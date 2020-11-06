Наприкінці вересня нинішнього року на колишньому військовому полігоні в Черкасах виникла пожежа. Спільними зусиллями вогнеборців двох пожежно-рятувальних частин міста вдалося локалізувати та запобігти поширенню вогню на значній площі. Незабаром вогняне лихо було ліквідовано. Проте цей, здавалося б, локальний випадок, не був таким собі невинним і рідкісним.

Нестерпний сморід, яким змушені дихати черкащани, як виявилося, зумовлений пожежами, котрі часом виникають зокрема на стихійному сміттєзвалищі, влаштованому в обласному центрі на колишньому військовому полігоні. Вогонь не раз приборкували рятувальники, які й пояснили, що навіть після того, як полум’я загасять, сміття ще тліє не одну добу. Дим охоплює прилеглі мікрорайони, часом досягає й центру міста. Особливо потерпають інваліди, які мешкають поруч. 90-квартирний будинок для людей з особливими потребами — зовсім поряд. Мешканці багатоповерхівки скаржаться, що вдихати цей сморід змушені вже п’яте літо поспіль. Від смогу потерпають також десятки інших будинків, школа, дитячі садочки та пологовий будинок.

Як полігон став смітником

Чимала площа колишнього полігона перетворилася на стихійний смітник близько десятка років тому. Спочатку комунальники звозили опале листя, а згодом і містяни почали скидати побутові відходи. Зайти чи заїхати сюди безперешкодно нині може будь-хто. Щоб запобігти новим пожежам, в’їзд на звалище слід обмежити, вважають у міськраді. Однак кардинально очищати територію поки що ніхто не збирається. Ситуацією зацікавилася місцева поліція.

Тим часом голова Держекоінспекції України Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook повідомив, що остання пожежа несанкціонованого сміттєзвалища площею більше 12 тисяч квадратних метрів у Черкасах завдала збитків довкіллю на 95,7 мільйона гривень. Ця сума може збільшитися в рази, якщо буде зафіксовано погіршення якості ґрунту. Матеріали перевірки вже надіслали до правоохоронних органів, які мають виявити причини пожежі та знайти винуватців загоряння.

«ДЕІ, — пише Андрій Мальований, — також наполягатиме, щоб до слідчих дій були залучені фахівці Держгеокадастру, які можуть провести експертизу і визначити показники якості ґрунту. Вказана ділянка підпорядковується Черкаській міській раді і має сільськогосподарське призначення, тож розташування на ній сміттєзвалища є незаконним».

По завершенні слідчих дій екоінспекція вимагатиме відшкодувати завдані довкіллю збитки, а також виставить штраф.

А ось іще одна новина. Другий тиждень рятувальники гасять торф’яну пожежу у селі Хацьки. Вогонь охопив 1,5 гектара території посеред лісу. До місць займань фахівці дістаються гусеничним позашляховиком. Звичайним авто тут не проїдеш, бо торфова земля стала півметровим шаром попелу. Майже два десятки спеціалістів борються з масштабним займанням. Вогонь уже охопив півтора десятка торфовищ.

Орієнтований на супутник

Подібні повідомлення, на жаль, усе частіше фігурують в інформаційному просторі як на Черкащині, так і в інших регіонах України. Пожежі останнім часом стають усе більш звичним явищем, на яке чомусь звертають недостатньо уваги. Як свідчить практика, місцеві органи влади та населення часто слабко підготовлені для попередження або зменшення ризику виникнення катастрофічних природних пожеж, захисту людей та об’єктів інфраструктури, що розміщені в зоні ризику, захисту людського здоров’я й безпеки людини загалом від прямих та непрямих наслідків загорання.

У комплексі заходів, які необхідно вживати для запобігання руйнівним наслідкам вогню, одним із найголовніших є своєчасне виявлення небезпечних місць. Підрозділи ДСНС Черкащини вже майже рік використовують для виявлення загорання космічний моніторинг. Отримуючи мапу, на якій позначено місця з підвищеною температурою випромінювання, пожежники, використовуючи геопозначки, спрямовують туди свої підрозділи аеророзвідки, які вже за допомогою квадрокоптерів ретельно досліджують підозрілі місця.

