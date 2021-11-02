Конференція ООН з питань зміни клімату COP26, яка розпочалася в Глазго (Велика Британія), стала логічним продовженням саміту «Великої двадцятки» (G20), що днями завершився в Римі. Для участі в надважливій кліматичній конференції до Глазго прибув і Президент Володимир Зеленський. Першого дня у виступі він представив бачення Україною реалізації Паризької угоди. А сьогодні разом з іншими лідерами взяв участь у започаткуванні ініціативи щодо скорочення викидів метану.

Мета конференції — підтримувати рівень глобального потепління якомога ближче до межі 1,5 градуса за Цельсієм, встановленої Паризькою угодою 2015 року.

Прагматичний підхід

У Президента України доволі прагматичний підхід до питань взаємодії щодо запобігання змінам клімату.

«Ми усвідомлюємо, що європейський зелений курс — це політика, яку сформовано для найбільшого ринку в Європейському Союзі, від якого фактично залежать всі інші країни, які не є членами ЄС. Тому ми обрали підхід не протекціоністський, а більш стратегічний — курс спільного формування політик і тому започаткували діалог з ЄС щодо європейського зеленого курсу», — повідомила в інтерв’ю одному з телеканалів віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Участь у конференції беруть президент Сполучений Штатів Америки Джо Байден, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон. Загалом участь у сесіях конференції візьмуть приблизно 120 світових лідерів. Королева Великої Британії Єлизавета II також готувалася відвідати конференцію, але відмовилася від поїздки за порадою лікарів. Представлятиме королівську родину принц Уельський Чарльз.

На полях конференції відбуваються зустрічі лідерів держав. Президент Володимир Зеленський уже зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ішлося про безпекову ситуацію на сході України та енергетичну кризу в Європі.

А з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані Президент обговорив можливість активізації двосторонньої торгівлі (це Володимир Зеленський назвав одним із головних спільних завдань), а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту глави нашої держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній галузях.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічної співпраці між країнами. Також співрозмовники обговорили можливість і умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану. Президент поновив запрошення Еміру Катару відвідати Україну з візитом.

Перед прірвою

Конференцію ООН з питань зміни клімату COP26 вчені називають останнім шансом запобігти катастрофічній зміні клімату. Адже планета змінюється, і в усьому світі руйнуються екосистеми.

У новій доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН, опублікованій напередодні конференції, йдеться про те, що останні сім років стали найтеплішими за історію спостережень, а рівень світового океану підвищився до нового максимуму.

«Уперше за всю історію спостережень на льодовиковому піку Гренландії пішов дощ, а не сніг. А внаслідок танення льоду повільно зникають канадські льодовики. Екстремальні явища — це нова норма. З’являється дедалі більше наукових доказів, що ці явища значною мірою спричинено антропогенною зміною клімату», — цитує Укрінформ слова генерального секретаря ВМО професора Петтері Тааласа.

Згідно з доповіддю середня глобальна температура в 2021 році, за даними з січня по вересень, становила близько 1,09 градуса за Цельсієм вище середнього значення за 1850 — 1900 роки. За прогнозами, нинішній рік виявиться шостим чи сьомим найтеплішим роком за всю історію спостережень у світі, а проміжок з 2015 по 2021 рік стане періодом сімох найтепліших років за всю історію. Зазначається, що зміни глобального середнього рівня моря насамперед залежать від ступеня потепління океану внаслідок теплового розширення морської води й танення льоду на суходолі.

«У період із 1993 по 2002 рік середнє глобальне підвищення рівня моря становило 2,1 міліметра на рік. У період з 2013 по 2021 рік цей показник становив уже 4,4 міліметра. Таку тенденцію було зумовлено прискореною втратою маси льоду. Екстремальні погодні явища, що почастішали в останні десять років, часто спричиняли економічні потрясіння. Пандемія COVID-19 посилила ситуацію, внаслідок чого було нівельовано десятиріччя прогресу у справі поліпшення продовольчої безпеки», — йдеться у повідомленні ВМО.

У попередньому звіті за 2021 рік зібрано дані агентств ООН, національних метеорологічних та гідрологічних служб, а також прогнози провідних наукових експертів. На Конференції ООН доповідь ВМО стане одним із головних документів — використовуватиметься як наукова база під час переговорів учасників заходу.

«Звіт ВМО про стан глобального клімату красномовно свідчить, що планета змінюється буквально на наших очах. Екосистеми руйнуються в усьому світі. Учені сказали своє слово, тепер черга за політичними лідерами. Ми зобов’язані діяти негайно — для захисту нашого майбутнього та порятунку людства», — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.