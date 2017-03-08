Масштабна програма допомоги, яку Міжнародний комітет Червоного Хреста надає Україні для подолання наслідків російської агресії, що триває, була в центрі уваги зустрічі Президента Петра Порошенка з президентом МКЧХ Петером Маурером, який перебуває в Україні на запрошення глави держави.
Інтерес України до подальшого поглиблення взаємодії з цією організацією пов’язано зокрема з метою імплементації гуманітарних аспектів мінських домовленостей. МКЧХ має важливе значення для сприяння звільненню заручників, пошуку зниклих безвісти, надання гуманітарної допомоги громадянам на окупованих Росією територіях тощо.
Ефективність доведено справами
Сторони засудили нове загострення ситуації поблизу Авдіївки, що призвело до чергового припинення роботи Донецької фільтрувальної станції та поставило під загрозу водопостачання цілого регіону. Обговорено й можливі кроки для запобігання виникненню подібних інцидентів у майбутньому.
«Міжнародний суд ООН розпочав слухання позову України проти Російської Федерації щодо порушення двох надзвичайно важливих конвенцій: з фінансування тероризму й дискримінації етнічних українців і кримських татар на території окупованого Криму», — сказав Петро Порошенко.
Щодо внутрішніх реформ, то в Україні створено незалежну антикорупційну інфраструктуру, яка вже довела життєздатність. Так, минулого тижня розпочато процес і вже вручено підозру одному з високопосадовців — голові Державної фіскальної служби.
«Думаю, що це дуже яскравий приклад: перше — що в Україні створено ефективну антикорупційну інфраструктуру, друге — яскравий доказ того, що ця антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна, — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка. — Оголошення підозри одному з керівників точно робиться без інформування Президента. Думаю, що це саме те, чого ми домагалися, створюючи незалежну інфраструктуру».
Саме життя змінює Бойовий статут
Гуманітарну ситуацію на сході, пріоритети діяльності МКЧХ на Донбасі, подальший розвиток його співпраці зі Збройними силами обговорив з Петером Маурером і міністр оборони Степан Полторак.
Керівництво держави, оборонного відомства, за його словами, від самого початку агресії Російської Федерації приділяє першочергову увагу забезпеченню норм міжнародного гуманітарного права та прав людини в Україні.
Глава оборонного відомства висловив подяку за всебічну підтримку, яку Міжнародний комітет Червоного Хреста надає мирному населенню, постраждалому внаслідок нав’язаного Росією конфлікту на сході нашої країни.
Степан Полторак подякував керівництву МКЧХ за налагодження постійної та ефективної роботи щодо забезпечення дотримання Збройними силами міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій. «Збройні сили відкриті для дискусії, конструктивної критики й готові вдосконалювати процеси планування та ведення бойових дій, щоб уникнути втрат серед мирного населення. І дотримання ними права збройних конфліктів перебуває під постійним контролем», — цитує слова Степана Полторака прес-служба оборонного відомства.
Тривають регулярні тренінги особового складу з питань дотримання норм і принципів міжнародного гуманітарного права під час планування й застосування військ у збройних конфліктах. Особливу увагу приділяють підготовці представників Військової служби правопорядку, юридичних служб усіх рівнів, сержантського складу, підрозділів цивільно-військового співробітництва, військових медиків, журналістів, капеланів тощо.
До цих заходів залучають особовий склад підрозділів, які виводять із районів безпосереднього проведення антитерористичної операції на відновлення, а також тих, які планують направити в зону проведення АТО.
У цьому контексті Степан Полторак розповів поважному гостеві про відкриття найближчим часом у Національному університеті оборони спеціалізованого класу, де на постійній основі слухачі вивчатимуть норми й принципи міжнародного гуманітарного права.
Крім того, розпочато розроблення змін до Бойового статуту Сухопутних військ Збройних сил України у частині врегулювання військової присутності у межах або в безпосередній близькості від населених пунктів та критично важливої інфраструктури.
«Саме представники Збройних сил вели переговори і гарантували безпеку персоналу, який відновлював роботу на Донецькій фільтрувальній станції після припинення пошкодження внаслідок обстрілів російсько-терористичних військ», — наголосив Степан Полторак.
Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста підкреслив важливість налагодження оперативного діалогу, що дасть змогу підтримувати постійний зв’язок як із керівництвом Міністерства оборони, так і з командирами на місцях. Він наголосив на зацікавленості його організації в продовженні співпраці з українським оборонним відомством.
Сторони обговорили можливість створення безпекових зон навколо критичних об’єктів інфраструктури, вдосконалення процедури перетину лінії зіткнення, гуманітарного розмінування, пошуку зниклих безвісти осіб тощо.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»