнами відбуватиметься у межах програми Мedevac — ініціативи уряду Чехії з підтримки країн, які перебувають у стані гуманітарних викликів.

Джерело: Офіс Президента