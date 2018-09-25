БЕЗ БАР’ЄРІВ. Біометричний закордонний паспорт — це більш удосконалена версія звичайного закордонного паспорта. У його обкладинку вбудований чіп, на якому записана інформація про власника — фотографія, відбитки пальців, електронний підпис, паспортні дані. Такі паспорти мають більший ступінь захисту від підробок та забезпечують кращу ідентифікацію особи, виключають можливість користування ними іншою, крім власника, особою.

З метою запровадження біометричних документів для виїзду за кордон уряд ухвалив постанову від 7 травня 2014 р. № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення».

Біометричний закордонний паспорт можна оформити в будь-якому територіальному підрозділі Державної міграційної служби України, а також у Центрах надання адміністративних послуг.

Біометричні закордонні паспорти почали видавати в Україні з 1 січня 2015 року, але складнощі при їх отриманні досі не зникли. Проблеми всього дві:

— складно подати документи (електронна черга працює не усюди або розписана на кілька днів уперед, або сайт ДМСУ видає повідомлення «перевищено ліміт користувачів»);

— важко отримати паспорт в зазначений термін.

Як повідомили «Урядовому кур’єрові» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2018 року на урядову «гарячу лінію» з проблемних питань, пов’язаних з міграцією, громадянством та паспортизацією надійшло майже 13 500 звернень, у тому числі і з питань отримання біометричного закордонного паспорта.

Найбільше таких звернень надійшло з Дніпропетровської області, міста Києва, Львівської, Донецької, Харківської, Полтавської, Одеської, Запорізької та Херсонської областей.

Значна частина звернень зводилась до прохання посприяти у прискоренні видачі біометричного паспорта. Зокрема, у багатьох випадках оплачене термінове (сім робочих днів) виготовлення документа та його видачу у підрозділах Державної міграційної служби затримували на тривалий час, іноді на кілька тижнів.

У Державній міграційній службі затримки з виготовленням та видачею біометричних паспортів традиційно пояснюють двома причинами: перевантаженістю своїх підрозділів через велику кількість бажаючих отримати біометричні документи та відсутністю необхідних потужностей у державного підприємства «Документ» для забезпечення виготовлення у визначені терміни паспортів усім тим, хто подав документи.

Втім, пояснення ДМС не задовольнили тих громадян, які не можуть через затримку виготовлення паспортів вчасно виїхати за кордон. Заявники вимагали прискорити видачу паспортів або повернути кошти, які були сплачені за термінове виготовлення документів.

Серед звернень громадян на урядову «гарячу лінію» були зареєстровані та надіслані до Державної міграційної служби України, і такі, що потребували невідкладного розгляду та реагування (заявникам необхідно було терміново виїхати за кордон на лікування в іноземних клініках або у зв’язку зі смертю за кордоном їх рідних тощо). При здійсненні зворотного зв’язку з такими заявниками, вони повідомили про отримання закордонних паспортів через три дні після звернення на урядову «гарячу лінію», а деякі з них отримали документи вже на наступний день.

Зокрема, жінка з Полтави повідомила, що її чоловік знаходився з діагнозом інсульт у госпіталі в Польщі. Зазначила, що їй терміново треба було виїхати до хворого (отримала довідку зі шпиталю про те, що він справді перебуває на лікуванні). При здійсненні зворотного зв’язку заявниця повідомила, що невдовзі після звернення на урядову «гарячу лінію» отримала біометричний паспорт для виїзду за кордон.

Заявник з Дніпра звернувся на урядову «гарячу лінію» з проханням посприяти в якнайшвидшому отриманні закордонного біометричного паспорта. Чоловік повідомив, що подавав документи для термінового отримання паспорта (за сім робочих днів), але вчасно його не виготовили. Він додав, що має онкологічне захворювання і вже отримав виклик на лікування та проведення оперативного втручання в найкоротший термін (вчасне реагування — це один із вирішальних чинників благополучного лікування) в медичному центрі за кордоном. Також зазначив, що квитки придбано, і через три дні має летіти на лікування. Під час здійснення зворотного зв’язку заявник повідомив, що вже наступного дня після звернення отримав біометричний паспорт для виїзду за кордон.

Заявниця з Львівської області у своєму зверненні прохала посприяти у вирішенні питання щодо термінового отримання біометричного паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю транспортувати тіло померлої сестри із-за кордону. При встановленні зворотного зв’язку заявниця повідомила, що після її звернення на урядову «гарячу лінію» на другий день їй зателефонував начальник Бродівського районного сектору ГУ ДМС у Львівській області і повідомив, що вона може прийти отримати свій біометричний паспорт для виїзду за кордон. Саме під час розмови жінка їхала за паспортом.

Урядова «гаряча лінія» приділяє максимальну увагу проблемам, з якими звертаються громадяни, і завдяки цілодобовому режиму роботи та налагодженій співпраці з органами виконавчої влади має змогу допомагати людям в оперативному розв’язанні їхніх проблем.

За період з 17 вересня по 23 вересня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 26 049 звернень, з них по телефону — 24 913, через інтернет — 1 136.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua

ДО ВІДОМА

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон мають оформлювати та видавати:

1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;

2) не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання;

3) у строк до трьох робочих днів – у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;

4) у строк до 10 робочих днів – у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини – громадянина України.