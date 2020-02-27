У понеділок Закарпатська обласна інфекційна лікарня стала епіцентром надзвичайних заходів, що мають прямий стосунок до коронавірусу. У медичний заклад привезли 35-річного жителя села Дідове Берегівського району з підозрою на це захворювання. Як розповів кореспондентові «УК» голова Берегівської райдержадміністрації Іштван Петрушка, житель Дідового звернувся до свого сімейного лікаря і поскаржився на погане самопочуття. Він повернувся з Угорщини, де працював у китайця, який трьома тижнями раніше побував на батьківщині у провінції Хубей, тож міг стати переносником вірусу.

У Береговому скликали протиепідемічну комісію, на засіданні якої вирішили госпіталізувати чоловіка до Ужгорода, де лікарі-інфекціоністи можуть провести поглиблені дослідження і зробити висновки про характер недуги. Того самого дня в обласному центрі чоловіка і його дружину розмістили в боксі в обласній лікарні, забезпечивши цілодобовий нагляд за його здоров’ям. Оскільки тест-систем на Закарпатті не було, аналізи хворого відвезли до Києва, де мали зробити висновки про характер захворювання. На щастя, у вівторок стало відомо, що підозра не підтвердилася і в закарпатця звичайна ГРВІ. Однак він перебуває під наглядом лікарів.

У краї за Карпатами вдалися до рішучих заходів із запобігання поширенню небезпечної хвороби, адже ймовірність цього з огляду на прикордонне розташування області велика. Під головуванням в.о. голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексія Гетманенка відбулося засідання тимчасової протиепідемічної комісії. У ньому взяли участь керівники провідних закладів охорони здоров’я, дотичних до їхньої діяльності структур, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Присутні обговорили заходи, що мають запобігти занесенню й поширенню в області коронавірусної інфекції COVID-19.

За словами директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Єлизавети Біров, «кожна структура має чіткий алгоритм дій. Налагоджено комунікацію між службами, зокрема з екстреною медичною допомогою, є чітка взаємодія з усіма гілками влади, за потреби в обласній лікарні діятиме ізолятор для контактних осіб».

Сергій Дейнеко зазначив, що із вівторка, 25 лютого, на міжнародному пункті пропуску «Тиса» запровадили обов’язковий температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну із країн Євросоюзу. Саме через цей пункт на територію України прибувають заробітчани й туристи, які повертаються з Італії, де перед тим було зафіксовано спалах захворювання, спричиненого коронавірусом.

Очільник Держприкордонслужби повідомив, що цими днями він особисто разом з митниками та прикордонниками контролюватиме стан справ на кордоні.

Що зроблено? На МПП «Тиса» вже підготовлено тимчасовий ізолятор, в який поміщатимуть осіб з підозрою на хворобу. На інших контрольно-пропускних пунктах теж облаштовують кімнати тимчасового перебування ймовірних хворих.

«Дуже важливо налагодити чітку взаємодію між усіма службами, владою, громадою краю в питаннях, що стосуються вжиття протиепідемічних заходів», — наголосив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс.

Одразу після завершення засідання протиепідемічної комісії Олексій Гетманенко та Михайло Рівіс поїхали на МПП «Тиса», щоб переконатися в достатності й ефективності заходів, яких там вживають.

Усі прикордонники та митники на КПП працюють у захисних масках і рукавичках. Вимірюють температуру у всіх, хто приїздить з країн Євросоюзу, спеціальними інфрачервоними градусниками.

А ТИМ ЧАСОМ…

Самозахищаються і в Мукачеві

У Мукачівській міській раді 25 лютого теж збирали комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для запобігання занесенню і поширенню на території об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, керівництво міста просить громадян повідомляти в телефонному режимі сімейного лікаря про всі підозри на це захворювання. І ще необхідно надавати відомості про туристські або робочі поїздки у країни, де зафіксовано випадки небезпечної недуги. Це дасть змогу медикам запобігти її поширенню в ОТГ.