— На карті, яку ми отримуємо в режимі реального часу, можна побачити, де на території сталося підвищення температури, — розповів провідний фахівець центру пропаганди обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Костянтин Проценко. — Туди одразу виїжджає підрозділ аеророзвідки і за допомогою квадрокоптерів наші фахівці обстежують місцевість. Завдяки такому алгоритму дій пожежі можна виявити й локалізувати ще на початковій стадії. Що надзвичайно важливо, приміром, для боротьби із загораннями торфу. Дуже важливо виявити небезпеку на ранній стадії, коли площа ще невелика, приміром 50 чи 100 метрів, коли тільки ще відбувається розвиток пожежі. Нинішнього року в області було понад 30 таких випадків, коли завдяки космічному моніторингу та якісній роботі нашого підрозділу аеророзвідки вдалося оперативно ліквідувати загорання торфу та на відкритих територіях в природних екосистемах.

Дрони — очі пожежників

Три нові відділення віднедавна працюють в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Начальник одного з них — відділення безпілотних літальних апаратів — Микола Клименко розповів, що в роботі рятувальникам дуже допомагають дрони. Вони дуже ефективні під час пошукових операцій. Аеророзвідка, за його словами, — основне завдання відділення. Але й у пошуку, приміром, зниклих людей, коли треба діяти швидко, дрони незамінні. Так на Канівщині за допомогою такого літального апарата знайшли зниклу дівчинку.

Участь фахівців аеророзвідки в ліквідації пожеж дає змогу об’єктивно проаналізувати обстановку, швидко зреагувати на нові виклики. Контроль поширення вогню з повітря — ефективний засіб, який дає можливість гарантувати безпековий рівень та дисциплінувати населення, адже, як правило, саме громадяни є головним чинником виникнення пожеж.

Останнім часом проблема пожеж на торфовищах та на сміттєзвалищах в області набула особливої гостроти. Фахівці ДСНС наголошують, що масштабні пожежі часто починаються від невеликих займань сухої рослинності. Тут і вплив людини, й зміни клімату. Підвищення температури бодай на градус істотно збільшує ризик пожеж у природних системах.

А щодо сміттєзвалищ — тут існує проблема порушень правил їхньої експлуатації, накопичення відходів понад нормованого, відсутність розривів... Унормована завантаженість звалищ та відповідний догляд допоможуть запобігти пожежам. На початковій стадії загорання велику роль відіграє оперативність, якої вдається досягти завдяки новій системі спостереження. Такий алгоритм роботи застосовують у всьому світі.

Застороги нового опалювального сезону

Сьогодні проблеми стосовно пожежної безпеки в першу чергу пов’язані з початком опалювального сезону. Подорожчання блакитного палива змусило багатьох людей повернутися до традиційного пічного опалення. Водночас кілька років відсутності навичок експлуатації цього опалювального приладу, як правило, призводить до втрати знань з безпечного користування ним. Видалення сажі, перевірка горища стосовно виявлення легкозаймистих предметів, перевірка справності заслінок — ці та інші елементарні дії, за словами Костянтина Проценка, просто необхідно перевірити перед початком експлуатації печі. Однак люди часто про них забувають або й не знають.

Тому зовсім не зайві просвітницькі заходи, які вже не один рік практикують фахівці ДСНС та представники територіальних громад. На Черкащині багато роблять для попередження пожеж у селах місцеві пожежні команди, представники яких обходять домоволодіння з порадами, нагадують про правила пожежної безпеки. Водночас і фахівці облуправління ДСНС під час регулярних зустрічей з головами ОТГ обговорюють проблемні питання, а також спільно з ними координують роботу щодо попередження пожеж у житловому секторі населених пунктів.

У всіх населених пунктах області діє пожежна сторожова охорона, пожежні команди обслуговують від трьох до шести сіл. Місцеві ради прагнуть поліпшити їхню роботу — останнім часом придбали чимало нового обладнання, техніки, допомагають в оснащенні приміщень. Кількість пожежних команд не тільки не зменшилася, а постійно збільшується. Приміром, у селі Руська Поляна нещодавно побудували такий пункт з нуля — облаштували центр безпеки так, як це й передбачено законом. Крім пожежних там чергують представники поліції, а також діє амбулаторія. Подібні центри створюють і в багатьох інших громадах області.

Нині в управлінні ДСНС працюють над тим, як у чотирьох новостворених районах області впровадити ефективну систему протипожежного захисту та техногенної безпеки. До неї увійдуть і місцеві пожежні команди. В кожному районі, як розповів Костянтин Проценко, діятиме центр, який об’єднає кілька таких команд. Цю структуру ще має затвердити Кабінет Міністрів України.

Приборкати вогняну стихію, яка все більше дає про себе знати, цілком можливо, якщо протиставити їй організованість та відповідну технічну оснащеність. На Черкащині для цього багато роблять фахівці-рятувальники разом із територіальними громадами. Отож слід чекати, що результат не забариться.