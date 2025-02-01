З ініціативи Міністерства у справах ветеранів у Хмельницькому запрацювали перші в Україні кабінети «Простір турботи про ветерана»

Нові осередки всебічної підтримки відкрито на базі міської та обласної лікарень. Вони стануть місцем комплексної допомоги військовослужбовцям і ветеранам війни, які проходять лікування та реабілітацію. У просторах турботи можна отримати необхідну інформацію, юридичну, адміністративну, соціальну та психологічну підтримку, а також консультації щодо всіх гарантій і можливостей для ветерана та його родини.

Кабінети закладу надаватимуть таку підтримку: інформацію про права, пільги та реабілітаційні програми; сприяння в оформленні / відновленні необхідних документів; юридичні та психологічні консультації; допомогу із соціальними питаннями та працевлаштуванням і комунікаційну підтримку.

Весь процес забезпечують фахівці із супроводу ветеранів війни, які за потреби залучатимуть правничу допомогу, представників ЦНАПів, ветеранських структурних підрозділів, психологів, соціальних працівників, фахівців із працевлаштування, капеланів та представників громадських організацій.

В урочистому відкритті «Просторів турботи про ветерана» взяли участь міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова із заступником Русланом Приходьком, представники місцевої влади, бізнесу та благодійних організацій.

«Цей проєкт — важливий крок до створення високоякісної системи соціального захисту наших ветеранів. Ми прагнемо, щоб кожен захисник України мав не лише належне лікування, а й підтримку для повернення до повноцінного життя», — наголосила Наталія Калмикова.

«Простори турботи про ветерана» у Хмельницькому відкрили завдяки фінансовій підтримці компанії «Укрнафта» та БФ «Повернись живим».

«Для нас надзвичайно важливо підтримувати ветеранів та військових не лише на передовій, а й після повернення додому. Відкриття кабінетів «Простір турботи про ветерана» — черговий крок у створенні належних умов для реабілітації та соціальної адаптації наших захисників і захисниць. Ми добре розуміємо потреби ветеранів, адже майже тисяча наших колег зараз служить у Силах оборони, а пів тисячі ветеранів вже працюють у нашій компанії. Переконані, що саме комплексна підтримка — від матеріальної та юридичної до психологічної — допомагає ветеранам швидше й легше повернутися до мирного життя. Ми раді долучитися до проєкту, який допоможе захисникам отримувати якісну допомогу та консультації в комфортних умовах», — зазначив заступник директора з комерційних питань ПАТ «Укрнафта» Сергій Федоренко.

Високопосадовці ознайомилися з роботою комунального закладу «Ветеранський простір «Захист 4.5.0», у якому відбулася презентація робочого місця фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

«Відкриття таких просторів — важливий крок у створенні ефективної системи підтримки захисників. Тут вони зможуть отримати юридичну, психологічну та соціальну допомогу. Дякую Міністерству у справах ветеранів та нашим партнерам за реалізацію цієї ініціативи», — зазначив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Проєкт реалізують за підтримки та супроводу Мінветеранів, Хмельницької обласної військової адміністрації, Благодійного фонду «Повернись живим».

Джерело: Міністерство у справах ветеранів