Реалізація державної політики в галузі вищої освіти потребує дотримання пріоритетів і постійних пошуків нових підходів і моделей розвитку освіти. Відповідно до кластерної моделі, розвиток вищої освіти в регіонах визначається завдяки розвитку перспективних галузей економіки. Черкаський державний технологічний університет, здійснюючи підготовку фахівців для різних галузей, став в області основним елементом відповідних кластерів. Головне завдання, як зазначив ректор ЧДТУ Олег Григор, закладу — забезпечення підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів, фізично і морально здорових патріотів України, здатних ефективно працювати в нинішніх непростих умовах з урахуванням глобальних ринкових і суспільних трансформацій та викликів часу.

Одним з таких викликів стала пандемія COVID-19, яка й зумовила перехід усієї

області до життя в «червоній» зоні. Найвищий рівень небезпеки передбачає певні обмеження, які запроваджують у краї. Як у цих умовах продовжувати ефективне навчання, адже у виші близько трьох тисяч здобувачів вищої освіти плюс численний професорсько-викладацький склад?

Навчальний процес довелося трохи перебудувати

Це непросте в нинішніх умовах завдання в закладі розв’язують системно, забезпечуючи додержання всіх санітарних вимог під час навчального процесу і в гуртожитках. Організувавши широку роз’яснювальну роботу, тут уже вакцинували двома дозами 82% працівників університету. Решта одержить друге щеплення через 2—3 тижні. Студенти теж активно вакцинуються, аби запобігти поширенню небезпечної інфекції. Незабаром у виші планують повернутися в аудиторії. Поки що ж студенти навчаються на дистанційній формі.

Зваживши можливості й навички вихованців, досвід викладачів, тут без зниження якості навчального процесу успішно практикують віддалену форму здобуття знань. Приміром, більшість майбутніх ІТ-спеціалістів, бухгалтерів та інших фахівців поглиблюють знання самостійно під керівництвом авторитетних наставників. Попри всі труднощі, вважають в університеті, така форма поглиблення знань, якщо нею добре оволодіти, згодом стане у пригоді майбутнім фахівцям, адже життя, науковий прогрес потребують постійного вдосконалення.

Однак більшість спеціальностей у ЧДТУ потребує саме очного, стаціонарного навчання. Як зауважують викладачі, дистанційно можна дати знання, але неможливо прищепити навички. Їх можна здобути, відточити лише у процесі спілкування з викладачами, одногрупниками, фахівцями під час проходження практики на підприємствах.

«Приміром, лінгвіста, економіста, філософа якісно підготувати можна лише в аудиторії, — наголошує Олег Григор. — Навички, які здобувають лише під час виконання практичних завдань, вкрай необхідні здобувачам технічних, зокрема інженерних спеціальностей. Підготувати грамотного інженера дистанційно —утопія. Це не лише думка нашого педагогічного колективу, її підтверджує світовий досвід».

Як же бути в такій ситуації? Як розповіли в навчально-методичному відділі університету, весь навчальний процес нині перебудували так, щоб протягом певного періоду давати студентам саме теоретичні знання. З огляду на досвід минулого навчального року, коли тільки два тижні проводили навчання дистанційно, нині у закладі організували роботу диференційовано. Тобто після ґрунтовної самостійної теоретичної підготовки, лекцій через інтернет, які тривають нині, планують очні лабораторні заняття. Торік така форма дала непогані результати.

Став у пригоді набутий досвід

«Уже давно стало зрозуміло, що від пандемії нікуди не сховаєшся, — ділиться думками ректор. — Коли ще перебували в «жовтій» і «помаранчевій» зонах, намагалися провести якомога більше очних занять. Через хвороби від навчання було відсторонено одну-дві групи. Стежили за ситуацією, і якщо хтось занедужав, відразу визначали коло спілкування й на 10—14 днів переводили студентів на дистанційне навчання. Тобто вживали негайних точкових заходів. Так вдавалося успішно працювати й запобігати поширенню хвороби. Нині, в умовах «червоної» зони, закон чітко регулює й вимагає ретельного виконання карантинних заходів. Однак попри всі труднощі, сподіваємося якнайшвидше відновити повноцінну роботу, адже наша мета — не просто видати диплом, а саме навчити».

Нові виклики ще більше згуртували весь колектив закладу. Тут прагнуть наполегливо працювати над проблемами, які загострила пандемія, аби не знизилася якість навчання. Років із десять тому напрям дистанційної освіти вже починав розвиватися — дехто навіть пророкував, що така форма освіти незабаром стане основною й заполонить весь світ. Олег Григор тоді був керівником навчального відділу, тож довелося працювати над упровадженням віддаленої форми навчання: проводили курси, навчали цього науково-педагогічний персонал. Система Moodle (від Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — модульне об’єктно орієнтоване динамічне навчальне середовище) — навчальна платформа, призначена для об’єднання педагогів, адміністраторів і учнів (студентів) у надійну, безпечну інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. До неї звикали, наповнювали її змістову частину. Багато викладачів поєднували очне навчання й давали у цій системі певні завдання, тести. Не секрет, що був і опір таким змінам, дехто хотів працювати за звичною схемою.

