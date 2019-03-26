За підсумками соціально-економічного розвитку Чернівецька область перебуває в першій п’ятірці серед найуспішніших регіонів України. Вона один з лідерів країни з експорту до Європейського Союзу. На цьому наголосив Президент Петро Порошенко під час засідання ради регіонального розвитку Буковини.

Він зауважив, що для Чернівецької області надзвичайно важливо залучити інвестиції, щоб створити робочі місця, і цей процес активно триває, його підтримують місцеві об’єднані територіальні громади. Важливе також дотримання стандартів розвитку громад, а саме: повне запровадження широкосмугового інтернету, якісні дороги, доступність телемедицини, будівництво або реконструкція дитячих садків і доступ до інклюзивної освіти.

Індустрія та інвестиції

«Створено індустріальний парк «Новодністровськ», куди вклав 80 мільйонів гривень інвестор з Німеччини. Організовано виробництво кабельно-провідникової продукції для автомобілебудування — майже 1400 нових робочих місць. А кооператив «Дари Гуцульщини» виробляє сушені, заморожені, консервовані гриби, які експортує до Румунії, Польщі, Молдови, Німеччини, Італії. Це можливість для молоді не шукати щастя за кордоном, а реалізувати себе вдома», — вважає Президент, наголошуючи, що ці інвестиції виводять нас у європейський економічний простір. Адже експорт товарів до Європи у 2018 році зріс на 45% порівняно з попереднім.

«Тепер до ЄС надходить 72% усього обсягу експорту області. А коли я підписував Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі, дехто казав, що це не працюватиме. Найбільший ринок світу! І це в умовах, коли Росія закрила свої ринки, оголосила ембарго та гібридну війну. 72% — експорт до Євросоюзу, і цей ринок ніколи не буде для нас закрито», — наголосив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що спільні пріоритети для всіх громад — освіта, реконструкція і розширення шкіл та дошкільних закладів.

«Реконструюють, а часто й будують наново з урахуванням нових енергоощадних технологій дитсадки, школи. В області створено 13 інклюзивно-ресурсних центрів. Реконструйовано лікарню швидкої допомоги, онкологічний та кардіодиспансер. Триває робота з реконструкції приміщення для створення сучасного перинатального центру», — констатував Президент, наголосивши, що цей проект перебуває під його особистим контролем. «Українці мають народжуватися здоровими, і технології ХХІ століття мають дійти до кожної області», — переконаний він.

Не меморандуми, а сильна армія

Петро Порошенко наголосив також на пріоритетності підтримки української армії. «І давня, і нова історія вчать нас: щоб вижити, маючи сусідом Росію, Україна повинна мати сильне військо. Армія, а не меморандуми, слугує гарантом суверенітету, територіальної цілісності й запорукою безпеки кожного громадянина й держави загалом. Як Президент і Верховний Головнокомандувач пишаюся нашою героїчною армією, тими її частинами, що дислоковані на Буковині. Хочу, щоб уся Україна почула про 3-тю батальйонну тактичну групу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, дислоковану в Чернівцях. Її воїни героїчно воювали проти агресора й завжди з честю виконували свій обов’язок», — сказав глава держави й зазначив, що 79 воїнів цієї групи мають державні нагороди України.

Президент особливо наголосив на важливості відповідальної позиції співвітчизників під час виборів. Адже, на його переконання, питання для України поставлено так: чи зможемо ми зберегти справжню незалежність від Росії?

«Чи здатні ми протистояти спробам Кремля знову підкорити Україну? Чи допустять українці реванш проросійських сил і перемогу зручних для Росії кандидатів на виборах Президента й до Верховної Ради? Людям потрібно нагадувати про справжній зміст вибору, який їм належить зробити. І не соромитися нагадувати про ціну помилки, якщо її буде допущено. Маємо побачити справжні питання, приховані за прізвищами в бюлетені. І російські телеефіри дуже допомагають нам усе зрозуміти», — сказав він.

Глава держави підкреслив: «Нам потрібно бачити справжні ставки на цих виборах. Адже Путін цю ставку дуже добре знає і не приховує, який результат його категорично не влаштовує. Ви бачили нещодавні новини і відео з Кремля? Деякі політикани вже побігли до Путіна: вони економіку обговорюють, радяться, як знову підсадити Україну на російську газову голку, обговорюють союзи, які буде створено після президентських і парламентських виборів. І це в той час, коли наші хлопці гинуть на фронті. І вони самі стверджують, що об’єднаються. Проти кого? Проти України та проти кожного з нас!».

За словами Президента, не змігши прорвати фронт на сході, подолати, розшматувати Україну, Кремль уже не соромиться підривати нашу єдність ізсередини. «Ось майбутня парламентська коаліція — із Кремля пряма пропозиція і відповідна реакція ЗМІ», — сказав Петро Порошенко.

А хто борець, той здобуває світ

Саме тому російська пропаганда хоче очорнити та принизити в очах українців усе, що зроблено. Президент укотре підкреслив: господар Кремля ніколи не змириться з тим, що Україна вийшла зі сфери впливу Росії, що ми зробили вибір євроінтеграційного шляху розвитку.

«Що вони поїхали туди вимолювати, які економічні інтереси? Що вони зі сльозами на очах, простягнувши руку, поповзли на колінах просити у Путіна? Одні поповзли, а другі тут з екранів телебачення інформують, що стануть на коліна і будуть плакати. Хочу нагадати всім: Москва сльозам не вірить», — сказав Президент.

Глава держави нагадав слова гімну української армії «Зродились ми великої години»: «Бо плач не дав нікому ще свободи, а хто борець, той здобуває світ».

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»