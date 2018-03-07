Роман КИРЕЙ,

"Урядовий кур᾽єр"

Березневі погодні сюрпризи, очевидно, ще не закінчилися, а черкащани вже готуються до можливих повеней та паводків. До цього спонукають і понаднормові запаси снігу, які накопичилися в області.

З метою підготовки до безпечного пропуску льодоходу, повені та паводків в області та на виконання розробленого плану дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів міністерств і відомств, працівники відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління ДСНС у Черкаській області провели перевірку готовності сил і засобів аварійно-рятувального загону спеціального призначення до дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і весняної повені. Особливу увагу приділили технічному стану інженерної і автомобільної техніки, мобільному насосному обладнанню, автономним джерелам живлення та освітлення. Крім вищезгаданих заходів з особовим складом загону проведено спеціальне методичне заняття, темою якого стало відпрацювання інструкцій взаємодії, уточнення планів реагування та розрахунку сил і засобів, необхідних для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

В області готові до надзвичайних ситуацій

На основі аналізу попередніх років в управлінні розроблено план протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації під час сходження криги і пропуску повені та складено карту-схему зон можливого підтоплення. З метою недопущення негативних наслідків гідрологічної ситуації, захисту дамб і мостів від можливих льодових заторів, між аварійно-рятувальним загоном спецпризначення управління, ДП «Черкаський облавтодор» та зовнішньоекономічною асоціацією «Новосвіт» укладено договір на проведення спеціальних підривних робіт у випадку необхідності.

Результати перевірки засвідчили, що рятувальники загону готові до виконання завдань за призначенням під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та подій в умовах паводку, пропуску льодоходу і весняної повені.

У районах відповідні служби також розгорнули підготовку до можливих паводків. Як розповів заступник голови Черкаської райдержадміністрації Петро Коренюк, нині в районі коригують карту-схему зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із можливим паводком та пропуском льодоходу і повені, а також акумулюють сили та засоби, які можуть бути залучені для попередження її виникнення чи ліквідації наслідків. Відповідальним особам на місцях, а також керівникам органів місцевого самоврядування рекомендовано перевірити стан гідротехнічних споруд, водосховищ, ставків, меліоративних систем та об'єктів, які перебувають у зоні впливу можливих льодоходу, повені та паводків. Організували також розчищення підмостових отворів, прибережних смуг водних об’єктів від накопичення льоду, залишків деревини та сміття з метою попередження виникнення льодових заторів.

Очисні споруди утримують у належному стані

Ситуацію на очисних спорудах КП «Чигирин» розглянули на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чигиринського району. Оскільки існує загроза прориву стічних вод у річну Тясмин та її забрудення, комунальне підприємство вживає заходів для попередження такої ситуації, триває реконструкція очисних споруд.

Місцеві водогосподарські організації Держводагентства України обстежили та привели у готовність гідрометричні споруди на відомчих водомірних постах, меліоративних системах та каналах для здійснення гідрологічних спостережень під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Забезпечено перевірку технічного стану гідротехнічних споруд (включаючи захисні) на річках, водосховищах, ставках, інших водоймах, меліоративних та інших водогосподарських системах, які знаходяться у зоні впливу можливої шкідливої дії льодоходу, повені та паводків, а також вжиті заходи для забезпечення їх готовності до безаварійного пропуску.

Для недопущення негативних наслідків впливу руйнівної дії повені та паводків на території області у водогосподарських організаціях Держводагентства створено аварійні бригади, підготовлено до роботи автомобілі, машини, зокрема насосну техніку та інші механізми з для відкачування ґрунтових вод та поверхневого стоку.

На експлуатаційних дільницях водогосподарських організацій створено аварійний запас матеріалів з каміння бутового, щебеню, мішків, паливно-мастильних матеріалів тощо.

Як інформують у місцевих органах влади, відповідні служби ретельно готуються до можливих складних ситуацій, пов᾽язаних з весняними повенями й паводками. Потрібно врахувати все, адже дрібниць у боротьбі зі стихією не буває.