«Торік у березні, коли міністерство поставило вимогу перейти на дистанційне навчання, — згадує ректор, — ми фактично від початку наступного робочого тижня вже активно працювали на дистанційній системі, бо були до цього готові. Тепер використовуємо багато систем, аби полегшити роботу і студентам, і викладачам. Moodle не передбачає відеоконференцій. Корпорація «Майкрософт» надала ліцензію на свої програмні продукти для навчальних закладів, тож ми активно використовуємо широкий спектр систем. Навіть працюючи дистанційно, намагаємося не втрачати візуального контакту зі студентом. Під час відеоконференцій показуємо устаткування, прилади, процеси. Лаборант виконує досліди і з допомогою мобільного зв’язку демонструє їх».

Хоч із виробничою практикою виникають проблеми: деякі спеціальності передбачають базу — готелі, ресторани, інші заклади, які працюють нині в обмежених умовах. 100% студентів, яких можуть допустити до такої практики, мають бути вакцинованими. Так само із закордонним стажуванням.

Як свідчить практика, пандемія у деяких вишах негативно позначається на вступній кампанії. Певні навчальні заклади недобирають частину вступників. Обмеження та складнощі, зумовлені інфекцією, вплинули й на абітурієнтів ЧДТУ. У зв’язку зі складною економічною ситуацією

багато активної молоді нині виїжджає за кордон. Це проблема не лише сьогодення й не тільки вищих навчальних закладів, а й роботодавців. Самі навчальні заклади, вважають в університеті, її не розв’яжуть.

Тим часом ЧДТУ став кузнею кадрів для багатьох великих підприємств області й усієї країни. Спільно з центрами зайнятості та роботодавцями кілька років тому заклад ініціював програму «Вчись, працюй, живи на Черкащині». Навіть якщо виші випускатимуть конкурентоспроможних фахівців, а роботодавці не даватимуть їм достойної заробітної плати, люди виїжджатимуть.

Тому університет укладає відповідні угоди з роботодавцями: якщо на підприємство влаштовується випускник ЧДТУ, перше робоче місце вони оплачують трохи вище. Так молодий фахівець отримує шанс себе показати. Якщо співпраця успішна, зарплата й надалі зростатиме. Спів-працюють із центрами зайнятості, відстежують наявність вакансій і пропонують їх своїм випускникам. Говорять про це й у школах. Роблять усе, аби молодь залишалася в Україні.

Проаналізувавши ситуацію, дійшли висновку: якщо молодь активно виїжджає, відбувається деградація всього регіону. Був період, коли у школах, навіть у далеких селах, гордилися цим, казали: наші випускники навчаються за кордоном. Але ж чим тут хвалитися?

«Тепер ситуація відчутно змінилася. І минулої весни, й цієї осені директори шкіл запрошували наших фахівців, викладачів провести презентацію університету — хочуть, щоб випускники залишилися в Черкасах і в Україні, — розповідає Олег Григор. — Це певна ментальна й інформаційна перемога. Ми маємо й надалі на всіх рівнях — міста, області, центральної влади, університету й школи — доносити цю думку».

Власні стратегія і тактика

Під час пандемії активність працівників університету в період вступу та інформаційної кампанії не тільки не знизилася, а навіть зросла. Вона переходить в інші формати. Оскільки професори й викладачі не можуть виїхати в один із населених пунктів, тому організовують зустрічі онлайн — активно спілкуються з тамтешніми учнями й учителями. З огляду на всі обмеження додержуються розробленої для таких ситуацій стратегії дій.

«Безперечно, краще спілкуватися наживо. Для громади чи навчального закладу приїзд наших викладачів — це свято, — розповідають у ректораті. — Ми напрацювали механізми такої комунікації, щоб якомога більше зацікавити майбутніх абітурієнтів. У кожного з вишів — власна методика. Ми теж знайшли свій підхід, і він працює».

Уже три роки поспіль заклад набирає на перший курс дедалі більше випускників. За участі ЧДТУ відбувається багато різних акцій, щоб залишити молодь у регіоні. А ситуація з COVID-19 стала лакмусом у цьому процесі. Обмеження мають підштовхнути й освітян, і владу замислитися про майбутнє ринку праці, демографічну ситуацію.

У наукову роботу університету пандемія теж внесла корективи — часу, щоб робити дослідження дистанційно, потрібно в рази більше, це ускладнює процеси. Навантаження на викладачів зростає — потрібно готуватися саме до онлайн-занять, після них опрацьовувати підсумки. У процесі очного заняття можна зрозуміти рівень засвоєння матеріалу, проконтролювати, визначити, що слід повторити. Нині триває обмін науковою інформацією з багатьма вишами, зокрема закордонними.

Насамкінець. Колись і сам ректор університету був скептиком щодо масового застосування вакцинації. Але побачивши масштаби пандемії та зрозумівши, що іншого шляху вберегти здоров’я немає, сам пішов на цей крок і агітує інших. Періодично проходять дні вакцинації для студентів, кожен п’ятий із них уже отримав щеплення. Однак щоб безпечно проводити очні заняття в період зростання захворюваності, цього замало. Тому в університеті докладають усіх зусиль, аби найближчим часом усі студенти отримали щеплення.